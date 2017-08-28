 Порошенко и Гройсман поздравили христиан Восточного обряда с Успением Пресвятой Богородицы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на страницах Президента и премьер-министра в Facebook.
"Поздравляю со светлым праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть Матерь Божья оберегает и защищает все украинские семьи!", - написал Порошенко.
Гройсман, в свою очередь, пожелал всем украинцам согласия, счастья и мира.
Напомним, сегодня, 28 августа, христиане Восточного обряда празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник принадлежит к старейшим Богородичным праздникам. Впервые его отметили в 431 году в Иерусалиме вскоре после Собора в Эфесе.
С Успения лето окончательно поворачивает на осень; начинается "молодое" бабье лето, которое длится до 11 сентября. В народе считается, если в эти дни будет хорошая погода, то во время "старого" бабьего лета (начинается 11-12 сентября) будет непогода.
Крестьяне в это время, когда они полностью заканчивали жатву. К Успению должны были быть окончательно собраны все фрукты. С этого дня начинали сеять озимые.
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Китай наш !!! я фигею с кацапов...
оказывается китайскую стену построили
КАЦАРЫЛЫЕ !!! маразм зашкаливает...
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по стопам кремля...адинарот...мышибратья.
скоро свой гундяй нарисуется.
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вбыв бы падлюку...
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Успіння Пресвятої Богородиці - подія сумна за своєю природою, але радісна у способі переживання. Бо смерть з Христом є спокійна для віруючої людини, є переходом до вічного життя по небесну нагороду. А кожна нагорода є радісна і приємна.
Успіння є радісним святом, бо Пречиста Діва Марія з тілом і душею перейшла до неба по вічну нагороду і стала духовною Матір'ю всіх людей, будучи біля самого Бога, як розповідає про це тропар свята: "У різдві дівство зберегла Ти, в Успінні світу не оставила Ти, Богородице".
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