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Все про:драка (2159) СИЗО (988) Черниговщина (535)

 Драка между заключенными в Черниговском СИЗО: один человек погиб, - Нацполиция

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Полиция Черниговщины расследует факт убийства человека на территории следственного изолятора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черниговской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в Государственном учреждении Черниговского следственного изолятора во время утренней прогулки. 19-летний молодой человек, который несколько недель как отбывал наказание за убийство, поссорился с 51-летним мужчиной, который отбывал наказание по аналогичной статье уже около года.

Словесная перепалка переросла в агрессивную драку, во время которой 19-летний парень забил до смерти своего оппонента руками и ногами в область головы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Прокуратура переквалифицировала нарушения в Одесском СИЗО с "превышения полномочий" на "пытки", - Сарган. ВИДЕО

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.
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мусора убирают людей, что значит отбфвал наказанме в сизо вообще не понятно
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Хохлы = позор планеты
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Orange Andrew 8c3111e3 - хохлы да..., украинцы их тоже не любят.., также как кацапских дыбилов под канадскими флаги..
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Почему так? А очень просто, убийцы должны сидеть в одиночках, менты, прокуроры, судьи и тд. в общих, "народных" зонах...
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Вот молодежь пошла, ни малейшего уважения к старшим.
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А в это время менты снимали все на камеру и фотографировали. Новость странная однако.
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в СИЗО каждая камера на прогулку выходит в отдельный дворик, поэтому продолжение могло произойти и в "хате"
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ну шо,одним убийцей меньше...а второго тоже долго ждать теперь на воле будут,если есть кому .на двух ублюдков в стране спокойнее стало
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Сотрудницу правоохранительных органов задержали в центре Москвы по подозрению в занятии проституцией
Сотрудницу правоохранительных органов задержали в центре Москвы по подозрению в занятии проституцией,
сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции.
Задержанная уроженка Саратовской области 1985 года рождения.
При себе у неё было «большое количество контрацептивов, интимные приспособления и удостоверение сотрудника МВД России».
Сама женщина заявила, что работает в полиции. Во время проверки эта информация подтвердилась.
http://echo.msk.ru/news/2045162-echo.html
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Легализовать надо проституцию, давно. Иначе её крышует не государство, а мафия, и все бабки за крышу собирает себе, вместо госбюджета.
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Я о том что закон не запрещает подработку. Если ей не хватает зарплаты - не вопрос, пусть на пол-ставки подрабатывает. Другое дело - этот вид деятельности наказуем по АК, что есть ошибка, приносящая госбюджету большие убытки.
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Чомусь ця подія не викликає ні найменшого занепокоєння.Природний відбір,аднака...
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Почему осуждённые находятся в СИЗО, а не в колонии ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДрака между заключенными в Черниговском СИЗО: один человек погиб, - Нацполиция
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