 Суд арестовал задержанного за взятку начальника Департамента полиции охраны генерала Будника с залогом 128 тыс. грн, - "Украинские новости"

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, суд принял решение 25 августа.
Другому фигуранту дела - посреднику - избрана такая же мера пресечения.
Напомним, 22 августа стало известно, что на взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник.
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Суддів, проКУРВОрів, мєнтів,інших держчиновників - навіть заборонялося згадувати ( ... святі акі агнєці.
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