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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Ирак (254) консульство (353) МИД (4255) курды (29)

 Почетное консульстсво Украины открылось в Иракском Курдистане

курды

Председатель Департамента иностранных дел Иракского Курдистана Фалах Мустафа сообщил об открытии в автономии почетного консульства Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Я сердечно приветствую открытие почетных консульств МИД Украины и МИД Шри-Ланки в Эрбиле, ожидаю дальнейшего улучшения наших отношений", - написал дипломат на своей странице в Twitter в воскресенье, 27 августа.

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Согласно положению "О нештатных консулах ​​Украины" выполнения отдельных консульских функций может быть поручено Министерством иностранных дел по согласованию с государством пребывания нештатным (почетным) консулам. Ими могут быть как граждане Украины, так и иностранные граждане, занимающие видное положение в обществе страны пребывания и имеют необходимые личные качества.

Согласно Конституции Ирака, принятой в 2005 году, после свержения режима Саддама Хусейна, Иракский Курдистан получил права широкой автономии. Ее президентом является Масуд Барзани. Территории Иракского Курдистана включает провинции Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа общей площадью около 40 тыс. квадратных километров, в которых проживает около 5,5 миллионов человек.

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Сомнительное достижение. Это в моем понимании то же самое, как если консульство Польши открылось в Лугандоне. Поправьте, если я неправ.
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Правительство Ирака на своей территории создало Курдскую автономию причем тут Польша Турки и лугандон ?
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Там стремная автономия. Это такое же "государство", как и лугандон. Только лугандон контролирует параша, а этих США. Фактически же территория на которой проживают курды поделена между Турцией, Сирией, Ираком и еще Бог знает кем. Возобновление горячей фазы конфликта там - вопрос времени. ИМХО.
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Гуд.
Курды страдают от принятого Мирового Правопорядка, пожалуй, больше всех остальных этносов. Их 30 миллионов, но они не имеют собственной Державы, и они разбросаны по пяти ближневосточным государствам. Когда будут ломать отжившие свое Правила Мирового Порядка, я желаю курдам воссоединения всех земель в Единый неделимый Курдистан.
Да - я призываю что в отношении курдов необходимо сделать исключение.
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Юра Сюзик) Они давно хотят создать свое государство, вот только Турки, Иракцы, Иранцы, Сирийцы не хотят поделится с ними своими территориями.
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Существующий Мировой Правопорядок неумолим - они не смогут построить свою Державу на всех местах своего компактного проживания, потому что нынешние Правила написаны, кажется, исключительно против курдов :
Этнос, компактно проживающий на территории любого государства может воспользоваться "Правом нации на самоопределение", и создать свою Державу на части его территории, НО - если у этнической группы УЖЕ ИМЕЕТСЯ "Держава", то они больше НЕ ИМЕЮТ права на создание этнического Государства на территориях третьих стран. То есть - если курды провозгласят "Независимый Курдистан" на территории, к примеру, Ирака, то больше НИКОГДА не смогут претендовать на государственность на остальных территориях - Турции и Сирии. А курдов простая "автономия" в составе Турции уже не устраивает.
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Очень странная новость. В этом регионе нет посольств и консульств большинства стран что могут себе легко это позволить исходя из бюджета. Хотелось бы узнать через годик о пользе такого решения кроме совместных барбекю и шанування писменникив. Допустим о налаживании продаж украинских производителей оружия. А так это ещё одна бюджетная дыра.
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