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 Политика Украины, Общество
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Все про:Вакарчук (166) концерт (353)

 "Океан Эльзы" берет концертную паузу на год, - Вакарчук

вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что музыканты берут концертную паузу на год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте группы.

"Берем концертную паузу на год. Немножко отдышимся после наших туров, потом подумаем. Песен много новых, понятно, что в определенное время новый альбом "Океана Эльзы" планируется, в этом я могу вас заверить. О своих отдельных творческих планах я пока еще не думал, хочу действительно ни о чем не думать с точки зрения творчества, немножко сосредоточиться на своем внутреннем мире и на той помощи стране, которую я смогу сделать в ближайшее время", - сказал лидер группы Святослав Вакарчук во время пресс-конференции в Харькове.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вакарчук заставил кафе бесплатно кормить участников АТО за использование имени "Океана Эльзы" в своей рекламе. ФОТО

Также он добавил, что у него нет политических амбиций.

"Я говорил, что политических амбиций у меня нет. Я хотел бы оставаться тем, кем являюсь как можно дольше. Вместе с тем, никогда не устаю повторять, что просто опустить руки и отойти в сторону и смотреть, как моя страна будет двигаться в пропасть, если такое произойдет, я не собираюсь. Пока я делаю то, что могу и, то, что считаю наиболее эффективным. Жизнь вносит свои коррективы, обстоятельства меняются", - добавил Вакарчук.


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а Потап і пиришкі-пупиришкі вас за душу не чіпляють?
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а .... была такая гнида как потап, и через этумразь перешагнём
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Шлявік на війну зібрався? Вік у нього якраз підходить.
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Ksenia VB - кстати в госпитальерах много женщин... - не хотите помочь?
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А ви?
Якщо не розумієте до кого я звертаюсь,краще не лізьте.
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Ksenia VB - здесь свободный форум....Вот такие дамочки с вечным - "А почему вы не в АТО" раздражают просто... Вы перешли на личность, я тоже... - в чем проблема?
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Каким образом я зацепила вашу личность?
Раздражайтесь в стороне и не пхайтесь не в свое дело.
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он просто откупался от военкомата взяткой потому его так эта тема зацепила)))
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А ты ещё и гниль козломордая лайкнула этому своему подельнику семену поштовому..Козломордые любители руцького мирка вы палитесь за километр мрази воняете.. В спам.
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Сэмэн Поштовый - ему не можно... - его естество против насилия... Вон как он Сашку Белому врезал за не толерантность...

https://youtu.be/Dyth_vQWCfg
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Він не здався без бою...
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Щасти! Виконання Гімну України на тому концерті в Харкові вже не забудеться.
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ну надо так надо.
пока будем старые песни переслушивать, но с новыми все таки не тяните...
удачи.
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не смогли поделить заработанные за концерты деньги и разбежались ?
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какое твоё собачье дело до чужих денег шавка. Тебе б всё равно не досталось так чего вонешь козломордый.
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Олег Тихонов 055f40a1 с цифровыми придурками не общаюсь. Брысь ракло в Польшу горбатиться на пана, там мозги на место встанут.
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жаль, конечно, что нет политических амбиций.
барыги, алигархи и воры уже настопыздылы, а других на горизонте толком и нету.
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лохов-патриотов постриг на бабло, теперь поедет домик в гейропе покупать и гулять.
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в Штатах жизнь и обучение дорогие, потому пришлось собраться и проехаться по Украине с концертами.
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На летних гастролях у Славика были большие проблемы с голосом. Нужно восстанавливаться. Поклонники поймут и подождут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Океан Эльзы" берет концертную паузу на год, - Вакарчук
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