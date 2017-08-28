 Осенью в Раде будут идти два процесса: подготовка к президентским выборам и попытка очередной имплементации Минских договоренностей, - Семенуха

Об этом рассказал Цензор.НЕТ нардеп Роман Семенуха ("Самопомич") комментируя тенденции, которые, по его мнению, стоит ожидать в предстоящем политическом сезоне.
"Возможно, у депутатов хватит мудрости или отменить депутатскую неприкосновенность, или значительно ее ограничить. Это облегчит правоохранительным органам процесс расследования тех дел, где фигурантами являются народные депутаты. С другой стороны, такое действие хоть немного возобновит доверие народа к Верховной Раде. Но есть и другой сценарий, когда этого не произойдет. Тогда депутатам будет все тяжелее голосовать за снятие неприкосновенности с некоторых коллег и за привлечение их к ответственности из-за круговой поруки, что уже было продемонстрировано во время рассмотрения в июле пяти представлений", - поделился нардеп.
"В целом осенью параллельно будут идти два процесса: подготовка к президентским выборам, которая уже идет полным ходом, и попытка очередной имплементации Минских договоренностей. Эти два фактора будут накладывать отпечаток на то, что будет происходить в парламенте. А законопроектов для рассмотрения будет много. Наша фракция традиционно будет настаивать на принятии нового закона о выборах (по открытым партийным спискам на пропорциональной основе), на установлении общественного и депутатского контроля над бюджетом обороны, на законе о временно оккупированных территориях и проведении настоящей пенсионной реформы. Так как то, что предлагает правительство, это не реформа, а небольшие изменения в солидарной системе. Даже с внесением тех поправок, на которых мы настаивали, это все равно неприемлемый вариант. Отменить позорный дискриминационный налог для работающих пенсионеров можно и отдельным законом. Как и осовременить пенсии. Правительство обязано было провести аудит Пенсионного фонда и внедрить второй государственный накопительный уровень пенсионной системы (от чего уже через несколько лет мы бы уже получили первый эффект). В цивилизованной стране за невыполнение такого шага правительство ушло бы в отставку", - резюмировал Семенуха.
Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. Также в июле стало известно, что 158 нардепов подписали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Кроме того, в июне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить Антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ "ЦЕНЗОР.НЕТ": "НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕЗОН: УСПЕХ, ОБОСТРЕНИЕ ИЛИ КРИЗИС?"
1022 32
Пенсионная реформа, думаю, будет принята, а медицинская - не уверен. По реформе образования не ясно, как себя поведут мажоритарщики, - Лапин о предстоящей сессии Рады(6)
Пока результат половинчатый, но стороны постоянно контактируют, - Гриценко о перспективах объединения с антикоррупционерами(146)
"В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать", - Гройсман(211)
В США в сеть попали личные данные около 2 млн избирателей(5)
ТОП-10 вещей, которые навсегда изменят имидж Украины в мире(0)
Поданные депутатами поправки могут просто уничтожить правительственный проект пенсионной реформы, - Гройсман(79)
Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач. ДОКУМЕНТ(210)
Ответить
Которые достались от Яныка.
О да, Порошенко виноват, что Янык долгов набрал.
Ответить
Ответить
Така печалька.
Ответить
Ответить
Ответить
Турецкие военные могут получить десять зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Так как на переговорах России и Турции достигнуто соглашение о поставках новейших систем ПВО. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью газете "Коммерсант".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вообще минские соглашения в нашем понимании для нас выгодны ибо это конец войны на Донбассе и восстановление контроля.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там как раз 3 года исполняется закону, который принят на 3 года и никогда не выполнялся - може его продлят. А почему бы и нет?
Какая вам разница, какой там закон если он не выполняется?
Или вы может санкции от запада предпочитаете?
Ответить
----------------------------------------------------------------------------------------------
Разница большая, ведь могут и выполнить закон. Закон должен быть составлен правильно, учитывая выгоду для Украины в любом случае.
Ответить
Ответить
Но готовность-то демонстрировать надо.
Это правила игры.
Ответить
Ответить
Ответить
Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа)
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
И главное-изменеия Конституции
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить