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Все про:Госпогранслужба (3001) обстрел (6825) Антитеррористическая операция (17347) наемники РФ (88)

 Наемники РФ вчера вечером полчаса обстреливали контрольный пункт "Майорск", - Госпогранслужба

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Вчера вечером незаконные вооруженные формирования полчаса вели огонь по контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорск" на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Огонь российские наемники открыли в 20.00 из крупнокалиберного стрелкового оружия. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Горловка, который находится на временно оккупированной территории. Во время обстрела граждане и транспортные средства на контрольном пункте "Майорск" не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", - сообщили в ведомстве.

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Это наврятли шахтеры,те со вчерашнего не отошли еще..
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на мотив "Вологды"

https://www.youtube.com/watch?v=8MGFr7QoMQY

Брюки. Очень сильно занизил себе.

Шарфик и сэлфи палка в руке.

Кеды и набил он тату на ноге.
Шёл он так по "Промке"
Где же пройдет погребение-е в Вологде где в Вологде-где
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Небось портфелями,карандашами и пеналами обстреливали.
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У нас перемирие - стрелять нельзя, только считать количество обстрелов.
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в последнее время на форуме прямо нашествие экспертов в военном деле в юбках.... вы точно девочка?
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Я не эксперт, я констатирую факты, которые описаны выше в теме.
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а для чего? для таких же блондинок? остальные могут прочитать и понять с первого раза и без "констатации"
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Вы - СБУшник, что устроили мне допрос? Даже Мотузяник рассказывает, где стреляли и сколько насчитали обстрелов. Что-то с утра Вы настроены на негатив, а сегодня это делать грех, потому что большой православный праздник - Первая Пречиста. С праздником!
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#идиотизм

По улицам Трампа водили

Наемники РФ вчера вечером полчаса обстреливали контрольный пункт "Майорск", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2767

Представьте себе хоть на секунду, если бы в Украине вот так "выгуливали" полуголого "Путина". Что бы о сей акции писали ватники?
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Статистика военных учений РФ и стран НАТО
Наемники РФ вчера вечером полчаса обстреливали контрольный пункт "Майорск", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 562

Довольно таки политически нейтральная Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статистику военных учений стран НАТО и РФ.
Russland übt den Krieg drei Mal so oft wie die Nato.

Заголовок статьи - Россия проводит в 3 раза больше учений, чем армии стран НАТО, результаты для стран НАТО удручающие.
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так перемирие ж ?? МІНСЬК ! нарманцький формат!

було хлібне перемиріє
зараз шкільне !

"лишь бы небыло вайны"

ю2влада дбає про українську націю
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ вчера вечером полчаса обстреливали контрольный пункт "Майорск", - Госпогранслужба
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