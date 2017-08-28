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Материалы по теме:
Все про:боевик (19091) запугивание (30) слухи (30) Донецкая область (4628) Тымчук (1507)

 "МГБ "ДНР" распространяет слухи о переброске командованием АТО "штурмовых" отрядов "язычников" на передовую, - ИС

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В прифронтовых районах оккупированной части Донецкой обл. агентура "МГБ ДНР" активно распространяет среди местного населения слухи о том, что командование АТО сформировало и перебрасывает на фронт некие "особые штурмовые отряды" сформированные из специально отобранных и подготовленных "националистически настроенных" ветеранов боев на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Согласно слухам, отличительная черта данных "штурмовых отрядов" состоит в том, что они сформированы исключительно из "идолопоклонников", верующих в Перуна и практикующих человеческие жертвоприношения. Во многих случаях фигурируют "подробности" типа "у них черный флаг, а на нем череп с костями" или "они носят волчьи шкуры", часто включаются свидетельства "очевидцев", которые, посещая неоккупированную территорию, "лично видели" капища с идолами языческих богов в местах дислокации подразделений ВСУ, с остатками человеческих жертв", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погранслужба ФСБ перестала пропускать в Россию автомобили с "номерами" "ДНР", - ИС

Также Тымчук, отметил, что цель данных мифических "штурмовых отрядов" якобы будет состоять в проведении "карательных акций" и "операций устрашения".
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Всё верно. Именно так и было. А на днях на Донбасс на боевых кенгуру прибыло два племени каннибалов с островов неустановленного пока архипелага. Они дали обет не покидать территорию Донбасса, пока не сожрут последнего сепаратиста. Такие дела.
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я вон из окна вижу, как последню ногу доедают, помню, шота пищал шо хтота на здаётца ...хыыыыы.... граната решила все вопросы
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Поговаривают, что не только с глотательным рефлексом у них полный порядок, но и интелектом тоже, каждый из них без исключения, владеет всеми знаниями, которые выработало человечество, за весь период существования всех цивилизаций. Ганнибал Лектер это просто ребёнок по сравнению с ними.

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всем лугандонам бояться и ховатися в жито!!!
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Трусіться і гавкайте, вони вас на вогнищах смажитимуть як жертвоприношення Перуну.
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А с воздуха прикрывает имперский флот рептилоидов
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А вот и нет - Пятый Галактический флот Правого Сектора им. Степана Бандеры.
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первые четыре участвуют в противостоянии с ВСУ (мулька нариков из лугандона - ПС воюет с ВСУ)
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из шахт проукраинские гномы подтянутся :D
"МГБ "ДНР" распространяет слухи о переброске командованием АТО "штурмовых" отрядов "язычников" на передовую, - ИС - Цензор.НЕТ 9162
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О!
Гиви Зурабович!
Весьма рад. Надежный и проверенный, если верить Гоблиновскому переводу.
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А еще, они исповедуют ритуальное поедание трупов убитых врагов.
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Брехня!
Едят живьем!
И это не ритуал, а обед.
)))
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Особенно про "они носят волчьи шкуры" повеселило.А почему не трофейные скальпы козломордых?Недоработка скрепных пропагандонов
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какой все же рост ВСУ от мальчика в трусиках до языческих богов! и главное это снова наличие свидетелей.
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А що, "расп'ятиє мальчікі в трусіках", "пєнсіанєркі с мантажнай пєнай" і "фаршірованиє снєгірі" вже ватний мозок не "втавляють"?
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Було би непогано, якби ці чутки мали під собою реальне підгрунтя. Хлопцям набридає роками представляти з себе зростові мішені. А вихідний, або відпусточка дають можливість відтягнутися за межею, як самі хочуть.
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Так Перун это славянский бог, чего так корежит псевдославян ?
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не только язычники, а еще и кровосиси (по азарову), чтоб всю кровь выпить у путинских трактористов и шахтеров, а также боевые ворОны, эти уже спецы по глазкам снайперов
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Гембельс со своей пропагандой плачет в аду
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Вот сравните классические изображения Перуна и Хреста - кого бы вы выбрали в военно - начальники?



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Ну, если языческие, то зачет! А то задолбали в терпилах ходить с иудейским богом!
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Нет, а ведь идея то по сути гениальная ))) Нашим ребятам просто во время ответок нужно кричать в радиоэфир "Слава Перуну" и вата будет сама же от своей агитации трястись от страха )) даже никакой разлагающей агитации с нашей стороны не потребуется ))
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Это спецназ прорыва Обороны храмов Поклонской с иконами!
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а говорили что однотуровый соевый-"не Гавнокомандующий"...Голова он, Голова!!! Такое придумал, что аж страшно!!
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У «Повісті временних літ» говориться, що лише поляни дотримуються вірних язичницьких звичаїв, а інші народи мають звичаї «скотинячі».
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этот, вообще лучший с первого броска, убил дракона
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Вот такие бы качества нашему правительству и командованию то война уже давным давно бы закончилась.Шоколадный возьми это на заметку...
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ладні вигнати всіх кацапів?
То чому і досі не на фронті?
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Донбасские бабуины уже и обоссались от страха!
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Что характерно, тот факт, что с той стороны идолов вообще из говна лепят, их совершенно не смущает.
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Тупой донбасский сантехник Захарченко уже и вуду практикует.
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Мир перевернулся,мир перевернулся...Да с чего взял что мир перевернуляся?Давот вчера на нас с женой напал маньяк меня изнасиловал а жену отп...ил.
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бггг
Празднование дня Перуна в Крыму 2016. Кизяки и проч чухня.
https://youtu.be/JSdqSiIZJ1w

А вот в Нижневартовском районе отпраздновали день Перуна
https://youtu.be/nHMfn8DD6-A"МГБ "ДНР" распространяет слухи о переброске командованием АТО "штурмовых" отрядов "язычников" на передовую, - ИС - Цензор.НЕТ 6021
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Погуглил, так этого Перуна в кацапстане даже очень отмечают, у нас наверно 99% до публикаций кацапов и не знали о таком празднике как день пердуна
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Ну, перебрасывают- не перебрасывают, а очковать уже вам пора. Узнаете, откуда адреналин выделяется.
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А Веселый Роджер тут при чем? Или вторым эшелоном в атаку экипаж "Черной жемчужины" пойдет?
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Вообще то мы должны быть благодарны этим дебилам.
Надеюсь, что самые упоротые и уверовавшие ватники уйдут вместе с кацапами.
Исход евреев из Египта должен показаться им легким и приятным променадом.
)))
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Перегнут ведь палку,запугают сами себя до такой степени,что будут вешаться,вскрывать вены и выпрыгивать с 9 этажа,при малейшей опасности - ну там возня бабайки под кроватью,скрип двери,набежавшая грозовая тучка похожая на биндеровца в немецкой каске...

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Здравия всем! А й да ницики а йда маладца! Слава Богам и Предкам нашим!
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Ето даже хорошо что козломордые сами себя запугивают. Потом от одного выстрела все сразу в штаны усрутся и побежат.
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що, напугалися, ратноє військо кацапськоє? це вам не мирних мешканців убивать, і щоб вас , храбрєцов, заспокоїти-не принесуть вас в жертву, Перун погидує таким угощєнієм, підете чисто на гумус, утирки дурнуваті
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Может ли кто объяснить.... ? Зачем нужно АЗОВУ - это идолопоклонство? Это что, вера в бревно в колоду? Зачем эти хороводы и обряды? Тесаное Бревно - для них действительно бог, который как то влияет на боевое оружие и исход боевых задач?
Цитата с официального сайта АЗОВА http://azov.press
После торжественного построения на базе Урзуф состоялся обряд создания святилища Перуна. Каждое подразделение предоставило для обряда кинжалы, установленные по кругу у Перуна. На этом сакральном месте будет проходить освящение оружия перед боевыми задачами.





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Как много разнообразных сторон и ньюансов жизни раскрывает героин.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"МГБ "ДНР" распространяет слухи о переброске командованием АТО "штурмовых" отрядов "язычников" на передовую, - ИС
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