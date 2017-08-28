 Количество утонувших в августе в два раза превысило прошлогоднюю статистику, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
Всего с начала года на водоемах Украины уже утонули 866 человек, из которых 85 дети. При этом спасено 571 человек, в том числе 124 детей.
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