EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  1022  32
Все про:ВР (22912) выборы (21825) избирательный закон (86) неприкосновенность (858) пенсионная реформа (967)

 Осенью в Раде будут идти два процесса: подготовка к президентским выборам и попытка очередной имплементации Минских договоренностей, - Семенуха

семенуха

Вместе с тем, акитуальными будут вопросы отмены депутатской неприкосновенности, нового закона о выборах, закона о временно оккупированных территориях и пенсионной реформы.

Об этом рассказал Цензор.НЕТ нардеп Роман Семенуха ("Самопомич") комментируя тенденции, которые, по его мнению, стоит ожидать в предстоящем политическом сезоне.

"Возможно, у депутатов хватит мудрости или отменить депутатскую неприкосновенность, или значительно ее ограничить. Это облегчит правоохранительным органам процесс расследования тех дел, где фигурантами являются народные депутаты. С другой стороны, такое действие хоть немного возобновит доверие народа к Верховной Раде. Но есть и другой сценарий, когда этого не произойдет. Тогда депутатам будет все тяжелее голосовать за снятие неприкосновенности с некоторых коллег и за привлечение их к ответственности из-за круговой поруки, что уже было продемонстрировано во время рассмотрения в июле пяти представлений", - поделился нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пенсионная реформа, думаю, будет принята, а медицинская - не уверен. По реформе образования не ясно, как себя поведут мажоритарщики, - Лапин о предстоящей сессии Рады

"В целом осенью параллельно будут идти два процесса: подготовка к президентским выборам, которая уже идет полным ходом, и попытка очередной имплементации Минских договоренностей. Эти два фактора будут накладывать отпечаток на то, что будет происходить в парламенте. А законопроектов для рассмотрения будет много. Наша фракция традиционно будет настаивать на принятии нового закона о выборах (по открытым партийным спискам на пропорциональной основе), на установлении общественного и депутатского контроля над бюджетом обороны, на законе о временно оккупированных территориях и проведении настоящей пенсионной реформы. Так как то, что предлагает правительство, это не реформа, а небольшие изменения в солидарной системе. Даже с внесением тех поправок, на которых мы настаивали, это все равно неприемлемый вариант. Отменить позорный дискриминационный налог для работающих пенсионеров можно и отдельным законом. Как и осовременить пенсии. Правительство обязано было провести аудит Пенсионного фонда и внедрить второй государственный накопительный уровень пенсионной системы (от чего уже через несколько лет мы бы уже получили первый эффект). В цивилизованной стране за невыполнение такого шага правительство ушло бы в отставку", - резюмировал Семенуха.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. Также в июле стало известно, что 158 нардепов подписали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Кроме того, в июне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить Антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ "ЦЕНЗОР.НЕТ": "НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕЗОН: УСПЕХ, ОБОСТРЕНИЕ ИЛИ КРИЗИС?"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
там как бы в оригинале прямо написано что не повышают больше из-за выплат с 2019 года.
Которые достались от Яныка.
О да, Порошенко виноват, что Янык долгов набрал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
по их декларациям видно кто прикарманил деньги которые янык набрал. пшло вон,порохнявое! правильно вас избивают на улицах-сраколизов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вас 300 придурков, которые из года в год марши устраивают.
Така печалька.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так какие проблемы? Выйди на людную улицу в своем населенном пункте и громко скажи, что ты порохоботишь в интернете. Посмотрим потом по числу поджопников сколько "придурков" тебя отоварят только на одной улице
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия получила 10 заявок на поставку систем ПВО С-400

Турецкие военные могут получить десять зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Так как на переговорах России и Турции достигнуто соглашение о поставках новейших систем ПВО. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью газете "Коммерсант".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Получат, изучат и пробьют вашу ПВО в Сирии. Продавайте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...и попытка очередной имплементации Минских договоренностей", - кто то может растолковать для чего это?
 показать весь комментарий
Ответить
 
зрадолюбов покормить.
А вообще минские соглашения в нашем понимании для нас выгодны ибо это конец войны на Донбассе и восстановление контроля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нуу если россияне выведут войска - разве это плохо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А еще россияне создадут военную базу на Марсе, вероятность такая же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну а не выведут - значит и не реализуют.
Там как раз 3 года исполняется закону, который принят на 3 года и никогда не выполнялся - може его продлят. А почему бы и нет?
Какая вам разница, какой там закон если он не выполняется?

Или вы может санкции от запада предпочитаете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая вам разница, какой там закон если он не выполняется?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Разница большая, ведь могут и выполнить закон. Закон должен быть составлен правильно, учитывая выгоду для Украины в любом случае.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто сказал, что кацапы выведут войска? Вон перемирия одно за одним идут. Вроде и договариваются и соглашаются только ни одно из них казламордия не выполняет и выполнять не собирается. Кацапу поверить - себя нае...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну значит реализация будет такой же.
Но готовность-то демонстрировать надо.
Это правила игры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если кацапы вывели из ордло войска, то это значит, что ордло с ватниками впарили Украине. Нам нужен такой сценарий?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они бы может и рады их бы вывести. Только вот на амнистию сепарам наши не соглашаются. У кацапов был план - амнистия сепарам, т.н. "выборы" где выберут того кого нужно кацапам, а уж потом вывод войск. Токо такое нах кому нужно. Вот потому все так и есть как есть. И имплиментации односторонней здесь быть никакой не может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там и кроме амнистии есть такое,что нам и даром не надо:

Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа)

- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

И главное-изменеия Конституции
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це просто набір красивих слів для домогосподарок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никакой имплементации Минска быть не должно.Тянуть время и побольше языками молоть,но чтобы без толку,если уж вляпались в этот Минск
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ща кацаПсины вылезут с своими рекомендациями,как правильно Построить на РАБссии ГУЛАГ
 показать весь комментарий
Ответить
 
До выборов 2 года,выборы на РАБссии уже 18 марта,в день взятия Крыма.Совпадение? не думаю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так депутаты не ходят в раду . какие ещё процессы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
причина повышеиня цены на автогаз проста.Рюсских кидают на буй...,автогаз для Украины прибудет из США в украинские порты через неделю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я думаю очередной ротердам + или дюсельдорф +
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну оно понятно что соевую собаку на гилляку но при чем здесь протоколы менцких подлецов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они сами то понимают что ИМ выгодно сегодня сье.а.ться и быстрее на перевыборы ,пока не сламали систему "корридорную""гречкосеемую","титушечную и еще 42 приема ,Остап умер бы от зависти.Вообще как ни странно но Народу невыгодны перевыборы сдесь и сейчас,нужен коренной перелом в перестройке Выборной системы им.охендовского как пережиток времени.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсенью в Раде будут идти два процесса: подготовка к президентским выборам и попытка очередной имплементации Минских договоренностей, - Семенуха
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти