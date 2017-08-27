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 Происшествия, За рубежом
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Все про:военно-промышленный комплекс (81) пожар (3509) Россия (72020) танк (765)

 Лакокрасочный цех производителя танков "Уралвагонзавода" загорелся в Нижнем Тагиле

уралвагонзавод

В Нижнем Тагиле в лакокрасочном цехе российского производителя танков "Уралвагонзавода" произошел пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Возгорание произошло в 21:45 по местному времени (19:45 мск). Площадь пожара составила 70 кв. м", - отметил собеседник агентства. По его словам, в настоящее время пожар локализован, устраняется задымление.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Масштабный пожар в российском Ростове: горели 107 зданий, в том числе 83 жилых дома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Угрозы выполнению гособоронзаказа нет, так как это случилось в цехе гражданской продукции", - сообщили в пресс-службе предприятия, уточнив, что в данном цехе производится покраска вагонов и другой гражданской продукции.
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Ну хоч щось, щоб спати крепко.
Усім надобраніч.
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Не встигають фарбувати, план горить, бо скоро війна.
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нельзя кацапам спички в руки давать. Сами сгорят и все вокруг выжгут.
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то Армада...то краски к ней..Чёрт шельму метит!!! стопудово)))
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хороший дым, черный. Значит химия горит, значит русня ее быстро не затушит.
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Это остатки лака, которые не вылакала русня, а оставила на потом.
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если бы он не загорелся сам,его сожгли бы солдаты НАТО...
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это правда. точно так же русня поступила и с мацквой в 1812 году. Чтобы она не досталась Наполеону Бонопартье касабы сами спалили ее нах. в труху, в радиоактивный пепел.
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щас русня мацкву уже не спалит - азера не дадут..
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Тоже правильно. С какого дела русня будет жечь иского азербайджанско - дагестанско - узбегский город. По ихнему сарай.
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Перепрошую, пане Вевелсбург, Ви забули, при перечисенні власників москви, кадирівців.
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мацкву спалят хранцузы,повторяя подвиг дидов,причем спалят вместе с азерами.
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перед этим подпалом русня по исторической аналогии должна затопить все свои корыта в северной бухте кингстон вилладжа.
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эй,русня ! лакокрасочный цех есть ? а если найдём ??Лакокрасочный цех производителя танков "Уралвагонзавода" загорелся в Нижнем Тагиле - Цензор.НЕТ 7316
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Говорили кацапам не делать танки из фанеры, теперь все сгорит нахер.
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Цю новину форумчани озвучили ще 2 години тому.До цього часу він мав би вигоріти до фундаменту. Тагіл,рулить!
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была такая новость?

Бывший мэр Архангельска Александр Донской устроил в Санкт-Петербурге необычный перформанс: он прогулялся по Невскому проспекту, ведя на поводке полуголого мужчину в маске президента США.
По словам экс-мэра, таким образом он хотел продемонстрировать «величие России».
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Это просто чувак так нажрался что не понял как с гей-клуба на невский проспект выскочил.
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прокололся мудак!!" выдал пастора Шлага на крючке у Мюллера))))
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В Томске власти с перерезанием ленточки открыли водопроводную колонку

25 августе с городе Томске (Россия) состоялось торжественное открытие колонки с водой - мэр города Иван Кляйн и председатель городской думы Сергей Панов торжественно перерезали красную ленточку.
Об этом сообщает местное интернет-издание Tomsk.ru.
До этого жители восьми десятков частных домов в том районе получали воду от «Томскводоканала» два раза в неделю. Теперь там построили водопроводные сети.
Стоимость строительства составила около 13 миллионов рублей.
Лакокрасочный цех производителя танков "Уралвагонзавода" загорелся в Нижнем Тагиле - Цензор.НЕТ 4787
Лакокрасочный цех производителя танков "Уралвагонзавода" загорелся в Нижнем Тагиле - Цензор.НЕТ 5840
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Как это все по кацапски - наливать мочу в пивную кружку
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а там дальше в пожарном отношении еще и исконно славянские , европейские народы на роиси подтянутся как то калмыки буряты якуты. У них это традиционное развлечение в конце лета и осенью.
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это просто у пожарников по всей РФ учения проходят..
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Проблемка однако, пожар в Нижнем Тагиле,а колонку открыли в Томске)))
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Выходит в Тагиле тоже нету водопровода?
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Вода, вода..кругом вода)))
Ещё одна радостная весть
Генконсульство России в Хьюстоне оказалось в зоне затопления

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Здание, в котором расположено генконсульство РФ в Хьюстоне, оказалось в зоне подтопления, доступа к нему пока нет, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.
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Не факт.
Перед тем как спалить нахер весь центр Ростова-на-Дону, они его предварительно просто отключили.
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"Угрозы выполнению гособоронзаказа нет, так как это случилось в цехе гражданской продукции"
Коротко и ясно об отношении государства к своим гражданам.
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а чяво жалеть то? рузькие бабы еще танков нарожают.
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Лакокрасочный цех производителя танков "Уралвагонзавода" загорелся в Нижнем Тагиле И шо, хорошо горит? Есть надежда, что перекинется на сборочный цех? Ну что ж пускай горит. Как ни как, а Украине радость.
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теперь арматы будут красоваться непокрашенными бортами из двп
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Гори гориии, тагилл гориии)))
тагил рулит епта)))
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Как же они теперь без лакового покрытия танков?
Может у баб своих пособирают лак доя ногтей?
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лаковое покрытие не основное. Вон немцы с 43 года танки вообще не красили, только грунтовали. Все они выходили с заводов темно красного цвета. А краску и маскировку наносили в воинских частях
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Ну нечего , мы терпеливые, этот локализован , подождем следующего, дай боже не последний.
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Радісна новина весь світ звеселила...
А нас, українців, радіти й танцювати змусила!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛакокрасочный цех производителя танков "Уралвагонзавода" загорелся в Нижнем Тагиле
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