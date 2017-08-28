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 Если наш фильм о Майдане, снятый на фотоаппарат, номинируют на "Оскар" - это будет прецедент, - режиссер "Войны химер" Старожицкая

мария анастасия старожицкая

В отборе на выдвижение фильма от Украины на премию "Оскар" в этом году примут участие восемь фильмов, один из которых — "Война химер" Марии и Анастасии Старожицких.

О фестивальной и прокатной судьбе ленты и шорт-листе номинации на "Оскар" от Украины, а также об идеях создания следующего фильма создательницы "Войны химер" рассказали в эфире Громадського радио, передает Цензор.НЕТ.

"Это один из эпизодов будущего фильма. Идея очень простая: рассказать, что было на самом деле. Было то, что мы с Настей ходили с фотоаппаратом с того лета до Майдана. Мы по сути придумали (наверно, что-то уже назревало, а мы это как-то почувствовали), что эти химеры срываются с Дома с химерами, испытывают ненависть к власти - бетонные поры переполняются ощущениями людей. Такая немножко мистическая штука была изначальной задумкой. Потом начался Майдан. И все это было на самом деле. Мы просто фиксировали. Из того, что было снято, попытались рассказать, оставить себе на память произошедшее с нами и те ощущения, который мы испытывали: Настя, Валерий, я. И мы это сделали, выпустили фильм. А теперь уже есть возможность вернуться к первоначальной задумке и попытаться рассказать о том, чему мы были свидетелями эти годы. Нам очень важна в этом контексте история светлого и мирного Майдана. Когда приходили и поддерживали друг друга, были уверены, что люди являются той силой, которая может что-то диктовать в этом мире. Еще до расстрелов, до всего - невероятное чувство единения. Мы хотим его как-то зафиксировать для будущего", - пояснила концепцию фильма "Война химер" Мария Старожицкая.

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"Во время Майдана мы жили в Михайловской сечи, это была отдельная баррикада Майдана возле Михайловского собора. И с того момента с нами уже начала происходить история войны химер, что потом вылилось в фильм "Война химер". Это воспоминание о Майдане и ляжет в основу следующего фильма", - добавила Анастасия Старожицкая.

"Мы действительно новички в этом киномире и нам сейчас очень важен успех "Войны химер", чтобы в нас поверили, чтобы вложили деньги. Этот фильм мы смогли сделать без них, но второй раз такой "фокус" не удастся. Нам позвонил секретарь из Оскаровского комитета, сказал подать заявку. И мы с огромной радостью и вдохновением это сделали. Сейчас очень важно, чтобы фильм оценивали те, кто посмотрит его. Мы уже столкнулись с комментариями: не смотрел, но не одобряю (или одобряю). Очень важно приходить и смотреть фильм непредвзятым. Да, фильм снят дилетантами на фотоаппарат на кнопке автомат. Это, конечно, был бы прецедент в истории "Оскара". Но режиссер фильма Анастасия Старожицкая, один из операторов Валерий Лавренов проявили гражданскую смелость, рассказав очень личную историю. Рассказали ее честно и вынесли на большой экран. Фильм посвящен погибшему другу, побратиму Вадиму Антонову. Мы лично его знали, он тоже уходил с Майдана на фронт. Поэтому нам очень важно, чтобы эту историю увидели в мире. Чтобы почувствовали, с каким настроением уходили на войну добровольцы, с каким они с нее пришли. Именно поэтому это не история Иловайского сражения - мы взяли еще период больше года после него, показали возвращение и новую поездку на войну. Это действительно наша исповедь о войне. И "Оскар" нам важен, потому что это возможность того, что люди услышат о фильме и посмотрят эту исповедь", - резюмировала Мария Старожицкая.

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