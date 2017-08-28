 Военнослужащий с ожогами эвакуирован вертолетом в Днепр из зоны АТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.
Состояние всех воинов средней тяжести.
Больные направлены в военный госпиталь, пострадавший с ожогами (около 20%) в ожоговое отделение гражданской больницы.
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неужели при гребаном пеце ничего толковее не начнем требовать от кацапов?
например, вывода кацапской техники и наемников из лугандона?
и перемирие само наступит со временем.
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