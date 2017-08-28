 Российские военные убили местного жителя в Донецкой области, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны на своей странице в Facebook.
"25 августа 2017 года двумя военнослужащими 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ совершено убийство гражданского лица", - сказано в сообщении.
Согласно данным ГУР, после преступления российские военнослужащие пытались сфабриковать доказательства с целью обвинения погибшего в нападении на военных.
Как сообщалось ранее, российское оккупационное командование расширило полномочия так называемых "республиканских" карательных органов.
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http://oleg-leusenko.livejournal.com/7721023.html
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П.С. Нехай верещать путлєрпАмАгі...
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Малоизвестный в Украине русский театральный режиссер, актер и писатель Евгений Гришковец попал в базу "Миротворца" за гастроли на аннексированном Крыме. Об этом сообщается на сайте "Миротворца".
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Ютьюб. :D
РАБссияне берут кредиты в банках чтобы купить учебники детям к 1 сентября...
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Ничего удивительного - ресурсов становится меньше, благотворители беднеют, вот «сволонтеры» и начали очередную драку за место в пищевой цепочке - ведь «война с Путиным» еще не закончена.
Первой во весь голос назвала волонтеров мародерами редактор проамериканского издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая - она вдруг увидела, что часть волонтеров «продалась и нажилась». Правда, те, кто не носит кастрюлю на голове, заметили волонтерские прибыли и гешефты с самых первых дней АТО. Особенно отличился президентский советник Юрий Бирюков, которого даже выгнали из борделя за разврат: в 2016 году команда предприимчивого волонтера сорвала госзакупки для ВСУ. Мутные схемы, закулисные интриги, неэффективность и коррупция стали отличительными признаками маркитантов.
«Но вдруг Бирюков становится другом президента, «первым волонтером», и в Минобороны заходит т.н. «Волонтерский десант». Начинается героическая битва за новую форму. За новые берцы. За новые шапки. За откат в 150 миллионов гривен на закупках топлива», - писали про советника Вальцмана СМИ.
После скандала Бирюкова из Минобороны убрали, переведя на должность советника президента, что как бы намекает… Уже через год оттуда вылетела и Татьяна Барановская, секретарь инициативной группы по выборам Общественного совета, которая позволила себе признаться - «пока волонтеры будут в АТО мотаться - будет продолжаться война. Ибо для них это чистый бизнес». Ну а несколько месяцев спустя известный «сволонтер» Юрий Касьянов назвал коллег, которые продолжают присылать «на передок» сушеный борщ и чистые носки откровенными дебилами.
«Спустя три года войны государство должно уже полностью закрыть все проблемы с обеспечением действующей армии, поэтому сейчас волонтерство - это уже или психическое заболевание, или бизнес, за редким праведным и благородным исключением», - написал он на своей странице в соцсетях.
Весной 2014-го, до начала активной фазы войны под Славянском, трудно было собрать с миру по нитке даже на несколько бронежилетов. Первый добровольческий батальон НГУ (теперь имени генерала Кульчицкого) уезжал на войну практически «голый», и мы понемногу, по частям довозили докупленные броники сначала в Павлоград, потом в Изюм.
Всё потому, что вначале у людей не было ощущения серьёзности происходящего. Позже, в мае, помощь потекла рекой - и в стране, и за границей собирались сотни тысяч, миллионы долларов, десятки тонн формы, снаряжения, продуктов… После подписания первого «Минска» полноводная река превратилась в ручеёк; во время боёв за ДАП - снова поднялась; когда окружили Дебальцево - помощь пошла потоком.
А сегодня её почти нет. Не потому, что жить стало «лучше и веселее», а на самом деле беднее, но потому что надоело. И это, кстати, одна из причин, почему я сам практически перестал заниматься волонтёрством», - признается «херой». Но если кто-то думает, что Касьянов и ему подобные решили завязать с помощью армии и пойти куда-то работать, то глубоко ошибаетесь. Привычка попрошайничать и красть - у патриотов в крови. Просто они переориентировались, понимая, что активная фаза войны на Донбассе под давлением Запада, заканчивается. На повестке дня - встреча нормандской четверки и реализация «Минска-2», к чему Порошенко принуждают «партнеры». Да и сам гарант постоянно говорит о необходимости введения «миротворческих сил», а им уж точно львовские вареники в банках и старые простыни для маскировочных сеток не нужны. Поэтому те, кто снабжал атошников дронами, касками и аптечками ныне ищут себе другой фронт работ. На перспективу так сказать… И видят ее в подготовке будущих легионеров- наемников. Тот же Бирюков признает, что Порошенко «нагодувал» (накормил) и одел ВСУ, но боится готовить резервистов, так как понимает: вооруженный народ может повернуть штыки против нынешней власти.
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После требований немецких репараций в Польше могут вспомнить о довоенной недвижимости на Западной Украине
Польша начала выставлять исторические счета. После требований выплаты репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны поляки могут вспомнить и о своем довоенном имуществе в Западной Украине. На юридическом языке это называется реституция.
Эксперты говорят: если раньше этот вопрос ставили общественные организации, то на фоне нынешних напряженных отношений Варшавы и Киева его могут поднять на государственном уровне.
"Польские власти могут пересмотреть законодательную базу, которая касается этого вопроса. Правящей партии хватит голосов в Сейме", - сказала Ирина Верещук, директор Центра Балто-Черноморских исследований.
Пока же, по словам эксперта, юридически эти дела обречены на поражение в европейских судах.
"Еще в 90-х годах в Польше был принят соответствующий закон с четкой процедурой возврата и возмещения за причиненный ущерб тем полякам, которые потеряли имущество в результате выселения в первой половине XX века, - говорит Верещук. - Это было требованием ЕС к Польше, которая обязалась решить этот вопрос к вступлению в 2004 году".
О том, что юридически вопрос реституции был закрыт, говорят и юристы. "После войны насильственно выселяли как поляков из Украины, так и украинцев из Польши по соглашению, которое подписали Польша и УССР. Польша уже выплатила компенсации потомкам своих выселенных граждан - из польского бюджета им вернули пятую часть потерянного имущества", - сказал юрист-международник Олег Пих.
Впрочем, польские эксперты все же не исключают попыток начать реституцию. "Если уж счета выставляют Берлину, то и Киеву смогут", - сказал польский журналист Марчин Ковальчик.
Хотя оба дела, по его мнению, заведомо проигрышные. "По репарациям поляки с немцами давно обо всем договорились, пересматривать итоги войны сейчас никто не будет. Да и немцы тогда могут потребовать обратно свои восточные земли, которые отошли Польше после войны. То же и с реституцией, у которой нет юридических перспектив", - считает Ковальчик.
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И толстожопых тунеядцев-сказочников гур туда же. Четвёртый год нихрена не делают.
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