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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (13638) праздник (1598) религия (717) Гройсман (3322)

 Порошенко и Гройсман поздравили христиан Восточного обряда с Успением Пресвятой Богородицы

религия

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили христиан Восточного обряда с Успением Пресвятой Богородицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на страницах Президента и премьер-министра в Facebook.

"Поздравляю со светлым праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть Матерь Божья оберегает и защищает все украинские семьи!", - написал Порошенко.

Гройсман, в свою очередь, пожелал всем украинцам согласия, счастья и мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви", - Порошенко о Дне Крещения Руси

Напомним, сегодня, 28 августа, христиане Восточного обряда празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник принадлежит к старейшим Богородичным праздникам. Впервые его отметили в 431 году в Иерусалиме вскоре после Собора в Эфесе.

С Успения лето окончательно поворачивает на осень; начинается "молодое" бабье лето, которое длится до 11 сентября. В народе считается, если в эти дни будет хорошая погода, то во время "старого" бабьего лета (начинается 11-12 сентября) будет непогода.

Крестьяне в это время, когда они полностью заканчивали жатву. К Успению должны были быть окончательно собраны все фрукты. С этого дня начинали сеять озимые.
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Поздравили со смертью Богородицы? Звучит как-то не очень.
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https://www.youtube.com/watch?v=2PaF1bKaAiY

Китай наш !!! я фигею с кацапов...
оказывается китайскую стену построили
КАЦАРЫЛЫЕ !!! маразм зашкаливает...
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Стадион в Питере строили 10 лет, так что всё возможно...Стену строили 500 лет..
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Зачем чиновники политику и экономику смешивают с религией(бредом бронзового века)...
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потому что по данным соцопросов люди больше всего доверяют церкви, вот они и активно примазываются к ней...хотя выглядит абсурдно...но пипл хавает..
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Порошенко и Гройсман поздравили христиан Восточного обряда с Успением Пресвятой Богородицы - Цензор.НЕТ 6471 Лесли

по стопам кремля...адинарот...мышибратья.
скоро свой гундяй нарисуется.
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Вероятно думают, что народ воодушевится, прочитав высочайшее поздравления, и увеличит надои, настриги, производительность и вообще рост ВВП, что положительно скажется на экономике . Впрочем, с таким же успехом им можно не поручать своим секретуткам надписи в пейсбуке строчить, а лично танцевать с бубнами вокруг тотема. Эффект будет тот же
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Мудрості,порядності та благословіння на добрі справи всім нам,владним особам зокрема.
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1 сентября на РАБссии Курбан Байрам ..в Москве отменены все занятия в школах,вот это я понимаюю праздник на РАБссии
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А фиг ли, как говорит гундяев - столица православия
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Чем больше вор, тем больше молится. (Народная примета)
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Поздравляя с православным праздником , гнойсман не забыл одеть трусы?
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найкраще поздоровлення від гаранта скраплений газ для авто по 17 гривень. ось це я розумію.
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ну це зрозуміло....поліцаїв реформували, медицину також, суди дуже добре реформували. а тепер ще і ринок газу .....
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нет у нас гаранта- ЕСТЬ БАРЫГА распевающий хава нагила
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кто там у нас начальник православия был?,ах да,володька Ульянов бох всей краснопузой РАБссии,Идол,дилехтор,бригадир и гиниральный сикритарь.....и тд.и тп...
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В Україні існують три лаври: Свято-Успенська Печерська, Свято-Успенська-Почаївська, Свято-Успенська-Святогорська. Всі ці святині засновано на честь Успіння Божої Матері.

Успіння Пресвятої Богородиці - подія сумна за своєю природою, але радісна у способі переживання. Бо смерть з Христом є спокійна для віруючої людини, є переходом до вічного життя по небесну нагороду. А кожна нагорода є радісна і приємна.
Успіння є радісним святом, бо Пречиста Діва Марія з тілом і душею перейшла до неба по вічну нагороду і стала духовною Матір'ю всіх людей, будучи біля самого Бога, як розповідає про це тропар свята: "У різдві дівство зберегла Ти, в Успінні світу не оставила Ти, Богородице".
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Вчера помидоров купил 200 кг были по 4 гривны,сегодня моя Пиночетша погнала с рассветом купить еще 200 кгприехал,уже по 6 гр..,Кондитер и Грося виноваты...
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так у меня семья 20 человек,томаты надо и тд..,а я типа доставщик...
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Дон Педро з узбережжя Середземного моря вітання переслав? Все-тики інтернет - гарна штука. Можна народ вітати з недакларованого іспанського маєтку.
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говорят, что петя почитывает статьи и комментарии...на их "поздравления" - массовый мат и проклятия "благодарного" народа и тихий лепет их "ботов" - очень показательно!
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Скорее всего газ возят из Омерики...,Барыга Трамп забирает энергетический рынок мира полностью...по полному тарифу..
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Петро пойдет целоваться с московскими попами,будет делать вид верующего.
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С Успением Пресвятой Богородицы всех! Хоть я не Петя и не Грося,но уж примите поздравления, соотечественники!
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Тільки дві країни світу мають євреєв премьєр-міністрів - Ізраїль і Україна. У ВР України євреїв теж дохє...ра, у Кнесеті - ну, не знаю, але думаю, що українця там жодного. Ми що, філія Землі Обітованної? Чи ми такі нездари до державного управління, що без євреїв-грузинів обійтися не можемо? Що з нами таке? "Три українці - два гетьмани"? От тільки не треба "Давай Юлю!" - така ж сама хитрожопа єврейка, яка намагається заручитися підтримкою як не у хуйла, так у Трампа... в туалеті, і усі її наябу...ють
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растуди - Хе-Хе.... - ну кто же украинцам виноват, что мозгов нет? Не евреи же выбирали дважды не судимого белоруса, а после молдавского вора еврея ? Мы жидобандеровцы!!!
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всем известный факт, что семья Керенских и семья Ульяновых жили по соседству в Симбирске...,почему Керенский не арестовал чЛенина в июле 1917 года за кровавый Майдан и позволил сбежать в Финляндию и следом Германию до сих пор загадка...
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Поздравление Петр Порошенко начал словами:" Суки православные!..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Гройсман поздравили христиан Восточного обряда с Успением Пресвятой Богородицы
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