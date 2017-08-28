EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Экономика, Происшествия
  797  2
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1941) Газ (8798) льготы (482) Нафтогаз (2308) ТЭЦ (54) Дубневич (16) НКРЭКУ (215)

 Суд разрешил Антикоррупционному бюро изъять документы НКРЭКУ по газовому делу братьев Дубневичей

дубневич

Детективы НАБу получили разрешение суда на изъятие документов, находящихся во владении НКРЭКУ, по делу о манипуляциях с объемами льготного газа на Новояворовской ТЭЦ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", соответствующее разрешение выдал Соломенский райсуд Киева.

Из предыдущих судебных постановлений следовало, что следствие подозревает служащих ООО НПП "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия-Новый Раздел" в нанесении НАК "Нафтогаз Украины" ущерба на сумму более 775 млн грн.

Однако, согласно материалам последнего ходатайства детектива НАБУ Николая Самойленко, в течение 2013-2015 годов фирмы Дубневичей нанесли "Нафтогазу" ущерб на вдвое большую сумму - 1,43 млрд грн.

Следствие подозревает должностных лиц указанных фирм в незаконном завладении 308 млн кубометров коммунального газа.

По подсчетам детективов, "Энергия-Новояворовск" в течение указанного периода времени использовала по не целевому назначению в целом 128 млн кубометров газа, чем нанесло "Нафтогазу" ущерб на более 623 млн грн (в 2013 году фирма недоплатила 128 млн грн за 38 млн кубометров газа, в 2014 - 126 млн грн за 30 млн кубометров, в 2015 - 369 млн грн за 59 млн кубометров).

Суд признал обоснованными ссылки детектива НАБУ на то, что временный доступ к документам НКРЭКУ, а также возможность их изъятия, будет способствовать в проведении полноценного досудебного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты от БПП братья Дубневичи задекларировали больше 715 млн гривен наличными

В дальнейшем детективы смогут использовать документы как прямые доказательства в уголовном производстве.

Речь идет о формах отчетности и откорректированных формах отчетности (месячные и квартальные), которые "Энергия-Новояворовск" подавала в НКРЭКУ течение 2014-2015 годов.

Схема, которую расследует НАБУ, построена на разнице в тарифах для различных категорий потребителей газа "Нафтогаза Украины".

В 2013-2014 годах газ для предприятий ТКЭ для теплообеспечения населения стоил 1309 грн за тысячу кубометров, тогда как цена газа для промышленности была выше в 3-6 раз (от 4154 до 7660 грн). В 2015 году ценовой разрыв между этими двумя категориями выглядел следующим образом: 2994 грн против 7 400-11 333 грн за тыс. куб. м соответственно.

Как подозревают правоохранители, "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия-Новояворовск", которые обладают ТЭЦ во Львовской области, использовали льготный газ для производства электроэнергии, а затем сбывали его на оптовом рынке.

Напомним, ООО НПП "Энергия - Новояворовск" принадлежит ООО "АПП" Львовское "" (92,36%), ГКП "Новояворовсктеплокомунэнерго" (3,15%), Новояворовскому КП "Городские электрические сети" (4,49%). Бенефициарными владельцами являются Богдан и Ярослав Дубневичи. Они же являются конечными владельцами в ООО "Энергия-Новый Раздел".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Напару прыгать из окон суда наврятли будут,потому шта знают что им ничего не будет,ну может браслет поцепят на пару дней на радость зевакам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСуд разрешил Антикоррупционному бюро изъять документы НКРЭКУ по газовому делу братьев Дубневичей
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти