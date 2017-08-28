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 Политика Украины, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6781) Россия (72022) Донбасс (15874) минские соглашения (2288) Волкер Курт (63)

 "Россия отправила на восток Украины своих военных, и она должна забрать их оттуда", - Волкер

волкер

Россия должна вывести своих военных с Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал он в интервью Financial Times.

Волкер подчеркнул, что Россия должна "принять некоторые основополагающие решения" о том, следует ли соблюдать Минские соглашения, направленные на установление мира на востоке Украины и выведение армии РФ из региона.

"Ситуация, когда Россия является изгоем в дипломатических отношениях, экономических отношениях, и это, конечно, не то, чего ей хотелось бы. Я думаю, что она должна сделать свой выбор, свои собственные расчеты", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о предоставлении Украине летального оружия - за президентом США, - Волкер

Говоря о дискуссиях с украинскими, европейскими и российскими чиновниками, он сказал, что все согласны с тем, что минский процесс "зашел в тупик", и США пытаются "придать ему импульс".

При этом Волкер отметил, что ключ к выходу из сложившейся ситуации в руках Кремля: "Россия отправила на восток Украины своих военных, и она должна забрать их оттуда"


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Не только военных, но и своих подселяемых десятилетиями козломордых зозуленят
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Не удивлюсь если с учений в козлостан вернется больше солдат и техники чем на них отправили. А по зомбиящику будут продолжать пиздеть что "нас там и небыло".
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там где мы посрали это уже наша территория.
маршал Тухлочевский.1935 год.
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Добровольно не уйдут. Дохрена их закапывать придётся.
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Мне одному кажется, что этот Курт явный русофоб?
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Как любой нормальный Курт, он просто обязан быть русофобом.
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Почти четыре года идёт война в Украине . Заявления , встречи , обеспокоенности , заявления , встречи , обеспокоенности .... Дадим - не дадим оружие . Украина победит , а запад немощный .
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Поддерживаю. События в Крыме и на Востоке страны-это договорняк между двумя сторонами в целях сохранения власти. Большая часть насиления воспринимает то, что написано на газетной бумаге, покажут с экрана с мнением "эксперта", да ещё и то, что звучит из уст "народных избранников" принимает за правду. Уровень образованности с каждым годом стремится к нулю. Причина-нет возможности реализации знаний и нет в них потребности, потому и результаты такие. Надуманное принимается за истину, чем "народные избранники" и пользуются.
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как только республики нарасии начнут брать суверинитета столько,сколько смогут,вопрос закроется сам собой..
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Помню кто это сказал... За это его и заболели....
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когда процесс пойдет,всех заболеть не получится...
а инициировать приступ национализма среди малообразованного населения нацреспублик для определенных заинтересованных кругов трудности в час Ч не представит..
для примера - удалось же ввести в состояние зомби лугандонцев,и даже внушить им,что они другой народ.причем дело было в тишайшей и мирнейшей Украине,а уж в громадной,слабоуправляемой территории,тн "росии" - пойдёт как по маслу...
всему своё время..
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Тортик в упаковке. Как изюминка - погашенный кредит. Мамка очумеет от радости.
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Мамы разные бывают . За такую посылку ещё платить заставят . А у них санкции , кризис ...
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дивіця така закономірність під гілкую з порошенком просто взрив а на гілці про росію тиша відносна ! тролі сидять і чикають якись пост і зразу розводять срач ! а тут просто люди пишуть свої думки
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Бомбардировщики тоже пусть выводят
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Параша просто так не уйдет. С уходом на тех территориях откроется столько интересного, что весь мир охереет... И на "бендеровцев" не спишешь. Так что, Волкер, сколько не беспокойся-озабочивайся, все бессмысленные телодвижения...
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"Америка рассматривает вопрос надання летального оружия Украине"-шел 7-й год войны.
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Кремелевский карлик держит Донбасс в заложниках который планирует обменять на Крым и только при полной сдаче полуострова мировым сообществом казлостану путинские войска вероятно покинут оккупированную Украину.Смерть кремлевскому карлику!
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Знаете, почему грузовики гумконвоя едут на Донбасс на таком расстоянии друг от друга? Чтобы если один рванет, другие не сдетонировали!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия отправила на восток Украины своих военных, и она должна забрать их оттуда", - Волкер
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