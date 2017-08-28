 "Украина стала на путь коренных преобразований и уже с него не свернет", - Порошенко о повышении кредитного рейтинга Moody's

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"За последние два с половиной года рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины с Caa3 ("негативный" в марте 2015) до Caa2 ("позитивный" в августе 2017). Главными факторами, отмеченными в отчете, является проведение инициированных нами структурных реформ, в частности в газовом секторе, реформа публичных закупок, изменения в налогообложении и управлении НДС, и самое главное - мощная трансформация банковского сектора. Рейтинговое агентство отметило достижения НБУ в росте резервов более чем в три раза за последние три года, а также стабилизацию курса. Убежден, Украина стала на путь коренных преобразований и уже с него не свернет!" - заявил президент.
Ранее стало известно, что Украина поднялась в кредитном рейтинге Moody's и получила позитивный прогноз. 26 августа международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за суверенным повысило рейтинг еврооблигаций Украины, эмитированных в ноябре 2015 года в рамках долговой операции, до уровня "Caa2" с "Caa3". Параллельно Moody's повысило страновой потолок для долгосрочных облигаций в иностранной валюте до "Caa1" с "Caa2", для депозитов в иностранной валюте - до "Caa3" с "Ca", для обязательств и депозитов в национальной валюте - до "Caa1" с "Caa2". Страновой потолок для краткосрочных обязательств и депозитов в иностранной валюте сохранен на уровне "Not Prime" (NP).
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Это все равно что лечить насморк, когда ты уже болен спидом.
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На радость путлеру. Истеричные патриоты Украины - это гвардия путлера, лучшие из ЕГО бойцов, самые вредные и опасные для Украины.
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Но хотя бы узнаете правду о себе. Возможно, со временем, что-то начнёте понимать. Лишь бы не на кусках Украины.
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Ты не только брехлив и безграмотен. Ты еще и склеротик, обвиняющий других в своих же намерениях дрыхнуть из Украины
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А другий прийде десь років через сім. Скиглити вам ще довго...
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Але, здається, я зрозумів. В вашій Росії саме слово "вибори" втрачає сенс
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путлер ничтожество, Украину могут погубить только украинцы. Такой суицидный опыт у нас есть. У наших предков-идиотов. Начиная с князей, продолжая гетманами, заканчивая срущимися украинцами столетней давности.
Надо бы учиться и не повторять страшных ошибок.
Или и мы идиоты?
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Всё спокойное полезно, всё истеричное вредно.
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Мощнейшей пропагандой и созданием единства, даже ценой ломания через колено и ценой преступлений. Ни малейшей критики власти. Иначе расстрел.
Не будь этого единства, СССР проиграл бы через год после начала войны.
А заслуживало ли правительство СССР уважения и единства народа?
Правительство было преступным, и каждый нормальный человек обязан был ненавидеть такое правительство.
Ну и…?
Если бы возненавидели? Если бы потеряли единство? Если бы начали свергать?
Проиграли бы войну. Быстро.
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