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 Политика Украины
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 "Продавливать будут все. Ведь голосов нет ни за один законопроект", - Борислав Береза о предстоящей сессии Рады

береза

Внеочередных парламентских выборов ждать не стоит, поскольку никто не может предугадать, каким будет следующий созыв.

Об этом рассказал Цензор.НЕТ нардеп Борислав Береза (внефракционный),комментируя тенденции, которые, по его мнению, стоит ожидать в предстоящем политическом сезоне.

Нардеп не разделяет мнение, что Украину ждут досрочные выборы.

"Они были бы возможны только в том случае, если Президент согласится распустить парламент. Насколько я понимаю, Порошенко на это не пойдет, потому что никто не знает, каким тогда будет следующий созыв. Он может оказаться невыгодным не только Президенту, но и абсолютно всем. Мы понимаем, что в случае, если тот парламент не просто будет в оппозиции к Президенту, а кардинально поменяет курс государства, то получится что-то с родни шоковой терапии. Порошенко не готов к такому", - пояснил он.

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"Думаю, нынешняя сессия будет проблемной. Не смотря на то, что современный мир бросает вызов народным депутатам, эти чаще всего реагируют только в одном стиле: абстрагируются от проблемы и ждут, чтобы она решилась сама по себе. Дело в том, что парламент в последнее время работает скорее эффектно, чем эффективно - громкие заявления, обещания, скандалы вместо того, чтобы рутинно и системно решить существующие трудности. Будут ли простыми голосования? Не уверен. Будут ли они регулярными и успешными? Тоже вопрос. Но надо понимать, что Украина сейчас переживает очень непростое время. Если депутатам не удастся преодолеть свои личные амбиции, партийные цели и кулуарные игры, то нас ждет очередной виток недоверия к парламенту, как главному законодательному органу государства, и еще большая волна ненависти к нардепам, которая, кстати, на сегодняшний день чуть-чуть стихла из-за того, что политический сезон неактивен", - добавил Береза.

"Продавливать будут все. Ведь голосов нет ни за один законопроект. За что-то будут размениваться с группами, еще что-то будут протаскивать путем давления или обмена. В таком случае мы увидим, что договорняки никуда не делись. Плюс, скорее всего, будет повторяться "кнопкодавство". Этот бич, от которого давно бы хотелось избавиться, будет использоваться достаточно активно. Другой разговор, что коалиция очень часто не может договориться между собой. Мы все помним голосование по Счетной палате, когда "Народный фронт" не дал голоса, из-за чего Валерия Пацкана не избрали главой этого органа. В свою очередь, БПП не голосовал за некоторые законопроекты НФ. У них такая "дружба", что камня на камне может не остаться. Пока она будет существовать от безысходности. Потому что без консолидации депутатских фракций и групп в парламенте, боюсь, мы можем стать перед новым кризисом. Причем не просто политическим или экономическим, а глобальным государственным, который Украине будет крайне тяжело пережить. Чтобы не доводить до крайности, депутатам придется объединиться", - резюмировал нардеп.

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ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ "ЦЕНЗОР.НЕТ": "НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕЗОН: УСПЕХ, ОБОСТРЕНИЕ ИЛИ КРИЗИС?".




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"Дело в том, что парламент в последнее время работает скорее эффектно, чем эффективно - громкие заявления, обещания, скандалы вместо того, чтобы рутинно и системно решить существующие трудности." В чем, собственно, сам Борислав Береза и был неоднократно уличен.
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Одно правильно сказал = выборов не будет пока они не будут прогнозиремыми . А то вдруг Народ ещё не тех выберет .
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Еще один Живчик завуалированный от власти своих людей,продавливать они будут,прям мешки разгружать,торговаться о цене за которую кнопкодавите Береза вы будете..
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"Мы понимаем, что в случае, если тот парламент не просто будет в оппозиции к Президенту, а кардинально поменяет курс государства, то получится что-то с родни шоковой терапии. Порошенко не готов к такому", - пояснил он." - правда, редко когда можно найти того, кто готов на зону добровольно идти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Продавливать будут все. Ведь голосов нет ни за один законопроект", - Борислав Береза о предстоящей сессии Рады
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