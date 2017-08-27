 Лакокрасочный цех производителя танков "Уралвагонзавода" загорелся в Нижнем Тагиле

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Возгорание произошло в 21:45 по местному времени (19:45 мск). Площадь пожара составила 70 кв. м", - отметил собеседник агентства. По его словам, в настоящее время пожар локализован, устраняется задымление.
"Угрозы выполнению гособоронзаказа нет, так как это случилось в цехе гражданской продукции", - сообщили в пресс-службе предприятия, уточнив, что в данном цехе производится покраска вагонов и другой гражданской продукции.
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Усім надобраніч.
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Бывший мэр Архангельска Александр Донской устроил в Санкт-Петербурге необычный перформанс: он прогулялся по Невскому проспекту, ведя на поводке полуголого мужчину в маске президента США.
По словам экс-мэра, таким образом он хотел продемонстрировать «величие России».
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25 августе с городе Томске (Россия) состоялось торжественное открытие колонки с водой - мэр города Иван Кляйн и председатель городской думы Сергей Панов торжественно перерезали красную ленточку.
Об этом сообщает местное интернет-издание Tomsk.ru.
До этого жители восьми десятков частных домов в том районе получали воду от «Томскводоканала» два раза в неделю. Теперь там построили водопроводные сети.
Стоимость строительства составила около 13 миллионов рублей.
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Ещё одна радостная весть
Генконсульство России в Хьюстоне оказалось в зоне затопления
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Здание, в котором расположено генконсульство РФ в Хьюстоне, оказалось в зоне подтопления, доступа к нему пока нет, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.
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Перед тем как спалить нахер весь центр Ростова-на-Дону, они его предварительно просто отключили.
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Коротко и ясно об отношении государства к своим гражданам.
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тагил рулит епта)))
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Может у баб своих пособирают лак доя ногтей?
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А нас, українців, радіти й танцювати змусила!!!
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