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 Российские военные убили местного жителя в Донецкой области, - ГУР

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Военнослужащие РФ убили местного жителя на оккупированной территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны на своей странице в Facebook.

"25 августа 2017 года двумя военнослужащими 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ совершено убийство гражданского лица", - сказано в сообщении.

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Согласно данным ГУР, после преступления российские военнослужащие пытались сфабриковать доказательства с целью обвинения погибшего в нападении на военных.

Как сообщалось ранее, российское оккупационное командование расширило полномочия так называемых "республиканских" карательных органов.

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Понаехавшая мразь. Всё, что надо знать о путинском мире.
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Я х.... Одно предложение без ГДЕ? КОГДА?ЗА ЧТО? И сразу НАЛЕТЕЛИ ТРОЛИ И ПОГНАЛИ НАШИ ГОРОДСКИХ!
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Главное, что это не бандеровцы или правосеки!
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Цікаво, це часом не того "замочили" який голосніше від усіх волав "Путін ввели війська!!!" Якщо так, то що нам з цього?
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Хух хАрашо Что ни БиндерАвцы.... ДамбамсНаКалениНепостАвяте!
П.С. Нехай верещать путлєрпАмАгі...
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Да ладно, це ж не бандерівці вбили, все нормально .
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Імовірно вони вбили його за якісь на їх думку проукраїнські прояви.
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Если б его не убили бравые ополчлены, то его бы убили солдаты НАТО
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у них там специальный человек поставлен или целый отдел на сочинение такой чуши? еще зарплату платят
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Гришковец больше не сможет сеять зерна "русского мира" в УкраинеРоссийские военные убили местного жителя в Донецкой области, - ГУР - Цензор.НЕТ 6462

Малоизвестный в Украине русский театральный режиссер, актер и писатель Евгений Гришковец попал в базу "Миротворца" за гастроли на аннексированном Крыме. Об этом сообщается на сайте "Миротворца".
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Не знаю, жизненные ситуации бывают разные, но лично я бы не смог жить в лугандоне, под оккупацией, точно знаю что все про украинские жители уже давно чухнули из этого ада, если и остались , то это считанные люди, так что всем почитателям кацапского мира по заслугам.
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К сожалению не только украинские жители оттуда чухнули,ю но и более богатое ватное быдло, колторое теперь по всем городам гадит
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Там остались одни пенсионеры-кормильцы . Получают две пенсии , мечтают о совке .
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РАБссияне бегут с Дальнего востока,его быстрыми темпами забирают китайцы и корейцы.
Ютьюб. :D
РАБссияне берут кредиты в банках чтобы купить учебники детям к 1 сентября...
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Вслед за политиками и журналистами в Украине внезапно начали прозревать волонтеры, четыре года снабжавшие армию минералкой, памперсами и прочими предметами гигиены.

Ничего удивительного - ресурсов становится меньше, благотворители беднеют, вот «сволонтеры» и начали очередную драку за место в пищевой цепочке - ведь «война с Путиным» еще не закончена.

Первой во весь голос назвала волонтеров мародерами редактор проамериканского издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая - она вдруг увидела, что часть волонтеров «продалась и нажилась». Правда, те, кто не носит кастрюлю на голове, заметили волонтерские прибыли и гешефты с самых первых дней АТО. Особенно отличился президентский советник Юрий Бирюков, которого даже выгнали из борделя за разврат: в 2016 году команда предприимчивого волонтера сорвала госзакупки для ВСУ. Мутные схемы, закулисные интриги, неэффективность и коррупция стали отличительными признаками маркитантов.

«Но вдруг Бирюков становится другом президента, «первым волонтером», и в Минобороны заходит т.н. «Волонтерский десант». Начинается героическая битва за новую форму. За новые берцы. За новые шапки. За откат в 150 миллионов гривен на закупках топлива», - писали про советника Вальцмана СМИ.

После скандала Бирюкова из Минобороны убрали, переведя на должность советника президента, что как бы намекает… Уже через год оттуда вылетела и Татьяна Барановская, секретарь инициативной группы по выборам Общественного совета, которая позволила себе признаться - «пока волонтеры будут в АТО мотаться - будет продолжаться война. Ибо для них это чистый бизнес». Ну а несколько месяцев спустя известный «сволонтер» Юрий Касьянов назвал коллег, которые продолжают присылать «на передок» сушеный борщ и чистые носки откровенными дебилами.

«Спустя три года войны государство должно уже полностью закрыть все проблемы с обеспечением действующей армии, поэтому сейчас волонтерство - это уже или психическое заболевание, или бизнес, за редким праведным и благородным исключением», - написал он на своей странице в соцсетях.

Весной 2014-го, до начала активной фазы войны под Славянском, трудно было собрать с миру по нитке даже на несколько бронежилетов. Первый добровольческий батальон НГУ (теперь имени генерала Кульчицкого) уезжал на войну практически «голый», и мы понемногу, по частям довозили докупленные броники сначала в Павлоград, потом в Изюм.

Всё потому, что вначале у людей не было ощущения серьёзности происходящего. Позже, в мае, помощь потекла рекой - и в стране, и за границей собирались сотни тысяч, миллионы долларов, десятки тонн формы, снаряжения, продуктов… После подписания первого «Минска» полноводная река превратилась в ручеёк; во время боёв за ДАП - снова поднялась; когда окружили Дебальцево - помощь пошла потоком.

А сегодня её почти нет. Не потому, что жить стало «лучше и веселее», а на самом деле беднее, но потому что надоело. И это, кстати, одна из причин, почему я сам практически перестал заниматься волонтёрством», - признается «херой». Но если кто-то думает, что Касьянов и ему подобные решили завязать с помощью армии и пойти куда-то работать, то глубоко ошибаетесь. Привычка попрошайничать и красть - у патриотов в крови. Просто они переориентировались, понимая, что активная фаза войны на Донбассе под давлением Запада, заканчивается. На повестке дня - встреча нормандской четверки и реализация «Минска-2», к чему Порошенко принуждают «партнеры». Да и сам гарант постоянно говорит о необходимости введения «миротворческих сил», а им уж точно львовские вареники в банках и старые простыни для маскировочных сеток не нужны. Поэтому те, кто снабжал атошников дронами, касками и аптечками ныне ищут себе другой фронт работ. На перспективу так сказать… И видят ее в подготовке будущих легионеров- наемников. Тот же Бирюков признает, что Порошенко «нагодувал» (накормил) и одел ВСУ, но боится готовить резервистов, так как понимает: вооруженный народ может повернуть штыки против нынешней власти.
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Юлия Мостовая одного поля ягоды что и её муженёк знаменитый борец с коррупцией,когда сам продавал её не видел...
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От репараций к реституции. Попытаются ли поляки вернуть свои бывшие дома во Львове

После требований немецких репараций в Польше могут вспомнить о довоенной недвижимости на Западной Украине
Польша начала выставлять исторические счета. После требований выплаты репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны поляки могут вспомнить и о своем довоенном имуществе в Западной Украине. На юридическом языке это называется реституция.
Эксперты говорят: если раньше этот вопрос ставили общественные организации, то на фоне нынешних напряженных отношений Варшавы и Киева его могут поднять на государственном уровне.
"Польские власти могут пересмотреть законодательную базу, которая касается этого вопроса. Правящей партии хватит голосов в Сейме", - сказала Ирина Верещук, директор Центра Балто-Черноморских исследований.
Пока же, по словам эксперта, юридически эти дела обречены на поражение в европейских судах.
"Еще в 90-х годах в Польше был принят соответствующий закон с четкой процедурой возврата и возмещения за причиненный ущерб тем полякам, которые потеряли имущество в результате выселения в первой половине XX века, - говорит Верещук. - Это было требованием ЕС к Польше, которая обязалась решить этот вопрос к вступлению в 2004 году".
О том, что юридически вопрос реституции был закрыт, говорят и юристы. "После войны насильственно выселяли как поляков из Украины, так и украинцев из Польши по соглашению, которое подписали Польша и УССР. Польша уже выплатила компенсации потомкам своих выселенных граждан - из польского бюджета им вернули пятую часть потерянного имущества", - сказал юрист-международник Олег Пих.
Впрочем, польские эксперты все же не исключают попыток начать реституцию. "Если уж счета выставляют Берлину, то и Киеву смогут", - сказал польский журналист Марчин Ковальчик.
Хотя оба дела, по его мнению, заведомо проигрышные. "По репарациям поляки с немцами давно обо всем договорились, пересматривать итоги войны сейчас никто не будет. Да и немцы тогда могут потребовать обратно свои восточные земли, которые отошли Польше после войны. То же и с реституцией, у которой нет юридических перспектив", - считает Ковальчик.
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Львов строил Князь Данило Галицкий,а не пан Пилсудский...
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Кого с мечом звал , тот от этого меча и погибнет .
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Якби його не вбили кацапи, то точно б замочили солдати НАТО.)
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кацаПсины упорно стараются перессорить Украину и Польшу,из кожи вон лезут ГНИДы позорные...
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Вы уже определитесь, росийские военные или террористы или зеленые человечки или апалченцы или боевики...
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Ось би все і всіх там переубівалі! Хороший кацап - мертвый кацап.
И толстожопых тунеядцев-сказочников гур туда же. Четвёртый год нихрена не делают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские военные убили местного жителя в Донецкой области, - ГУР
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