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 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб

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В конце минувшего дня обстановка в районе проведения АТО существенно не изменилась. Незаконные вооруженные формирования уменьшили количество обстрелов позиций сил АТО, а также не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО за сутки 27.08.2017 г., опубликованной в Facebook.

По данным штаба, основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения продолжают фиксироваться только в нескольких точках: "Авдеевская промзона и подступы к поселку Водяное - это более 60% от всех случаев открытия огня в сутки".

Так, на донецком направлении вечером и ночью враг дважды применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Авдеевской промзоны. Кроме того, гранатометы противника работали на подступах к Майорску и Луганскому. На один из таких обстрелов, учитывая угрозу жизни украинских военнослужащих, бойцы ВСУ единственный раз за сутки открывали огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первый день "школьного перемирия" двое украинских воинов получили ранения, - штаб

На приморском направлении вечером бандиты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому.

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Потерь среди наших защитников нет. В большинстве случаев обстрелы были не долговременные и имели откровенно провокационный характер", - сказано в сообщении.

Напомним, 26 августа российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Зачем удалять? Горят же. Вот содержание.
В Нижнем Тагиле спасатели тушат важнейшее оборонное предприятие России - Уралвагонзавод. Пожару присвоен повышенный номер.27 августа примерно в 21.30 местного времени на заводе сработала сигнализация. Прибыв на место, пожарные обнаружили возгорание в лакокрасочном цехе № 310.
«Пожару присвоен повышенный номер, сотрудники МЧС только приступили к работам.
Нижнетагильский «Уралвагонзавод» - крупнейшая советская и российская корпорация, которая занимается разработкой и производством военной техники и железнодорожных вагонов. На предприятии были выпущены все отечественные танки, начиная от Т-34 до новейшей «Арматы».
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Горіть у пeклі москалі та пороxоботи!!! Бо цe ті самі люди і ти Сашко одиn з nиx....
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Смешное слово - "перемирье" с руснявыми наемниками и армией находящимися исключительно для того на украинской земле чтоб постоянно была стрельба, взрывы....
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Журналисты, которые ходят на брифинги статистов от ВСУ - штабных АТО, то есть: - спросите у них, наконец, как они понимают "поддаться на провокации". - Адекватный ответ, что ли?
- Из строго-настрого запрещённого минскими соглашениями вооружения? Тогда бы и написали: - "провоцировали наших воинов, в ответ на обстрелы их позиций из запрещённого минскими соглашениями вооружения, применить такое же вооружение".
Интересно было бы услышать и ответ на такой вопрос: - если ответный огонь возможно открывать при угрозе жизни и здоровью военнослужащих, то как следует трактовать угрозу жизни и здоровью мирных жителей - ведь на новостях о том, как уничтожались их жилища, было сообщение о том, что наши воины, мол, на провокации не поддались и огня в ответ не открывали.
Дежурного на странице прошу не отвечать заяложенной галиматнёй о том, что на Донбассе все сепаратисты - далеко не все. Это принадлежащие олигархам СМИ специально выбирают сюжеты о том, как "черноротые" кацапки во всём обвиняют ВСУ, чтобы такое мнение прививать на остальной части Украины.
Важнее ответ на вопрос о том, как ВСУ должны относиться к угрозе жизни и здоровью мирных жителей: - пресекать "провокации", или на них не поддаваться?
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у кацаПсинов типа православных праздников не бывает никогда....,ГКЧП начали 19 августа 1991 года на Спас...,бедный ссср... подох смертью хероя
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб
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