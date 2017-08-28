 РФ может оставить часть войск в Беларуси после учений "Запад-2017", - замглавы Минобороны Польши

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Польское радио.
По словам Дворчика, РФ уже многократно использовала подобные ситуации для достижения различных политических целей.
"Поэтому обоснованными могут быть опасения, если анализировать политику Российской Федерации в течение последних лет, и на этот раз она захочет это сделать. Одной из возможностей, которая принимается во внимание, является невыведение всех подразделений и всей техники с территории Беларуси", - сказал Дворчик.
Он считает, что такой сценарий должен негативное влияние на ситуацию в регионе Восточной Европы.
"Польша очень внимательно следит, что происходит за восточной границей. В конце концов, Североатлантический альянс также", - подчеркнул Дворчик.
Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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В Ростове пожар - 118 домов
В Волгограде пожар - 150 домов
В Новосибирске пожар - 18 тыс чел без света
А вот Красноярску повезло.
Там потоп
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Там китайцы...
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зачем же туда заходить таким количесвом саодат техники*?
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Хай білоруси забудуть про незалежність.
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Цитата:
Колишній голова Адміністрації Президента, представник України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі (Україна - Росія - ОБСЄ) Віктор Медведчук заявив, що Крим є частиною Росії. Про це йдеться в інтерв'ю Radio Liberty.
"Де-факто, на жаль, він [Крим] належить Росії. Не очікуйте, що півострів буде повернутий Україні", - сказав Медведчук.
При цьому, за його словами, де-юре Крим є частиною України і це є позицією як України, так і всього світу.
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Ми в твій свинарник не заходили.
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Умойся https://www.youtube.com/watch?v=_jVwAQ7bgi8
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Причиной падения автобуса в море на Тамани, в результате чего 18 трупов, назвали экономию на запчастях.Я прям чувствую величие сколеновстана
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Слышал на россии открыли турагенство для россиян в север. корею.
Правильно,пусть посмотрят на свое будущее, так сказать морально подготовятся
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Керчь
А шо,море высохло?
Жители Буденного около пяти суток сидят без воды
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В Донецке великое свершение. Изменили автобусный маршрут. Был праздник с шариками и ленточками
http://deniskazansky.com.ua/velikoje_svershenije/ …
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