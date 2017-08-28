 Драка между заключенными в Черниговском СИЗО: один человек погиб, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черниговской области на своей странице в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел в Государственном учреждении Черниговского следственного изолятора во время утренней прогулки. 19-летний молодой человек, который несколько недель как отбывал наказание за убийство, поссорился с 51-летним мужчиной, который отбывал наказание по аналогичной статье уже около года.
Словесная перепалка переросла в агрессивную драку, во время которой 19-летний парень забил до смерти своего оппонента руками и ногами в область головы.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Продолжается досудебное расследование.
2339 20
Для меня как Генпрокурора и бывшего зэка - это шок, - Луценко о событиях в Одесском СИЗО. ВИДЕО(79)
Луценко сегодня встретится с Гройсманом: Буду добиваться полного обновления силовых структур пенитенциарной системы(55)
В Одесском СИЗО заключенных не избивают, ни одной жалобы нет, - Минюст(58)
Заключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО(164)
Я знаю, что на улице беззащитны все. И будучи в неплохой форме, я тоже(0)
Заключенный 1980 года рождения умер в Лукьяновском СИЗО(30)
Фанаты устроили массовую драку возле НСК "Олимпийский". ВИДЕО(143)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сотрудницу правоохранительных органов задержали в центре Москвы по подозрению в занятии проституцией,
сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции.
Задержанная уроженка Саратовской области 1985 года рождения.
При себе у неё было «большое количество контрацептивов, интимные приспособления и удостоверение сотрудника МВД России».
Сама женщина заявила, что работает в полиции. Во время проверки эта информация подтвердилась.
http://echo.msk.ru/news/2045162-echo.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить