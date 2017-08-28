 Наемники РФ вчера вечером полчаса обстреливали контрольный пункт "Майорск", - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Огонь российские наемники открыли в 20.00 из крупнокалиберного стрелкового оружия. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Горловка, который находится на временно оккупированной территории. Во время обстрела граждане и транспортные средства на контрольном пункте "Майорск" не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", - сообщили в ведомстве.
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https://www.youtube.com/watch?v=8MGFr7QoMQY
Брюки. Очень сильно занизил себе.
Шарфик и сэлфи палка в руке.
Кеды и набил он тату на ноге.
Шёл он так по "Промке"
Где же пройдет погребение-е в Вологде где в Вологде-где
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По улицам Трампа водили
Представьте себе хоть на секунду, если бы в Украине вот так "выгуливали" полуголого "Путина". Что бы о сей акции писали ватники?
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Довольно таки политически нейтральная Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статистику военных учений стран НАТО и РФ.
Russland übt den Krieg drei Mal so oft wie die Nato.
Заголовок статьи - Россия проводит в 3 раза больше учений, чем армии стран НАТО, результаты для стран НАТО удручающие.
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було хлібне перемиріє
зараз шкільне !
"лишь бы небыло вайны"
ю2влада дбає про українську націю
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