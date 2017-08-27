 Если Россия будет делать определенные вещи, то санкции можно было бы постепенно снимать, - Габриэль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если санкции постепенно вводились, почему они не могут быть сняты постепенно? Если Россия будет делать определенные вещи", - сказал Габриэль.
Габриэль, по его признанию, "очень симпатизирует" выходу из соглашения, которое заключили главы государств и правительств ЕС о том, что только после полного выполнения Минских соглашений, когда все будет урегулировано между Украиной и Россией, будут сняты все санкции.
"Я думаю, что это нереалистично. Разумнее было бы быть готовыми в случае установления настоящего перемирия (которое идет первым пунктом соглашений) и отвода оружия снять первую часть санкций, потом посмотреть, что еще можно сделать и снять еще", - пояснил свою позицию немецкий министр.
При этом он подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к Крыму и санкциям, введенным в связи с оккупацией полуострова. "Мы не можем оправдать военную интервенцию и присвоение части соседнего государства", - твердо заявил вице-канцлер.
Заявления лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера о том, что проблему Крыма надо отложить, чтобы решить более насущные проблемы, он считает навеянными избирательной компанией.
Однако, полагает Габриэль, на самом деле речь шла о другом: о том, чтобы достичь перемирия на востоке Украины. Если это не удается, надо "усилить давление, потому что там каждый день гибнут люди", - отметил министр. Он подчеркнул, что в условиях приближения зимы следует позаботиться о том, чтобы оружие замолчало и началось восстановление, в том числе и с помощью Германии.
"Об этом надо говорить, а не о том, что делать с Крымом", - сказал глава МИД ФРГ.
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Михаил Делягин.Пенсии платить нечем.
Валентин Катасонов.забудьте о пенсиях.
Степан Бемура.Срочно избайвляйтесь от рублей.
Владислав Жуковский.народ РАБссии еле дышит.
Ютьюб...
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Гаврила под Хуйлом ходил!!)
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Габриэль возмущен, что Хуйлдо на два месяца ему заплату задерживает. Вот и лепечет:"Если Россия будет делать определенные вещи (платить зарплату выдавать из Москвы), то санкции можно было бы постепенно снимать
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