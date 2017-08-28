 Администрация Трампа планирует сократить выдачу виз студентам, приезжающим работать в США на лето

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщили источники в администрации, передает The Wall Street Journal.
Согласно подсчетам издания, ограничения могут распространиться на 100 тысяч человек. Речь идет в основном о студентах, которые приезжают работать в США на лето по визе J-1.
В Белом доме создали комитет, который изучает пять типов программ, по которым можно приехать в страну по визе J-1. Как указала WSJ, по итогам обсуждения администрация Трампа может либо полностью прекратить выдачу таких виз, либо ужесточить требования к кандидатам на получение.
В администрация Трампа беспокоятся, что иностранцы "злоупотребляют" программой и остаются в США дольше, чем положено. Кроме того, по мнению Белого дома, число приезжих по визе J-1 может негативно сказываться на рынке занятости страны.
Ранее сообщалось, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России.
2992 48
Трамп поздравил Украину с Днем Независимости: "США продолжат прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины"(56)
США больше не будут использовать армию для построения демократий за рубежом, - Трамп(211)
"Американский народ устал от войны без победы", - Трамп представил новую стратегию по Афганистану(37)
Главный стратег Трампа Бэннон покидает свой пост в Белом доме, - Associated Press(26)
Штат Техас накрив потужний ураган "Харві". ВІДЕО(0)
Трамп выступил против сноса памятников рабовладельцам(481)
"Расизм - это зло", - Трамп пообещал привлечь виновных в столкновениях в Шарлоттсвилле к ответственности(77)
с уверенностью можно сказать, что на второй срок Трампа не пустят...
50/50 что Трамп не досидит до конца срока...
ИМХО панков и наркоманов во власть пускать нельзя!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тем, что в США не хотят видеть "нянь Бобокуловых" и поэтому "ужесточат требования к кандидатам на получение" таких виз (няни входят в эту категорию)?
P.S. Когда будете говорить про уверенность "50/50", то монетку бросайте, но лучше все же возьмите "49/49", а то вдруг монетка в воздухе зависнет.
Ответить
Ответить
Work in USA: How to become an au pair with the J-1 visa
Programs | Au Pair | Programs | J-1 Visa
Еще или хватит?
Ответить
Ответить
https://www.aupairworld.com/en/au_pair_program/usa/au_pair/visa
Young people from most countries in the world are able to become au pairs in the USA. However, citizens from countries, which do not maintain a diplomatic relationship with the USA, are an exception.
Please note, you need to apply through one of the 16 designated US au pair agencies if you wish to become an au pair in the USA! Furthermore, you need to be prepared to stay with your host family for at least 12 months. This minimum stay is defined by the J-1 VISA Exchange Visitor Programme for au pairs.
In order to legally work as an au pair in the USA, you will need this J-1 visa. You can only apply for this visa through one of the designated agencies mentioned above. These agencies (sometimes also called sponsors) charge au pairs varying amounts of money for their services in obtaining the visa and meeting the other official requirements of the the US au pair program.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вони всі не хочуть працювати, але бажають сидіти на велферах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гори-гори ясно, чтобы не погасло!
Ответить
Ответить
Правда у нас мало платять але вакансій на Львівщині зокрема повно!
Приїжджайте на Галичину на заробітки ато Галичани в ЄС рвуть, нема кому працювати на Галичині!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить