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 Количество утонувших в августе в два раза превысило прошлогоднюю статистику, - ГСЧС

гсчс

С начала августа на водоемах страны погибли 66 украинцев. Этот показатель уже превысил в два раза прошлогоднюю августовскую статистику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера киевские спасатели обнаружили тела двух утопленников. Всего с начала года на воде погиб 41 человек, - ГСЧС

Всего с начала года на водоемах Украины уже утонули 866 человек, из которых 85 дети. При этом спасено 571 человек, в том числе 124 детей.
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Сам не лезу в эти грязные помойки и другим не советую, а тех кто утонул не капельки не жаль! Процентов 80 по пьяни!
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Вы бы дятлы не статистикой занимались, а пляжи бы благоустраивали и порядок там блюли.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество утонувших в августе в два раза превысило прошлогоднюю статистику, - ГСЧС
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