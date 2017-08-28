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 Политика Украины
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 Следствие отрабатывает несколько версий взрыва на ул. Грушевского, - ГПУ

взрыв

Следственным управлением Главного управления Нацполиции в г.. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева проводится досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту взрыва, произошедшего 24 августа на ул. Грушевского в Киеве, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По факту преступления внесены сведения в Единый реестр по предварительной квалификации ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом).

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В рамках производства оперативными подразделениями устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, исследуются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

"Также сообщаем, что органом предварительного расследования в настоящее время отрабатывается несколько версий совершения преступления, среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений. Досудебное следствие продолжается", - констатировали в прокуратуре.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек. Пострадавшими оказались жена, теща и друг Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".
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