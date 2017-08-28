 "Океан Эльзы" берет концертную паузу на год, - Вакарчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте группы.
"Берем концертную паузу на год. Немножко отдышимся после наших туров, потом подумаем. Песен много новых, понятно, что в определенное время новый альбом "Океана Эльзы" планируется, в этом я могу вас заверить. О своих отдельных творческих планах я пока еще не думал, хочу действительно ни о чем не думать с точки зрения творчества, немножко сосредоточиться на своем внутреннем мире и на той помощи стране, которую я смогу сделать в ближайшее время", - сказал лидер группы Святослав Вакарчук во время пресс-конференции в Харькове.
Также он добавил, что у него нет политических амбиций.
"Я говорил, что политических амбиций у меня нет. Я хотел бы оставаться тем, кем являюсь как можно дольше. Вместе с тем, никогда не устаю повторять, что просто опустить руки и отойти в сторону и смотреть, как моя страна будет двигаться в пропасть, если такое произойдет, я не собираюсь. Пока я делаю то, что могу и, то, что считаю наиболее эффективным. Жизнь вносит свои коррективы, обстоятельства меняются", - добавил Вакарчук.
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Якщо не розумієте до кого я звертаюсь,краще не лізьте.
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Раздражайтесь в стороне и не пхайтесь не в свое дело.
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https://youtu.be/Dyth_vQWCfg
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пока будем старые песни переслушивать, но с новыми все таки не тяните...
удачи.
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барыги, алигархи и воры уже настопыздылы, а других на горизонте толком и нету.
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