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 Политика Украины
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Все про:арест (10375) взятка (4412) залог (300) Нацполиция (8512) Будник (1)

 Суд арестовал задержанного за взятку начальника Департамента полиции охраны генерала Будника с залогом 128 тыс. грн, - "Украинские новости"

будник

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в получении взятки начальнику департамента полиции охраны Сергею Буднику в виде содержания под стражей и установил залог 128 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, суд принял решение 25 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будника взяли на взятке с поличным, все задокументировано: посмотрим, как генерала доведут до суда, - журналист

Другому фигуранту дела - посреднику - избрана такая же мера пресечения.

Напомним, 22 августа стало известно, что на взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник.
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Ну а что ты хотел? Чтобы его посадили? Подоили и отпустили. Пускай жирок нагонит еще поймают через годик-другой чтобы еще подоить. А на что тогда будут жить судьи с прокурворами? Ето же как рыбалка, когда отпускают маленькую рыбку чтобы она росла большая пребольшая. Говорят что пойманная и отпущенная рыба ест и растет в несколько раз быстрее в результате стресса пытаясь вырасти и побыстрее произвести потомство.
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Во во.Сегодня этого на взятке подставили.Завтра он,щоб отомстить,переметнётся в другой политический клан,та поймает своих обидчиков,подстроив взятку им.Так и живём
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Карманный суд установил для Будника залог в 128 тысяч гривен.Будет ли кто-то оспаривать это решение???Семья Будника выступит,что у них нет таких огромных средств.Надо брать на поруки,по-ноги,по-горло.а лучше за горло и сильнее.
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Залог внесли еще 23 числа, но выпустили из сизо сегодня для профилактики алкоголизма.
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Подобное уже не удивляет. Думаю, что таким образом панамское ОПГ собирает деньгу на выборы...
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изо всех щелей вылазит гниль кучерявой системы.....
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Народ Украины -- кормите полицейских -- да так чтобы ПОЛИЦЕЙСКИЕ -- могли на зарплату КУПИТЬ себе и своей семье -- и конфет с трусами и квартиру на старость . Вы что хотите сами бабло лопатами на базарах ( и не только ) кидать себе всеми правдами и неправдами -- а на вас НИЩИЕ Полицейские пахать будут каждый день рискуя от ГРАЖДАН нож в спину получить или гранату под ноги БЕСПЛАТНО за 6 тысяч условных единиц ??? Вы ж умные и не в Буднике дело -- а в СОВЕСТИ и вашей тоже .
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Ну это ж не тока на Примусе ганять и бабок переводить через дорогу..
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Аяяяя! Недельного левого заработка лишили....
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Пипец ты человека унизил - 128 тыс. грн.в неделю. Мент, генерал, аваковец. Там заработки раз в 100 больше.
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Задержали какого то заместителя помощника начальника главы помощника зама департамента.Во плиать уже "крутые" все откупились -прошлись по замзамам.Клоуны
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Хто пам"ятає - при Союзі і напочатку Незалежності "сводки" про корупцію і хабарництво чергувалися: 1. Один місяць найбільшими корупціонерами і хабарниками були лікарі; 2. наступного місяця для т-сзать "симетрії" - освітняни...
Суддів, проКУРВОрів, мєнтів,інших держчиновників - навіть заборонялося згадувати ( ... святі акі агнєці.
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Всем спасибо, все свободны. А адептов секты свидетелей Велыкой пэрэмоги попрошу остаться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал задержанного за взятку начальника Департамента полиции охраны генерала Будника с залогом 128 тыс. грн, - "Украинские новости"
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