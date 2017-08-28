 Почетное консульстсво Украины открылось в Иракском Курдистане

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Я сердечно приветствую открытие почетных консульств МИД Украины и МИД Шри-Ланки в Эрбиле, ожидаю дальнейшего улучшения наших отношений", - написал дипломат на своей странице в Twitter в воскресенье, 27 августа.
Согласно положению "О нештатных консулах Украины" выполнения отдельных консульских функций может быть поручено Министерством иностранных дел по согласованию с государством пребывания нештатным (почетным) консулам. Ими могут быть как граждане Украины, так и иностранные граждане, занимающие видное положение в обществе страны пребывания и имеют необходимые личные качества.
Согласно Конституции Ирака, принятой в 2005 году, после свержения режима Саддама Хусейна, Иракский Курдистан получил права широкой автономии. Ее президентом является Масуд Барзани. Территории Иракского Курдистана включает провинции Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа общей площадью около 40 тыс. квадратных километров, в которых проживает около 5,5 миллионов человек.
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Курды страдают от принятого Мирового Правопорядка, пожалуй, больше всех остальных этносов. Их 30 миллионов, но они не имеют собственной Державы, и они разбросаны по пяти ближневосточным государствам. Когда будут ломать отжившие свое Правила Мирового Порядка, я желаю курдам воссоединения всех земель в Единый неделимый Курдистан.
Да - я призываю что в отношении курдов необходимо сделать исключение.
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Этнос, компактно проживающий на территории любого государства может воспользоваться "Правом нации на самоопределение", и создать свою Державу на части его территории, НО - если у этнической группы УЖЕ ИМЕЕТСЯ "Держава", то они больше НЕ ИМЕЮТ права на создание этнического Государства на территориях третьих стран. То есть - если курды провозгласят "Независимый Курдистан" на территории, к примеру, Ирака, то больше НИКОГДА не смогут претендовать на государственность на остальных территориях - Турции и Сирии. А курдов простая "автономия" в составе Турции уже не устраивает.
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