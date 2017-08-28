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Все про:Беларусь (2696) Минобороны (5316) Польша (4037) Россия (72024) учения (1949)

 РФ может оставить часть войск в Беларуси после учений "Запад-2017", - замглавы Минобороны Польши

беларусь учения 2017 запад

Заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик заявил, что Россия может оставить часть войск и техники в Беларуси после завершения в сентябре военных учений Запад-2017.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Польское радио.

По словам Дворчика, РФ уже многократно использовала подобные ситуации для достижения различных политических целей.

"Поэтому обоснованными могут быть опасения, если анализировать политику Российской Федерации в течение последних лет, и на этот раз она захочет это сделать. Одной из возможностей, которая принимается во внимание, является невыведение всех подразделений и всей техники с территории Беларуси", - сказал Дворчик.

Он считает, что такой сценарий должен негативное влияние на ситуацию в регионе Восточной Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе учений "Запад-2017" возможны провокации, замаскированные под случайность, - глава МИД Латвии

"Польша очень внимательно следит, что происходит за восточной границей. В конце концов, Североатлантический альянс также", - подчеркнул Дворчик.

Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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Эльшад Бабаев‏ @Elshad_Babaev 26 авг.
В Ростове пожар - 118 домов
В Волгограде пожар - 150 домов
В Новосибирске пожар - 18 тыс чел без света
А вот Красноярску повезло.
Там потоп
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Природа помаленьку утилізує біологічне сміття.
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Можно подумать, до этих учений там не было кацапской техники и солдат
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А чё козлины у себя на территории не тренеруюЦа? За Уралом места хватает... мля...
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я думаю что за Уралом уже китайцы живу и базируються
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оне не может она оставит причем не часть войск а все ,
зачем же туда заходить таким количесвом саодат техники*?
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"что Россия может оставить часть войск и техники в Беларуси после завершения в сентябре военных учений Источник: https://censor.net.ua/n453157" - конечно оставит!!! это условие, предоставления очередного транша Луке!!!
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Та ясно,що залишаться кацапи.Поки всю бульбу не пожруть.
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400 вагонів з технікою)))). Ясно ,що вивозить туди-сюди немає сенсу.
Хай білоруси забудуть про незалежність.
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Поцрєоти... Сила - в правді! Ви - робите Україну безсилою!
Цитата:

Колишній голова Адміністрації Президента, представник України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі (Україна - Росія - ОБСЄ) Віктор Медведчук заявив, що Крим є частиною Росії. Про це йдеться в інтерв'ю Radio Liberty.
"Де-факто, на жаль, він [Крим] належить Росії. Не очікуйте, що півострів буде повернутий Україні", - сказав Медведчук.
При цьому, за його словами, де-юре Крим є частиною України і це є позицією як України, так і всього світу.
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пока поляки с НАТО жуют сопли,что рашист может а что не может,??? он делает свое...оккупирует территорию за территорией и при том самым разным образом..украинский Крым прямой оккупацией ,украинский Донбасс, посредсвом подконтрольных и созданных при помощи гейропейских подельников(немцев.французов и итальянцев) днрлнр на территории Украины,а Белоруссь оккупирует "дружескими совместными военными учениями" после которых рашистская военная "дружба " останется в Белорусии навсегда...
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Где новость про мост в Крым? ЦЕНЗОР, ты портки обдристаные меняешь?
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Может из свинарника выглянешь?
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Ми не можемо з нього виглянути.
Ми в твій свинарник не заходили.
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Ждал твоего вскукарека.
Умойся https://www.youtube.com/watch?v=_jVwAQ7bgi8
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В догонку https://www.youtube.com/watch?v=fwFeg1TTHz0
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Так ты его полностью занял ватан, и вообще вали в свой свинарник, тут для людей .
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сегодня еще один подох с автобуса упавшего. Теперь их 19
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 19 ч.19 часов назад
Причиной падения автобуса в море на Тамани, в результате чего 18 трупов, назвали экономию на запчастях.Я прям чувствую величие сколеновстана
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путь ватные беларусы по больше за луку голосуют и будет у них русским мир во всей красе
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МОСТ НЕ ПОСТРОЯТ!!!!!! ХРЮ ХРЮ. РАШКОВАНЦЫ НИ НА ЧТО НЕ СПОСОБНЫ!!!!! СЛАВА НЕБЕСНОЙ СКОТНЕ!!!
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За какенлами следить не нужно. Нормально толчки драють.
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Не "... може залишити..." а обов'язково залишить. Це ж країна-агресор.
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Да ладно, ....расслабтесь. Все мы были на учениях. Тех или иных. Но нигде подготовка к учениям не проходила столь странно. Группы вооруженных лиц с оружием!!! без опознавательных знаков СРАЗУ во многих городах Белоруссии без контактов с местным населением. Вам это напоминает передок Донецка? Нет!!! Так ходит ССО! Что делает российское ССО в Белоруссии????? Готовит полигон для стрельбы путем покоса травы????
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У внароссии нет ССО, тем боле в таком количестве .
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15 марта 2013 года, по сообщениям российских СМИ, в подмосковном посёлке Кубинка-2 началось создание Центра специального назначения Минобороны России, в котором будут проходить службу около пятисот контрактников-спецназовцев. Формирование Центра завершится к концу 2013 года. На строительство служебного жилья для контрактников будет потрачено около семисот миллионов рублей. Центр будет подчиняться напрямую созданному Командованию сил специальных операций Министерства обороны Российской Федерации[7].23 марта 2013 года во время встречи министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпиномгенерал армии Валерий Герасимов заявил, что в Вооружённых Силах России созданы Силы специальных операций и проводится подготовка к их применению не только на территории страны, но и за её пределами[8].В конце апреля 2013 года на горных полигонах Приэльбрусья в Кабардино-Балкарской Республике, на высоте четыре с половиной километра, подразделения Сил специальных операций Российской Федерации провели тактико-специальное учение, в ходе которого были отработаны действия по переброске одного из подразделений ССО военно-транспортной и армейской авиацией, десантированию групп и груза ССО в район назначения[9][10].
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В марте 2013 началось создание и сколько они успели наклепать, это же штучный товар, попадалась как то статья кацапчега где он возмущался снижением требований к спецназу .
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абсолютно верно. К примеру, на подготовку ОДНОГО бойца "Вымпела" (спецназ КГБ СССР) уходило не менее пяти лет. Кацапы скоро из срочников начнут "спецназы" лепить.
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А хохол уже испугался. Пиздец вы вояки.
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Понимаешь цапа, как то пофиг на твои вопли из свинарника, насчет испуга то посмотри свое тв, бандеровцев никогда не было больше 10 000 человек . И да, чеченцы и даги у нас сидят тихо в отличие от нароссии .
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Хохол = хряк. Размножатся не должен.
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Ты портки свои обдристанные меняешь? Скажи лучше, что твой путен - Хуйло!
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Да никкууя уже Путиноид не может:копаю глубже-Плешивый Дрыщ недавно наведывался в Ватикан и вовсе не потому как думают за поребриком що воно Набожное а потому ша как говорил его протеже Елкин ныне покойный пропали бабки ,так вот Вован потеряло там аж 10 бюджетов Украины в СКВ,стоило конешно слетать до Папы но последний сказал шо денехх нет идите вы нахх в международную Финполицию.Так вот Путяру опустили ниже плинтуса,показав всему Миру что он емь Господин Никто..
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100% втихаря оставят своих ихтамнетов. А потом вова ху@ло скажет что так и было.
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Пипец, как дети в песочке на берегу моря, лопатками асфальт кладут, "сверхдержава"
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Маня, Крым отвоевывать когда будешь?* Или просто шепелявить в интернетах?
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Тебе то какое дело, вата украинского происхождения помрет, тогда с китайцами решим .
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Тебе хозяин Мага разрешил кукарекать, сидя на бутылке ? Или это твоя личная инициатива , чучело из Говнярки ?
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Ух. Да ты прям борец.
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Давай ка нулёвая дешёвка в свинарник! Рыло не высовывать, уловил, чмо подмосковное!
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Коллеги, нах вы кормите рсукого троля? Даже если есть и "час и натхнення", жмите в спам, пусть с вакуумом конектиЦа, бл..
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кацапи і без навчань введуть скільки захочуть військ в Білорусь, лукашенка повністю здав країну ординцям
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эти военные оргии для этого и предназначались. Жаль, что соседи сдают себя добровольно в рабство
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Пока меня в бан не кинули. Куда подевались пизданутые Саша Крещатик, senator, лейла, веселка?
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Та беги уже на путена за паребрик . Там твои немытые сотоварищи лошадь в овраге догрызают .
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Прощай немытая Россия!!! Да? https://www.youtube.com/watch?v=SQsZrhQEySk
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і все-таки, на помийці дєлішкі хєровєй нєкуда, раз такого оранжа так періщить, ви там дєржитєсь, скоро вам піська
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Армия ЕС тоже могут тоже после очередных учений в Украине, оставить под Харьковом часть военных для обслуживания своих ядерных ракет
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Нищий хохол, кто тебе подаст?
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Зачем мне к тебе домой?
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https://www.youtube.com/watch?v=SQsZrhQEySk
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Хu...вый Гражданин®‏ @LoveUkraine1 24 ч.24 часа назад
Слышал на россии открыли турагенство для россиян в север. корею.
Правильно,пусть посмотрят на свое будущее, так сказать морально подготовятся

РФ может оставить часть войск в Беларуси после учений "Запад-2017", - замглавы Минобороны Польши - Цензор.НЕТ 2073
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Для хохлов: https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1280&bih=915&tbm=isch&sa=1&q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.net+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.net+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&gs_l=psy-ab.3...122421.137181.0.137562.45.36.9.0.0.0.182.3292.33j3.36.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0.IHk9WR9mdrg#imgrc=6MbIBtk0VaitXM:
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Иди на Йух Кацапсина ,в Канаде таких как ты пи орасят.
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 21 ч.21 час назад
Керчь
А шо,море высохло?
Жители Буденного около пяти суток сидят без воды
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Литвины, гоните кацапскую мразь со своей земли.Потому что через некоторое время грязные русские свиньи там уживутся и скажут, что это теперь их земля, а не ваша.Это не шутки.
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 27 авг.
В Донецке великое свершение. Изменили автобусный маршрут. Был праздник с шариками и ленточками
http://deniskazansky.com.ua/velikoje_svershenije/ …

РФ может оставить часть войск в Беларуси после учений "Запад-2017", - замглавы Минобороны Польши - Цензор.НЕТ 9215
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Случайно маршрут не на ту остановку в виде бомбоубежища?
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Немножко фактов с Гданська. Где-то рядом расположены войска НАТО. Одно время военные троллили кацапов - по выходным лупила артиллерия (весьма сильно и внушительно), вертолёты летали днями. Всё пучком. В это время, какие-то политики начали кампанию - Польша "легла" под Америку. Зимой каким-то жителям не нравилось, что радарная станция стоит (в споре с поляками у меня был один аргумент - не будет НАТО, Польша ляжет под кацапов без кавычек). Радует, что акающих существ заметно поубавилось. Но по выходным обносят IKEA и прут полные тачки еды с супермаркетов. Как-то непорядок - а в физлиц буржуйскую еду не отбирают?
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Пусть оставляют или нет войска, но кацапне, нигде и ничего не светит.Не военной ,не финансовой возможности вести войну плешивцы не смогут. На нескольких фронтах,также не хватит не ума, не искусства. Это только немцы могли рискнуть и уметь.И многое у них получалось. Поляки спите спокойно,но оружием бряцайте, плешивня должна это слышать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ может оставить часть войск в Беларуси после учений "Запад-2017", - замглавы Минобороны Польши
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