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 Политика Украины
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Все про:ВР (22912) здравоохранение (174) медицина (1603) образование (1586) омбудсмен (296) пенсионная реформа (967) ЦИК (2795) Счетная палата (100) Лапин (13)

 Пенсионная реформа, думаю, будет принята, а медицинская - не уверен. По реформе образования не ясно, как себя поведут мажоритарщики, - Лапин о предстоящей сессии Рады

лапин

Вместе с тем, Раде не будет рассматривать кадровые вопросы связанные с назначением нового состава ЦИК и Счетной палаты. Вопрос назначения нового омбудсмена также пока не ясен.

Об этом рассказал Цензор.НЕТ нардеп Игорь Лапин (НФ) комментируя тенденции, которые, по его мнению, стоит ожидать в предстоящем политическом сезоне.

В частности он отмечает, что парламент должен принять кадровые решения.

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"Правда, на октябрь назначены выборы в 203 местных громадах, поэтому ЦИК пока никто трогать не будет. Счетную палату тоже отложат, потому что сейчас, как говорится, не до нее. А по омбудсмену ситуация такая: чем дальше мы переносим это голосование, тем дольше Валерия Лутковская находится на должности. В этом заинтересована Администрация Президента. Там ее менять не хотят. Но парламент будет обязан решить и этот вопрос", - пояснил Лапин.

"Пенсионная реформа, думаю, будет принята. А вот медицинская - не уверен. Потому что все знают, какая ситуация сложилась по закупкам лекарств. Многие коллеги говорят, что реформу поддерживают, но если этот вопрос не будет урегулирован, то не проголосуют. По реформе образования мы видим, что с населением практически не проводят разъяснительную работу. Не знаю, как себя поведут депутаты-мажоритарщики, потому что на местах - колоссальное сопротивление. Но мы будем совещаться и консультироваться перед тем, как голосовать", - констатировал нардеп.

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Напомним, в Верховной Раде уже зарегистрированы проекты постановлений от Президента Украины Петра Порошенко об увольнении с должности 12 членов Центральной избирательной комиссии (№4789) и назначении на должности 11 членов Центральной избирательной комиссии (№4790).

Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают исполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании. Практически с этого же времени идут активные политические дискуссии о назначении нового состава ЦИК.

Ранее истек срок полномочий Валерии Лутковской на должности омбудсмена. Нардепы Людмила Денисова (фракция "Народный фронт"), Сергей Алексеев ("Блок Петра Порошенко") и адвокат Андрей Мамалыга претендуют на должность омбудсмена. Однако, в начале июня Рада отложила рассмотрение назначения омбудсмена до завершения спецпроверки НАПК по кандидатам.

В августе 2015 года вступил в силу новый закон о Счетной палате. Сразу же начался процесс формирования нового состава Счетной палаты. Однако, в апреле 2017 года Верховная Рада Украины не смогла назначить девять новых членов Счетной палаты.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.

8 июня Верховная Рада 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ "ЦЕНЗОР.НЕТ": "НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕЗОН: УСПЕХ, ОБОСТРЕНИЕ ИЛИ КРИЗИС?"
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Якийсь він не дуже впевнений в своїх прогнозах. Треба більше дивитись телевізор, - там усьо так чотко.)))
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"Вместе с тем, Раде не будет рассматривать кадровые вопросы связанные с назначением нового состава ЦИК и Счетной палаты "________________Т.е. того, о чем сами же орали на майдане в Киеве в 2014 году никогда и не будет... И действительно, зачем, коль такая избирательная система и ручной избирком впоне устраивает всех...
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Лучше бы они вообще ничего не принимали и особенно это касается пенсионного стажа, так как все что принимают рассчитано явно не для людей.
А еще лучше, чтобы ВР исчезла и не терроризировала больше людей.
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Живу в частном секторе , сдаю два гаража . Это моя пенсия , и не надо пахать всю жизнь , чтобы в старости получать копейки .
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Далеко не в усіх пересічних українців є хоча б один гараж.)
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Так и есть . Общался со своими знакомыми - живут одним днём , надеются на государство . На себя надо надеяться .
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Если Вы получаете субсидию, то я бы на вашем месте не очень хвастался своими доходами. Сейчас КРУ роет "собесы" и выискивает малейший намёк на доход "субсидианта ", а потом выставляет финансовую претензию о незаконном получении помощи.
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Ко всему надо грамотно подходить . Есть закон , в нём есть "дырки" . Три года получаю субсидию . Не я эту утопию придумал , мне предложили ею воспользоваться .
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"Пенсионная реформа, думаю, будет принята...", - если проект не изменят, то тогда это будет роспуск ВР.
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реформ не було і не буде.....українофоби-україножери захопили владу....буде все й надалі дорожчати.
УМОВИ ЖИТТЯ БУДУТЬ СТАВАТИ ЩЕ НЕСТЕРПНІШИМИ..хтось втече за кордон,а хто залишиться не будуть бажати і мати змогу народжувати дітей,українська нація буде танути на очах ...і помре.

Поки до влади не прийдуть етнічні Українці Націоналісти -буде тривати тільки геноцид над Українською нацією
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Так були вже свої, ріднесенькі : Ющенко, Кучма, - і шо воно дало?
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чипаліна,перехрестися...прізвіще ющенка по мамі -адельгейм...у російського камуніста кучми один тільки зять пінчук богоізбхганий ........а гра на майдані у 2004 то дісно була нра на лохів
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тільки Українці Націоналісти

тільки вони рідні діти України врятують свою Неньку.......
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Так Свобода уже была .Махницкий будучи прокурором уже награбил и никого из рыгов не посадил .
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К узким специалистам в поликлинике попасть уже нереально, что ещё придумали..
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К узким специалистам лучше не попадать . Береги себя .
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За голосование пенсионной уже заплатили п за лжемедреформу и земельную бавло на подходе..
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Всё что при СССР было нажито и построено народом разграбили и поделили между собой так называемые олигархи . сейчас осталось только грабить из бюджета .
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То есть Охындовский может продолжать спокойно сверлить дырку на новый орден? А как быть с этим Порошенко предложит новый состав Центризбиркома в ближайшее время - Парубий 7 мая 2016 годаl
Опять сбрехав
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПенсионная реформа, думаю, будет принята, а медицинская - не уверен. По реформе образования не ясно, как себя поведут мажоритарщики, - Лапин о предстоящей сессии Рады
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