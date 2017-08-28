 В ходе учений "Запад-2017" возможны провокации, замаскированные под случайность, - глава МИД Латвии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом рассказал в передаче "900 секунд" телеканала LNT министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Провокации в ходе российско-белорусских учений могут выглядеть как случайное происшествие. Потом эти "случайные происшествия" могут вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране, предупредил политик.
При этом Ринкевич уверен, что речь не пойдет о прямом военном нападении на страну, и прямой угрозы Латвии не несут. Во многом это обусловлено тем, что сейчас в Латвии размещен контингент НАТО. Но отдельные попытки "прощупать" систему обороны могут вестись - например, военные самолеты России могут "случайно" войти в воздушное пространство Латвии.
Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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