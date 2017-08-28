 Администрация Трампа планирует сократить выдачу виз студентам, которые приезжают работать в США на лето

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщили источники в администрации, передает The Wall Street Journal.
Согласно подсчетам издания, ограничения могут распространиться на 100 тысяч человек. Речь идет в основном о студентах, которые приезжают работать в США на лето по визе J-1.
В Белом доме создали комитет, который изучает пять типов программ, по которым можно приехать в страну по визе J-1. Как указала WSJ, по итогам обсуждения администрация Трампа может либо полностью прекратить выдачу таких виз, либо ужесточить требования к кандидатам на получение.
В администрация Трампа беспокоятся, что иностранцы "злоупотребляют" программой и остаются в США дольше, чем положено. Кроме того, по мнению Белого дома, число приезжих по визе J-1 может негативно сказываться на рынке занятости страны.
Ранее сообщалось, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России.
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с уверенностью можно сказать, что на второй срок Трампа не пустят...
50/50 что Трамп не досидит до конца срока...
ИМХО панков и наркоманов во власть пускать нельзя!
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Тем, что в США не хотят видеть "нянь Бобокуловых" и поэтому "ужесточат требования к кандидатам на получение" таких виз (няни входят в эту категорию)?
P.S. Когда будете говорить про уверенность "50/50", то монетку бросайте, но лучше все же возьмите "49/49", а то вдруг монетка в воздухе зависнет.
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Гори-гори ясно, чтобы не погасло!
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Правда у нас мало платять але вакансій на Львівщині зокрема повно!
Приїжджайте на Галичину на заробітки ато Галичани в ЄС рвуть, нема кому працювати на Галичині!
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