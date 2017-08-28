 "МГБ "ДНР" распространяет слухи о переброске командованием АТО "штурмовых" отрядов "язычников" на передовую, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"Согласно слухам, отличительная черта данных "штурмовых отрядов" состоит в том, что они сформированы исключительно из "идолопоклонников", верующих в Перуна и практикующих человеческие жертвоприношения. Во многих случаях фигурируют "подробности" типа "у них черный флаг, а на нем череп с костями" или "они носят волчьи шкуры", часто включаются свидетельства "очевидцев", которые, посещая неоккупированную территорию, "лично видели" капища с идолами языческих богов в местах дислокации подразделений ВСУ, с остатками человеческих жертв", - написал он.
Также Тымчук, отметил, что цель данных мифических "штурмовых отрядов" якобы будет состоять в проведении "карательных акций" и "операций устрашения".
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Поговаривают, что не только с глотательным рефлексом у них полный порядок, но и интелектом тоже, каждый из них без исключения, владеет всеми знаниями, которые выработало человечество, за весь период существования всех цивилизаций. Ганнибал Лектер это просто ребёнок по сравнению с ними.
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Гиви Зурабович!
Весьма рад. Надежный и проверенный, если верить Гоблиновскому переводу.
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Едят живьем!
И это не ритуал, а обед.
)))
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наркоманы чертовы!
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То чому і досі не на фронті?
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Празднование дня Перуна в Крыму 2016. Кизяки и проч чухня.
https://youtu.be/JSdqSiIZJ1w
А вот в Нижневартовском районе отпраздновали день Перуна
https://youtu.be/nHMfn8DD6-A
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Надеюсь, что самые упоротые и уверовавшие ватники уйдут вместе с кацапами.
Исход евреев из Египта должен показаться им легким и приятным променадом.
)))
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Цитата с официального сайта АЗОВА http://azov.press
После торжественного построения на базе Урзуф состоялся обряд создания святилища Перуна. Каждое подразделение предоставило для обряда кинжалы, установленные по кругу у Перуна. На этом сакральном месте будет проходить освящение оружия перед боевыми задачами.
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