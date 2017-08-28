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 10-летний мальчик попал в реанимацию после удара током на вагоне электрички в Харькове, - Нацполиция

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В Харькове 10-летний мальчик был госпитализирован в отделение реанимации городской больницы после удара током и падения с вагона электрички.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

27 августа в 18:40 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что с улицы Цементной бригадой скорой медицинской помощи в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи доставлен 10-летний житель Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от удара электротоком погибли двое детей, - Нацполиция

У мальчика констатирована электротравма, рваная рана левой стороны, ушиб селезенки. Установлено, что он упал с вагона электропоезда после поражения электротоком.

Факт события зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений.
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Найдите его маму и папу и прокатите на крыше вагона электрички.
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Вполне возможно папы-мамы нет и его бабушка воспитывает, бабушку покатаем?
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Ну и причем тут родители? Дети и из самых благополучных семей умудряются найти себе приключение на одно место.
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Благополучные - не значит, что занимаются воспитанием.
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Десятилетний пацан, даже если ему каждый день втолковывают о опасностях, всё равно способен влезть в неприятности.
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"Втолковывать" - это принуждение, а надо учить думать.
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Есть хорошее выражение:
Прежде чем рассказывать о том, как мне воспитывать своего ребёнка, покажите своего идеального.
Умные, образованые дети тоже способны сами себе придумать неприятность.
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Мелкие, мозгов мало... А жопа требует переключений.
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Та де ж на всіх йолопів набратися премій Дарвіна...
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Люди! Ну будьте же внимательны к своим детям!!!! Не забывайте говорить, как они вам дороги! Ну сколько ж можно!..
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А где родители, что 10-леткий спокойно гуляет по крыше поезда да и полиция должна хоть немного следить на транспорте.
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да как ты проследишь? Ну, пошел гулять, не на поводке же, в самом деле. А что полиция сделает? на каждом составе сверху посадить, как во времена Дикого Запада (были такие будки на товарняках)?
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Да, точно приставить к каждому вагону по полицейскому.
И к каждой розетке по СБУшнику.
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це все від того що держава не займається сім'ями з такими дітьми
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когда я служил, нам на собрании в ленинке рассказали, что в одном из округов солдат влез на танк на поезде и его шибонуло. Был единичный случай на весь Союз!
А тут с этими селфи дебильными только успевают детей хоронить...
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На железнодорожной дороге несчастные случаи происходят и происходили регулярно. Просто освещается малая доля.
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ну, в армии наоборот - мгновенно все ЧП разносились в виде поучающих лекций, причем не только для рядового состава. Боюсь ошибиться, но по-моему даже был какой-то ежегодный вестник, не для масс, разумеется.
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Когда я служил в 80-х мы при погрузке РЛС на жд платформу ползали по ее крыше, чтоб ебом не токнуло. Была у нас пара штатных говноступов, держащих 20 кВ, то там 27 и пробовать на себе желающих не было.
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Да про дугу мальцу не известно а приключений жопа желала.

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Курение убивает медленно. Курение учебника физики или химии может убить быстро.
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В союзе об этом не принято было говорить, разве что о единичных случаях.
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Новобаварский отдел полиции. Да, теперь понятно, почему ватники срут кирпичами и называют нас нацистами.
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да, есть такой район в Харькове. Там еще пивзавод "Новая Бавария" есть (ну, был, когда я учился)
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Блин, ну почему никто не догадался райцентр в Одесской области назвать Коньяк или Шампанское? Могли бы с полным правом там "Шампанское" или "Коньяк" производить, а не Игристое или бренди.
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У меня знакомый из Житомира получал паспорт в Королёвском р-не. Естественно точки над буквой е в паспорте никто не писал. И в Москве менты интересовались, что за королевский р-н и в честь какого короля.
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а вообще, это закономерный итог отсутствия бесплатных кружков, музыкалки, секций, ДЮСШ и т.п. В наше время на того, кто не был никуда записан, смотрели как на неполноценного.
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Ой!
Можно подумать, что вы сами не лазили по всяким заброшенным домам и прочим хреням!
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В принципе легко отделался. Может чему то научит малолетнего дурника
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Многие малолетние дебилы думают, что если не трогать контактный провод - то ничего не случится. Но почти никто из них не знает, что трогать провод необязательно, от него может пробить дугой по воздуху. Особенно если рядом с проводом юзать какой-нибудь прибор типа телефона или фотика с селфи-палкой.
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Ближе 20 сантиметров уже достаточно. В Харькове( и на большей части Южной ЖД) постоянный ток напряжением 3 000 вольт. А на переменке(Одесская и Юго-Западная ЖД) 27 киловольт до метра может пробить.
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Многие, подобные случаи связаны с современным веком интернета и технологий.
И как следствие появившейся молодежной "моды" снимать на телефон экстрим селфи с последующим выкладыванием фото в интернет. на свои страницы и т.д.
Чтобы доказать себе и другим "Вот смотрите... я тоже крутой" "я тоже так могу..." Я тоже храбрый..." и т.д. Чтобы... под его экстрим фото - ставили лайки. чтобы им восхищались.... - это вполне природное желание подростка. Каждый подросток ищет способ самореализации себя в среде своих сверстников.
Родители должны помнить об этом переходном возрасте своих чад.
Нужно больше иметь общения, искреннего доверительного общения между детьми и родителями, без ругани и запретов.
У меня, с моими детьми (такого возраста) всегда были доверительные разговоры. И если бы моему сыну понадобилось "крутое" фото экстрим селфи. Я бы сам с ним придумал как и где это фото сделать, ( к тому же что бы оно было т"круче" других) при необходимости принял бы участие, тем самым оградив сына от его опасных, глупых, необдуманных решений.


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Детей в первую очередь нужно учить думать, а родители привыкли воспитывать запретами и наказаниями.
Но контроль действуют только когда родители рядом, а когда их нет, оказывается, что самоконтроль не развит.
Дети, которых не наказывают, а воспитывают, то есть разговаривают с ними, как с равными, ведут себя совсем по другому, намного более ответственно.
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Какая злая электричка... не дала мальчику сделать уникальное селфи и теперь к нему в больницу восхищенные девочки не придут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия10-летний мальчик попал в реанимацию после удара током на вагоне электрички в Харькове, - Нацполиция
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