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 Происшествия, Здоровье
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Все про:Днепр_город (2849) ранение (1857) эвакуация (444) Губа Татьяна (23)

 Военнослужащий с ожогами эвакуирован вертолетом в Днепр из зоны АТО

раненые

27 августа в Днепр военным вертолетом из зоны АТО эвакуированы четверо больных военнослужащих и один боец, получивший ожоги.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

Состояние всех воинов средней тяжести.

Больные направлены в военный госпиталь, пострадавший с ожогами (около 20%) в ожоговое отделение гражданской больницы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое раненых военнослужащих эвакуированы ветролетом в Харьков из зоны АТО. ФОТОрепортаж
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Швидкого одужання й здоров"я всім нашим хлопцям!
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как уже надоели эти перемирия.
неужели при гребаном пеце ничего толковее не начнем требовать от кацапов?
например, вывода кацапской техники и наемников из лугандона?
и перемирие само наступит со временем.
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