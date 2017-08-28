 10-летний мальчик попал в реанимацию после удара током на вагоне электрички в Харькове, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.
27 августа в 18:40 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что с улицы Цементной бригадой скорой медицинской помощи в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи доставлен 10-летний житель Харькова.
У мальчика констатирована электротравма, рваная рана левой стороны, ушиб селезенки. Установлено, что он упал с вагона электропоезда после поражения электротоком.
Факт события зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений.
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Прежде чем рассказывать о том, как мне воспитывать своего ребёнка, покажите своего идеального.
Умные, образованые дети тоже способны сами себе придумать неприятность.
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И к каждой розетке по СБУшнику.
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А тут с этими селфи дебильными только успевают детей хоронить...
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Можно подумать, что вы сами не лазили по всяким заброшенным домам и прочим хреням!
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И как следствие появившейся молодежной "моды" снимать на телефон экстрим селфи с последующим выкладыванием фото в интернет. на свои страницы и т.д.
Чтобы доказать себе и другим "Вот смотрите... я тоже крутой" "я тоже так могу..." Я тоже храбрый..." и т.д. Чтобы... под его экстрим фото - ставили лайки. чтобы им восхищались.... - это вполне природное желание подростка. Каждый подросток ищет способ самореализации себя в среде своих сверстников.
Родители должны помнить об этом переходном возрасте своих чад.
Нужно больше иметь общения, искреннего доверительного общения между детьми и родителями, без ругани и запретов.
У меня, с моими детьми (такого возраста) всегда были доверительные разговоры. И если бы моему сыну понадобилось "крутое" фото экстрим селфи. Я бы сам с ним придумал как и где это фото сделать, ( к тому же что бы оно было т"круче" других) при необходимости принял бы участие, тем самым оградив сына от его опасных, глупых, необдуманных решений.
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Но контроль действуют только когда родители рядом, а когда их нет, оказывается, что самоконтроль не развит.
Дети, которых не наказывают, а воспитывают, то есть разговаривают с ними, как с равными, ведут себя совсем по другому, намного более ответственно.
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