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 Политика Украины
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Все про:дефолт (361) Порошенко (13639) рейтинг (1103) реформы (2777) Moody's (22)

 "Украина стала на путь коренных преобразований и уже с него не свернет", - Порошенко о повышении кредитного рейтинга Moody's

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что повышение кредитного рейтинга Украины международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service является свидетельством того, что государство безвозвратно встало на путь коренных преобразований.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За последние два с половиной года рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины с Caa3 ("негативный" в марте 2015) до Caa2 ("позитивный" в августе 2017). Главными факторами, отмеченными в отчете, является проведение инициированных нами структурных реформ, в частности в газовом секторе, реформа публичных закупок, изменения в налогообложении и управлении НДС, и самое главное - мощная трансформация банковского сектора. Рейтинговое агентство отметило достижения НБУ в росте резервов более чем в три раза за последние три года, а также стабилизацию курса. Убежден, Украина стала на путь коренных преобразований и уже с него не свернет!" - заявил президент.

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Ранее стало известно, что Украина поднялась в кредитном рейтинге Moody's и получила позитивный прогноз. 26 августа международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за суверенным повысило рейтинг еврооблигаций Украины, эмитированных в ноябре 2015 года в рамках долговой операции, до уровня "Caa2" с "Caa3". Параллельно Moody's повысило страновой потолок для долгосрочных облигаций в иностранной валюте до "Caa1" с "Caa2", для депозитов в иностранной валюте - до "Caa3" с "Ca", для обязательств и депозитов в национальной валюте - до "Caa1" с "Caa2". Страновой потолок для краткосрочных обязательств и депозитов в иностранной валюте сохранен на уровне "Not Prime" (NP).
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В смысле, соевый? В отличие от Овоща использует не только беркутню, но и расстреляет Майдан из за купленного для киевской ноцгвардии тяжелого вооружения? Это секрет Полишинеля. Но все равно зря надеетесь
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Как же ты тогда онанизмом на свитлыну офшорника занимаешься?
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І як ти ти думаєш великий стратег чого хуйло не нападає далі?Він знає що у нас барижна влада і чекає вигідного моменту,так як люди не в силах далі таке терпіти.І твій офшоренко не раз говорить про пяту колону і агентів кремля,просто замкнуте коло.У нас війна на сході і тотальна корупція в усіх гілках влади....Не важко здогадатися у що все це переродиться в майбутньому,якщо нічого не робити
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Ты реально такой тупой? Или у меня все же есть надежда, что ты все же просто кацап.
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У нас война идет, война это и есть источник коррупции.
Это все равно что лечить насморк, когда ты уже болен спидом.
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А до войны у нас не было корупции?Только фамилии поменялись.А вот сама война в условиях корупции,это армагидец.Нам никто не поможет в этой войне уже не раз убеждались,что надо расчитывать на самих себя.И кацапы тоже прекрасно поняли,что взять Киев за 2 недели,разве что в их ватных мечтах.Они же ведь сокращают бюджет на самое святое свое-оборонку и пропаганду,поэтому ждут как бы у нас завалить власть майданом и поставить своих,а вот наша влясть удобно устроилась у корыта,воруя на чём не попадя,вещая что любые происки майданить,это пятая колона и агенты кремля.Мы ведь живем по новому,в достатке с реформами,в прошлых годах затягивали пояса и теперь все у нас в шиколаде и среднистатестический украинец не будет устраивать революций)
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Все эти истеричные разборки с коррупцией, с офшорами, с выборами мэров-рыгов, с не теми депутатами, с оппоблоком и тому подобная дребедень - это такая незначительная фуйня, что о них смешно говорить, понимая истинные проблемы Украины - войну против подлой россии, в которой путлер основную ставку делает не на военную силу россии, поскольку не может её применить на полную мощь (мешает Запад), а на помощь ему со стороны долбанутых украинских патриотов
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Льош. От я був колись палким шанувальником Бобі Фішера. І тут ти. Не хочеш поміняти нік?
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путлер и истеричные патриоты Украины действуют ЗАОДНО.
На радость путлеру. Истеричные патриоты Украины - это гвардия путлера, лучшие из ЕГО бойцов, самые вредные и опасные для Украины.
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Да патриоты вам, фишерам и прочим гройсманам, всегда поперек горлянки стояли
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Я понимаю, что кричу в перевозбуждённые мозги зрадофилов-патриотов и услышан не буду, а уж тем более не буду понят. Скорее всего, в ответ услышу возмущение.
Но хотя бы узнаете правду о себе. Возможно, со временем, что-то начнёте понимать. Лишь бы не на кусках Украины.
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Расскажи ка, неужели ты действительно считаешь, что без диабетного мародера из партий рыгов и СДПУ(о) стране придет гаплык?
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просто треба мати про запасі запасний аеродром і в разі чого емігрувати ! прийде сюди путін всі ці поцреоти будуть стояти в стійлі і звука неподадуть особобуйних познаходять в посадках з відрізаними головами і буда тиша ! це неможливо переконати шарікова неможливо переконати ! він несприймає і неможе мислити самокретично !
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Вот глупый бот. Вспомни, что ты гавкнул здесь выше всего 20 минут назад "вибереш свій опоблок мені байдуже переїду до родини в канаду" https://ua.censor.net.ua/comments/locate/8/453137/64661673
Ты не только брехлив и безграмотен. Ты еще и склеротик, обвиняющий других в своих же намерениях дрыхнуть из Украины
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Де ще можна знайти "патріотів" які цілодобово тільки скиглять...
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Молодець! Треба не скиглити, а вимагати дострокови президентські на цю осінь!
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Навіщо? Мене Порошенко як Президент подобається.
А другий прийде десь років через сім. Скиглити вам ще довго...
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Свержение Порошенко придало бы мощный импульс антиукраинской истерии в россии и лугандоне. Они воспримут это как свою огромную победу. Они раструбят о ней, и будут трубить месяцами, разогревая вату.
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ну и что мне какое дело что там в рашке трубят пусть трубят... буду млять я еще на них смотреть делать мне нехер!!
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еще раз официально у нас АТО.... остальное это ваши домыслы!! Не я такую стратегию выбрал ВЛАСТЬ вот пусть власть теперь и хавает то что наделала! Опять же почему они так сделали я знаю и вы знаете (при такой схеме проще воровать, что они и делают)
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Льош, чому у вас в Росії дострокові вибори президента вважаєтся поваленням влади?
Але, здається, я зрозумів. В вашій Росії саме слово "вибори" втрачає сенс
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І це пише калмицька нульовка щойно зареєстрована.
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Многих украинцев, живущих в Украине, стал воспринимать как идиотов, истерично губящих государство.
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В Украине идёт война… не помогайте путлеру, он пойдёт до конца, спасая свою жизнь. Вполне возможно, что настоящие беды в Украине ещё даже не начинались, и украинцы своими руками могут создать настоящую беду.
путлер ничтожество, Украину могут погубить только украинцы. Такой суицидный опыт у нас есть. У наших предков-идиотов. Начиная с князей, продолжая гетманами, заканчивая срущимися украинцами столетней давности.
Надо бы учиться и не повторять страшных ошибок.
Или и мы идиоты?
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А хто сказав, що у вас в мінстеці не ідіоти? Колись замість клави вам видадуть просякнуті гумою рукавички і вперед, на побутові полігони. Там сортувати і сортувати...(по суду)
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Кстати, спокойная, конструктивная критика власти и спокойное предложение иных действий, без воплей о третьем Майдане, без воплей о зраде и импичменте, вовсе не возбраняется и не является разрушительной.
Всё спокойное полезно, всё истеричное вредно.
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я что ли виноват что не закона об импичменте! пусть принимают закон и может дело до майдана не дойдет! снимут его по закону без шума и пыли!!
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у соевых и пропукинцев - одна методичка, пропукинцы тоже вопят, если не пукин, то кто...
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Президент 24 августа подписал документ о серийном производстве танков "Оплот"для ВСУ-зрада......зрадофилы это же зрада и ваша "туалетная переговорщица"на лобке рвет волоски от злости -ведь шеф в Кремле на нее все ставки сделал а тут снова "зрада"..
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ну хоть что то правильное сделал! но даже одно правильное дело не освобождает его от вопросов по всем другим делишкам!! так что все равно это его не спасает!!
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Вспомните, как выстоял СССР во второй мировой.
Мощнейшей пропагандой и созданием единства, даже ценой ломания через колено и ценой преступлений. Ни малейшей критики власти. Иначе расстрел.
Не будь этого единства, СССР проиграл бы через год после начала войны.
А заслуживало ли правительство СССР уважения и единства народа?
Правительство было преступным, и каждый нормальный человек обязан был ненавидеть такое правительство.
Ну и…?
Если бы возненавидели? Если бы потеряли единство? Если бы начали свергать?
Проиграли бы войну. Быстро.
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иди на хер со своей пропагандой для ваты и со своими СССРами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина стала на путь коренных преобразований и уже с него не свернет", - Порошенко о повышении кредитного рейтинга Moody's
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