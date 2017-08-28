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Все про:виза (1037) США (13297) студенты (523) Трамп (1356)

 Администрация Трампа планирует сократить выдачу виз студентам, которые приезжают работать в США на лето

дом белый

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность "значительно" сократить количество виз, выдаваемых по программам культурного обмена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщили источники в администрации, передает The Wall Street Journal.

Согласно подсчетам издания, ограничения могут распространиться на 100 тысяч человек. Речь идет в основном о студентах, которые приезжают работать в США на лето по визе J-1.

В Белом доме создали комитет, который изучает пять типов программ, по которым можно приехать в страну по визе J-1. Как указала WSJ, по итогам обсуждения администрация Трампа может либо полностью прекратить выдачу таких виз, либо ужесточить требования к кандидатам на получение.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы ожидали, что российская сторона до такого не дойдет", - Теффт о сокращении работников американских дипучреждений в РФ. ВИДЕО

В администрация Трампа беспокоятся, что иностранцы "злоупотребляют" программой и остаются в США дольше, чем положено. Кроме того, по мнению Белого дома, число приезжих по визе J-1 может негативно сказываться на рынке занятости страны.

Ранее сообщалось, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России.
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действия администрации Трампа носят не продуманно-хаотичный характер...
с уверенностью можно сказать, что на второй срок Трампа не пустят...
50/50 что Трамп не досидит до конца срока...
ИМХО панков и наркоманов во власть пускать нельзя!
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М.б. специально его туда и посадили, т.к. только такой человек как Трамп сможет сломать сложившуюся систему вашингтонского истеблишмента. Какой с него спрос то? Он же "клоун". Пока он все очень удачно делает - создает хаос и недоверие.
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та да , политика трампа - белая раса ( куклусклан ))) , рулит , и нах иммигрантов-дармоедов , , , правильно ли это ? , , амерам решать , ( конгрессо-сенату ) ,
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"Непродуманный характер"? Это чем же?
Тем, что в США не хотят видеть "нянь Бобокуловых" и поэтому "ужесточат требования к кандидатам на получение" таких виз (няни входят в эту категорию)?

P.S. Когда будете говорить про уверенность "50/50", то монетку бросайте, но лучше все же возьмите "49/49", а то вдруг монетка в воздухе зависнет.
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Какие именно действия? Что такого ужасного успел натворить Трамп, на минуту, за 7 месяцев?
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а под видом студентов , видимо полно барыг-грабителей-тунеядцев , , , нах они амерам ?
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Для ксенофоба люди делятся на группы. Сначала самые ненавистные, потом менее, и так пока до самого себя не дойдет.
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Ксенофобия сильнее всего развивается в тех людях , социальных группах и обществах, которые подсознательно недовольны собой и своим положением в мире, но не желающих, (или ленящихся) изменить себя. Поэтому, боясь самому себе в этом признаться, это подсознательное недовольство человек и общество направляют на "иных", чем-то от них отличных - цветом кожи, национальностью, религией, обычаями, системой ценностей или просто взглядами на жизнь, даже на бытовом уровне...
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Студенты пусть учатся. А не вместо этого работают собирателями ягод или спасателями в бассейнах.
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Русню амеры гнобят по полной..Это Европа никак не решиться указать козломордым их вонючее стойло в котором они раком должны безвылазно сидеть.
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можно сказати що трамп це в деякому сенсі санітар лісу. трошки там каки прибрав, потім в іншому місці каки прибрав. Так і почистять країну. Хто б Україну почистив.
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Не скажи. Поступить на стационар, а потом сбежать на ПМЖ в США по программе "Ворк энд Тревел" план на жизнь для очень многих украинцев. У меня так много знакомых со страны сбежало (с концами).
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А я закликав би українців працювати в себе дома! розвивати свою країну!

Правда у нас мало платять але вакансій на Львівщині зокрема повно!

Приїжджайте на Галичину на заробітки ато Галичани в ЄС рвуть, нема кому працювати на Галичині!
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Да Вы же не поняли до конца "многоходовочку, но теперь уже Трампа и его команды... Они уменьшат выдачу виз... Да они её УЖЕ существенно уменьшили... За счёт россиян... Ведь, сокращая количество работников американских посольств, Россия лишила своих граждан возможности эти самые визы получить! А ездя, для получения виз, "на поклон", в другие страны, (а США их их определило - Украина, Литва и Польша), эти студенты начнут сравнивать своё дерьмо с жизнью в тех странах, которые в России провозгласили "исчадиями ада". Думаю, спеси "великороссийской" у них поубавится и они задумываться начнут: "А не кормят-ли нас в РФ дерьмом в "патриотической обёртке"?!
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А пусть путин в ответ запретит вьезд американским студентам.
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Жестокий вы человек. Надеюсь у вас нет идеи запретить американцам отдыхать в Краснодарском крае.
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Это решение осложнит естественный отбор - искать молодых, одарённых людей среди студентов. Проще и дешевле делать это у себя дома, в Америке, как прежде. Но возможно я не прав и это запланированное решение обдуманно.. .
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А на этом-то всё и построено... Если молодой человек "снизойдёт" до поклона тем людям, которых ему в России приказывали считать "людьми второго сорта" - он уже наполовину принял систему ценностей западного мира... С ним уже можно иметь дело... А учить "отморозков", которые, как Ким Чен Ин, учились в системе западных ценностей, а свой народ держат в "неорабовладельческом строе" - выбрасывать деньги, время и усилия "на ветер"... Ведь и Россия движется по пути "неорабовладения"...
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Сейчас это называется суверенитет. Разве не кажется логичной борьба за власть? В "западной системе ценностей" ведь тоже скрыто рабство. И это рабство для разных стран неоднородно.
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Все правильно. Вместо того что бы привлекать местных негров к работе - приглашают студентов на неквалифицированную работу, а неграм выдают пособия просто так. А потом плачутся про уровень безработицы. Кстати, в схеме Ворк энд Тревел есть элементы огромного международного мошенничества: студентов приглашают якобы по программе повышения проф. квалификации (и эта же легенда-отмазка впаривается студентами в деканатах, когда они отпрашиваются от посещения занятий).
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Неграм неможна працювати, вони обіжені і зразу кричать про расизм, так само як жи...ди, якшо не по їхньому зразу тебе обзивають антисемітом
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАдминистрация Трампа планирует сократить выдачу виз студентам, которые приезжают работать в США на лето
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