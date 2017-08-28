 Пенсионная реформа, думаю, будет принята, а медицинская - не уверен. По реформе образования не ясно, как себя поведут мажоритарщики, - Лапин о предстоящей сессии Рады

Об этом рассказал Цензор.НЕТ нардеп Игорь Лапин (НФ) комментируя тенденции, которые, по его мнению, стоит ожидать в предстоящем политическом сезоне.
В частности он отмечает, что парламент должен принять кадровые решения.
"Правда, на октябрь назначены выборы в 203 местных громадах, поэтому ЦИК пока никто трогать не будет. Счетную палату тоже отложат, потому что сейчас, как говорится, не до нее. А по омбудсмену ситуация такая: чем дальше мы переносим это голосование, тем дольше Валерия Лутковская находится на должности. В этом заинтересована Администрация Президента. Там ее менять не хотят. Но парламент будет обязан решить и этот вопрос", - пояснил Лапин.
"Пенсионная реформа, думаю, будет принята. А вот медицинская - не уверен. Потому что все знают, какая ситуация сложилась по закупкам лекарств. Многие коллеги говорят, что реформу поддерживают, но если этот вопрос не будет урегулирован, то не проголосуют. По реформе образования мы видим, что с населением практически не проводят разъяснительную работу. Не знаю, как себя поведут депутаты-мажоритарщики, потому что на местах - колоссальное сопротивление. Но мы будем совещаться и консультироваться перед тем, как голосовать", - констатировал нардеп.
Напомним, в Верховной Раде уже зарегистрированы проекты постановлений от Президента Украины Петра Порошенко об увольнении с должности 12 членов Центральной избирательной комиссии (№4789) и назначении на должности 11 членов Центральной избирательной комиссии (№4790).
Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают исполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании. Практически с этого же времени идут активные политические дискуссии о назначении нового состава ЦИК.
Ранее истек срок полномочий Валерии Лутковской на должности омбудсмена. Нардепы Людмила Денисова (фракция "Народный фронт"), Сергей Алексеев ("Блок Петра Порошенко") и адвокат Андрей Мамалыга претендуют на должность омбудсмена. Однако, в начале июня Рада отложила рассмотрение назначения омбудсмена до завершения спецпроверки НАПК по кандидатам.
В августе 2015 года вступил в силу новый закон о Счетной палате. Сразу же начался процесс формирования нового состава Счетной палаты. Однако, в апреле 2017 года Верховная Рада Украины не смогла назначить девять новых членов Счетной палаты.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.
8 июня Верховная Рада 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ "ЦЕНЗОР.НЕТ": "НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕЗОН: УСПЕХ, ОБОСТРЕНИЕ ИЛИ КРИЗИС?"
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адже є калоліція?
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А еще лучше, чтобы ВР исчезла и не терроризировала больше людей.
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УМОВИ ЖИТТЯ БУДУТЬ СТАВАТИ ЩЕ НЕСТЕРПНІШИМИ..хтось втече за кордон,а хто залишиться не будуть бажати і мати змогу народжувати дітей,українська нація буде танути на очах ...і помре.
Поки до влади не прийдуть етнічні Українці Націоналісти -буде тривати тільки геноцид над Українською нацією
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тільки вони рідні діти України врятують свою Неньку.......
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Опять сбрехав
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