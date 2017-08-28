 "Россия отправила на восток Украины своих военных, и она должна забрать их оттуда", - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал он в интервью Financial Times.
Волкер подчеркнул, что Россия должна "принять некоторые основополагающие решения" о том, следует ли соблюдать Минские соглашения, направленные на установление мира на востоке Украины и выведение армии РФ из региона.
"Ситуация, когда Россия является изгоем в дипломатических отношениях, экономических отношениях, и это, конечно, не то, чего ей хотелось бы. Я думаю, что она должна сделать свой выбор, свои собственные расчеты", - сказал он.
Говоря о дискуссиях с украинскими, европейскими и российскими чиновниками, он сказал, что все согласны с тем, что минский процесс "зашел в тупик", и США пытаются "придать ему импульс".
При этом Волкер отметил, что ключ к выходу из сложившейся ситуации в руках Кремля: "Россия отправила на восток Украины своих военных, и она должна забрать их оттуда"
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маршал Тухлочевский.1935 год.
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Мечта россиянина - дом, машина и портрет царя на видном месте...
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а инициировать приступ национализма среди малообразованного населения нацреспублик для определенных заинтересованных кругов трудности в час Ч не представит..
для примера - удалось же ввести в состояние зомби лугандонцев,и даже внушить им,что они другой народ.причем дело было в тишайшей и мирнейшей Украине,а уж в громадной,слабоуправляемой территории,тн "росии" - пойдёт как по маслу...
всему своё время..
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