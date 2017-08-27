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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (72020) санкции (6403) минские соглашения (2287) Габриэль (50)

 Если Россия будет делать определенные вещи, то санкции можно было бы постепенно снимать, - Габриэль

габриэль

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль продолжает считать правильным поэтапное снятие санкций с Россией по мере выполнения ею условий Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если санкции постепенно вводились, почему они не могут быть сняты постепенно? Если Россия будет делать определенные вещи", - сказал Габриэль.

Габриэль, по его признанию, "очень симпатизирует" выходу из соглашения, которое заключили главы государств и правительств ЕС о том, что только после полного выполнения Минских соглашений, когда все будет урегулировано между Украиной и Россией, будут сняты все санкции.

"Я думаю, что это нереалистично. Разумнее было бы быть готовыми в случае установления настоящего перемирия (которое идет первым пунктом соглашений) и отвода оружия снять первую часть санкций, потом посмотреть, что еще можно сделать и снять еще", - пояснил свою позицию немецкий министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ничто не оправдывает военную интервенцию в соседнее государство", - Габриэль рассказал о своих переговорах с Путиным

При этом он подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к Крыму и санкциям, введенным в связи с оккупацией полуострова. "Мы не можем оправдать военную интервенцию и присвоение части соседнего государства", - твердо заявил вице-канцлер.

Заявления лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера о том, что проблему Крыма надо отложить, чтобы решить более насущные проблемы, он считает навеянными избирательной компанией.

Однако, полагает Габриэль, на самом деле речь шла о другом: о том, чтобы достичь перемирия на востоке Украины. Если это не удается, надо "усилить давление, потому что там каждый день гибнут люди", - отметил министр. Он подчеркнул, что в условиях приближения зимы следует позаботиться о том, чтобы оружие замолчало и началось восстановление, в том числе и с помощью Германии.

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"Об этом надо говорить, а не о том, что делать с Крымом", - сказал глава МИД ФРГ.
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Слава Богу эта тухлая рашистская консерва особо ничего не решает и на мнение США не влияет!
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Урод тупой, весь запоребрик брехливый и мерзкий, скорее окочурится, чем пойдет вон по_добру, поздорову, только с пенделя. А пенделей нужно давать все сильнее.
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Делать определённые вещи - водить пипкай по губам Габриэля?
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Как это правильно выразиться, это всё равно, что насильника благодарить при движения таза назад. Санкции должны сниматься при полном выполнении ультиматума.
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на 4 году войни, восстановление территориальной целосности Украини не может зависить от прихоти еврочиновников, подсажених на иглу Газпрома
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Путлерская БАКЛАНия доживает последние 70 дней. :D
Михаил Делягин.Пенсии платить нечем.
Валентин Катасонов.забудьте о пенсиях.
Степан Бемура.Срочно избайвляйтесь от рублей.
Владислав Жуковский.народ РАБссии еле дышит.
Ютьюб...

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На днях кто-то задавался вопросом о причинах одного ужина в рф, ну так вот и причины. Отмечу, что новости по этому вопросу исчезли, со страниц DW по крайней мере, где я это точно видел своими глазами, остались в наших инет изданиях, но уже с неработающей ссылкой... вот такая политика ЕС в принципе, что тут ещё сказать.
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кацаПсинские крысы забанили Пашку Дальнобоя из Омерики на 60 дней.хрень какая то в Ютьюбе творится,стая кацаПсинов банит украинских блогеров из офиса Ютьюба в Питере.Война не только на фронте...
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Гаврила был продажным немцем,
Гаврила под Хуйлом ходил!!)
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Читайте месседж между строк!
Габриэль возмущен, что Хуйлдо на два месяца ему заплату задерживает. Вот и лепечет:"Если Россия будет делать определенные вещи (платить зарплату выдавать из Москвы), то санкции можно было бы постепенно снимать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Россия будет делать определенные вещи, то санкции можно было бы постепенно снимать, - Габриэль
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