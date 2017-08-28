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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Беларусь (2696) Латвия (633) Россия (72024) учения (1949) Ринкевич Эдгар (13)

 В ходе учений "Запад-2017" возможны провокации, замаскированные под случайность, - глава МИД Латвии

ринкевич

В ходе совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017" Латвии стоит быть готовой к возможным провокациям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом рассказал в передаче "900 секунд" телеканала LNT министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Провокации в ходе российско-белорусских учений могут выглядеть как случайное происшествие. Потом эти "случайные происшествия" могут вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране, предупредил политик.

При этом Ринкевич уверен, что речь не пойдет о прямом военном нападении на страну, и прямой угрозы Латвии не несут. Во многом это обусловлено тем, что сейчас в Латвии размещен контингент НАТО. Но отдельные попытки "прощупать" систему обороны могут вестись - например, военные самолеты России могут "случайно" войти в воздушное пространство Латвии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использует "лазейки", чтобы избежать присутствия наблюдателей НАТО на военных учениях, - Столтенберг

Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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Лукашенко тоже провокатор. Чтобы это узнать - необходимо его лично слушать, а не читать прилизанное карманной прессой.
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Да понятно все... Уж где-где, а в Украине знают цену слов подобных персонажей....
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Ни чести ,ни совести- всему миру кремль доказал своё реноме
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Так называемая недострана рассея уже задолбала лязганьем своего старого железа .
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Krievs,aiztais savējo smirdīgo muti
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В спам козломордая тварь. Не используй латышский язык шлюха путенская.
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Vispar esmu no Latvjas un man Latvijas
pilsonība
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Ночная смена в борделе закончилась сходи убери презервативы , ушлёпок болдерайский .
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Уебень.sakuma iemacies rakstit latviski.
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No sākuma iemācies garumzīmes lietot latviešu valodā - SĀKUMĀ , IEMĀCIES , RAKSTĪT ( Mācies no kļūdām ) Сходи ещё раз в школу - путенская шлюшка.
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Диктуй адрес.позвоню друзьям ебало тебе начистить.И учись правильно писать что за savu?pareizi rakstit- savējo.Идиот.бля.Пиздуй с Латвии на историческую родину.
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Педрилло Ринкевич еще тот затейник.
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Подтягивайся в маскву .Скоро путена в мавзолеи на живот положат , что бы вам удобно было его задницу лизать.
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Чемодан-вокзал-Украина.
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Урод ты с Маскачки.пиздуй в Максиму за пивом.
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Чем жестче латыши отреагируете на провокации, тем меньше вероятность что они будут продолжены
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Случайность порой хуже любой провокации. Надо было хуйла раньше сдерживать, чтобы сейчас не мудрствовать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ходе учений "Запад-2017" возможны провокации, замаскированные под случайность, - глава МИД Латвии
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