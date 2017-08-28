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Все про:виза (1037) США (13297) студенты (523) Трамп (1356)

 Администрация Трампа планирует сократить выдачу виз студентам, приезжающим работать в США на лето

дом белый

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность "значительно" сократить количество виз, выдаваемых по программам культурного обмена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщили источники в администрации, передает The Wall Street Journal.

Согласно подсчетам издания, ограничения могут распространиться на 100 тысяч человек. Речь идет в основном о студентах, которые приезжают работать в США на лето по визе J-1.

В Белом доме создали комитет, который изучает пять типов программ, по которым можно приехать в страну по визе J-1. Как указала WSJ, по итогам обсуждения администрация Трампа может либо полностью прекратить выдачу таких виз, либо ужесточить требования к кандидатам на получение.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы ожидали, что российская сторона до такого не дойдет", - Теффт о сокращении работников американских дипучреждений в РФ. ВИДЕО

В администрация Трампа беспокоятся, что иностранцы "злоупотребляют" программой и остаются в США дольше, чем положено. Кроме того, по мнению Белого дома, число приезжих по визе J-1 может негативно сказываться на рынке занятости страны.

Ранее сообщалось, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России.
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действия администрации Трампа носят не продуманно-хаотичный характер...
с уверенностью можно сказать, что на второй срок Трампа не пустят...
50/50 что Трамп не досидит до конца срока...
ИМХО панков и наркоманов во власть пускать нельзя!
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М.б. специально его туда и посадили, т.к. только такой человек как Трамп сможет сломать сложившуюся систему вашингтонского истеблишмента. Какой с него спрос то? Он же "клоун". Пока он все очень удачно делает - создает хаос и недоверие.
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И что хорошего случиться, если система вашингтонского истеблишмента будет сломана?
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Смотря для кого. Возможно это будет "смена власти без смены курса". Тогда все останется как есть, только гешефтополучатель поменяется. Или могут произойти совсем резкие изменения. Переориентация усилий на внутреннего потребителя, т.е. сворачивание внешней деятельности. Тогда РФ, Китай и прочие выиграют. Черт его знает что произойдет. Но в любом случае Трампушка уже очень хорошо разворошил осиное гнездо и останавливаться на этом не собирается похоже.
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та да , политика трампа - белая раса ( куклусклан ))) , рулит , и нах иммигрантов-дармоедов , , , правильно ли это ? , , амерам решать , ( конгрессо-сенату ) ,
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"Непродуманный характер"? Это чем же?
Тем, что в США не хотят видеть "нянь Бобокуловых" и поэтому "ужесточат требования к кандидатам на получение" таких виз (няни входят в эту категорию)?

P.S. Когда будете говорить про уверенность "50/50", то монетку бросайте, но лучше все же возьмите "49/49", а то вдруг монетка в воздухе зависнет.
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А ссылочку, пожалуйста, что J-1 это виза для нянь ?До сих пор по ней приезжали только студенты по Work and travel
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The J-1 visa must be filed by prospective au pairs. It permits au pairs to reside legally in America for a year while caring for children in a program-approved family. The J-1 visa has an application processing fee of $160

Work in USA: How to become an au pair with the J-1 visa

Programs | Au Pair | Programs | J-1 Visa

Еще или хватит?
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Нет никаких нянь по этой визе, не надо вводить в заблуждение
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u pair (из французского, читается как о пер [oˈpɛʀ], буквально переводится как обоюдный ) - термин, применяемый для обозначения молодых людей, живущих в чужой стране или чужом регионе в принявшей их семье и делающих определённую работу (чаще всего занимающиеся воспитанием детей). В качестве компенсации они получают питание, помещение (комнату) для проживания и карманные деньги на расходы, а также возможность выучить язык на курсах (в зависимости от страны такие языковые курсы оплачиваются принимающей семьёй или самой Au pair) и познакомиться с культурой принимающей их страны или региона." (Википедия)

https://www.aupairworld.com/en/au_pair_program/usa/au_pair/visa

Young people from most countries in the world are able to become au pairs in the USA. However, citizens from countries, which do not maintain a diplomatic relationship with the USA, are an exception.
Please note, you need to apply through one of the 16 designated US au pair agencies if you wish to become an au pair in the USA! Furthermore, you need to be prepared to stay with your host family for at least 12 months. This minimum stay is defined by the J-1 VISA Exchange Visitor Programme for au pairs.
In order to legally work as an au pair in the USA, you will need this J-1 visa. You can only apply for this visa through one of the designated agencies mentioned above. These agencies (sometimes also called sponsors) charge au pairs varying amounts of money for their services in obtaining the visa and meeting the other official requirements of the the US au pair program.
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Какие именно действия? Что такого ужасного успел натворить Трамп, на минуту, за 7 месяцев?
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а под видом студентов , видимо полно барыг-грабителей-тунеядцев , , , нах они амерам ?
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Для ксенофоба люди делятся на группы. Сначала самые ненавистные, потом менее, и так пока до самого себя не дойдет.
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Ксенофобия сильнее всего развивается в тех людях , социальных группах и обществах, которые подсознательно недовольны собой и своим положением в мире, но не желающих, (или ленящихся) изменить себя. Поэтому, боясь самому себе в этом признаться, это подсознательное недовольство человек и общество направляют на "иных", чем-то от них отличных - цветом кожи, национальностью, религией, обычаями, системой ценностей или просто взглядами на жизнь, даже на бытовом уровне...
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бггг, найбільше зараз не хочуть изменить себя - 1. різні там меншини 2. мусульманські біженці.
Вони всі не хочуть працювати, але бажають сидіти на велферах.
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Студенты пусть учатся. А не вместо этого работают собирателями ягод или спасателями в бассейнах.
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Русню амеры гнобят по полной..Это Европа никак не решиться указать козломордым их вонючее стойло в котором они раком должны безвылазно сидеть.
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можно сказати що трамп це в деякому сенсі санітар лісу. трошки там каки прибрав, потім в іншому місці каки прибрав. Так і почистять країну. Хто б Україну почистив.
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Ну і де ж він прибрав? Я б сказав, що насрав ще більше,цей клоун пихатий.Недарма Конгрес йому руки зв'язав, щоб він Америку з потрохами не продав Путіну.Нічого з обіцянок не виконав,КНДР продовжує ракети жбурляти, мекси як лізли сюди на роботу так і лізуть,Обамакер так і не зміг відмінити, бо немає що натомість запропонувати. Тільки родичів в адміністрацію понапхав
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Не скажи. Поступить на стационар, а потом сбежать на ПМЖ в США по программе "Ворк энд Тревел" план на жизнь для очень многих украинцев. У меня так много знакомых со страны сбежало (с концами).
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А ты железный занавес поставь, как коммуняки в свое время. Мышь не проскользнет.Никто не сбежит.Все на Шоколадного ,Ахметку и Коломойского работать будут, а не по Америке путешествовать и какие то бабки еще домой привозить
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Пожалуйста, пусть бегут. Только пусть вначале не отбирают места на бюджете у других детей. Пусть на обучение идет тот, кто планирует учиться и работать по специальности, а не тот, кому нужна лишь справка, что он студент, что-бы сбежать в США.
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А я закликав би українців працювати в себе дома! розвивати свою країну!

Правда у нас мало платять але вакансій на Львівщині зокрема повно!

Приїжджайте на Галичину на заробітки ато Галичани в ЄС рвуть, нема кому працювати на Галичині!
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Да Вы же не поняли до конца "многоходовочку, но теперь уже Трампа и его команды... Они уменьшат выдачу виз... Да они её УЖЕ существенно уменьшили... За счёт россиян... Ведь, сокращая количество работников американских посольств, Россия лишила своих граждан возможности эти самые визы получить! А ездя, для получения виз, "на поклон", в другие страны, (а США их их определило - Украина, Литва и Польша), эти студенты начнут сравнивать своё дерьмо с жизнью в тех странах, которые в России провозгласили "исчадиями ада". Думаю, спеси "великороссийской" у них поубавится и они задумываться начнут: "А не кормят-ли нас в РФ дерьмом в "патриотической обёртке"?!
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Ну да! Приедет кацапское мурло в Киев , визу мериканскую клянчить, и увидит, что живут люди в Киеве получше их, ухожены, красивые, не голодные, веселые и приветливые..и даже, в пустой от рождения башке кацапа, начнётся нестыковочка извилин.. хаос и ужас.. сознание того, что его Немытая гавно реальное.
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А пусть путин в ответ запретит вьезд американским студентам.
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Жестокий вы человек. Надеюсь у вас нет идеи запретить американцам отдыхать в Краснодарском крае.
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А каким это студентам будет запрещено? С ес? Нет. С Украины- нет! С Канады- нет.. с Немытой ? Да!!! Ну и правильно! Пусть на каникулах мост керченский строят! Лет на 30 работы хватит!
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Это решение осложнит естественный отбор - искать молодых, одарённых людей среди студентов. Проще и дешевле делать это у себя дома, в Америке, как прежде. Но возможно я не прав и это запланированное решение обдуманно.. .
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А на этом-то всё и построено... Если молодой человек "снизойдёт" до поклона тем людям, которых ему в России приказывали считать "людьми второго сорта" - он уже наполовину принял систему ценностей западного мира... С ним уже можно иметь дело... А учить "отморозков", которые, как Ким Чен Ин, учились в системе западных ценностей, а свой народ держат в "неорабовладельческом строе" - выбрасывать деньги, время и усилия "на ветер"... Ведь и Россия движется по пути "неорабовладения"...
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Сейчас это называется суверенитет. Разве не кажется логичной борьба за власть? В "западной системе ценностей" ведь тоже скрыто рабство. И это рабство для разных стран неоднородно.
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Никогда по J 1 не искали талантливых студентов.Просто давали молодёжи других стран возможность познакомиться с Америкой, подучить английский, и при желании, немного подзаработать.Для талантливых есть другие типы виз, например типа F.или М. Талантливым еще и стипендии частные получить можно.Мне довелось своим друзьям помогать оформлять такие визы, поэтому знаю эту тему
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Все правильно. Вместо того что бы привлекать местных негров к работе - приглашают студентов на неквалифицированную работу, а неграм выдают пособия просто так. А потом плачутся про уровень безработицы. Кстати, в схеме Ворк энд Тревел есть элементы огромного международного мошенничества: студентов приглашают якобы по программе повышения проф. квалификации (и эта же легенда-отмазка впаривается студентами в деканатах, когда они отпрашиваются от посещения занятий).
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Неграм неможна працювати, вони обіжені і зразу кричать про расизм, так само як жи...ди, якшо не по їхньому зразу тебе обзивають антисемітом
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Молоді нашій у будь-якому випадку треба залишати країну й шукати долі де-інде, нема сенсу гарувати на жидипо-новому , а тим паче гинути у АТО. Щасти вам.
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Я не согласна. Над нашей страной уже три года висит смертельная опасность вторжения орды Немытой вглубь Украины. Слава Богу, что есть у нас Мущины, которые отстояли и отстаивают нашу землю от дикарей- ЦАпов! Честь им и хвала! И пусть те, кто работает за границей обязательно отдают волонтерам десятину от заработка на помощь бойцам в АТО!
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5 копійок. Нажаль "Бик Скапа-Флоу" не займався кацапами. Але я замість нього намагаюся їх опускати побільше на дно.😀
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАдминистрация Трампа планирует сократить выдачу виз студентам, приезжающим работать в США на лето
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