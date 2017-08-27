 Наемники на Донбассе умышленно стреляют осветительными ракетами, устраивая пожары, - Марчук

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ.
"Температуры на Донбассе сейчас высокие и в прямом и переносном смысле. Сухостоя там много, не говоря уже о полях созревших зерновых. Когда ветер дует в нашу сторону, сепары стреляют осветительными ракетами, но не вверх в воздух для освещения, а прямой наводкой по полям и населенным пунктам.
Днем такую ракету почти не видно и выстрела почти не слышно. И догорает такая ракета не в воздухе, а на земле куда упала. И поджечь при такой погоде можно полгоризонта. И СММ ОБСЕ не увидит и не услышит", - написал Марчук.
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А из "национальных блюд" - китайские пельмени, "исконно русские" чебуреки и сосиски в тесте.
При этом, как ни странно, своё главное культурное наследие: петуха из навоза и фекальный сталагмит, россияне в Испанию не привезли...
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Ну чем отличаются животные от людей?
Тоже ходит,жрет,срет,не говорит,но хрюкает,спит-много сходств.
Так и быдлообразование Росея-похожа на страну
дякую тобі боже що я не москаль
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https://www.caterwings.co.uk/caterers/2017-meat-price-index-usd/
Виходить в Україні найдешевші харчі з 52 досліджених країн!
На скільки я зрозумів, береться середньоарифметична ціна 1кг 2-3 продуктів (у випадку мяса це стегно, вирізка та фарш) і вираховується скільки годин має працювати на цей середньоарифметичний кілограм "стегновирізкофаршу" людина що отримує мінімальну зарплату.
До речі, за цим показником ми випереджаємо рашу. Наш мінімальщик уже працює менше...
Це чергова зрада "гнуснава шакаладнава баригі"
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У нас цей показник уже менший за російський, хоч і не дотягує до східноєвропейського.
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Хреново строим. Медленно, с ошибками, с матом, ляпами, перекурами, роняниями на ногу и множественными Майданами. Как и следовало ожидать от людей с нулевым опытом в строительстве нормальных стран.
Но лучше, чем те, кто были до нас. Лучше, чем большинство из тех, кто изображён на наших деньгах и героизирован в наших учебниках. Они все обосрались. С разной степенью проявленного в процессе героизма, но обосрались. Мы - пока нет.
Мы выдерживаем экономическое давление, военное давление, информационные кампании. Мы сражаемся на фронте и ругаемся в тылу, выползая из ямы по сантиметру, по проценту ВВП, по строчке новой песни. Мы фактически строим под собой корабль в море во время шторма, под обстрелом вражеского линкора и без отрыва от склок в команде. И отстреливаемся. И попадаем.
Уходить в такой момент?
Ребята, да что мы внукам расскажем, если сейчас скипнем? Сказку про Синдереллу на плохом английском? Что собирать клубнику в Польше было безопаснее, чем служить в 54-м ОРБ? Что в Канаде можно было быстрее скопить на джип и чаще убирали в подъезде?
Каждый нормальный человек с руками не из задницы и головой не в ней может убрать в подъезде. Почти каждый может найти возможность рано или поздно начать нормально зарабатывать. Возможность построить страну выпадает раз в тысячелетие. Возможность войти в историю зачастую не выпадает вообще. А мы сейчас на ней стоим - просто она настолько большая, что не все её видят в упор.
Уехать из Украины, если надо будет, мы успеем. Потом. Когда это будет не бегством, а отъездом, не «свалил», а «выехал», не снижением уровня сложности, а просто сменой обстановки. Когда за спиной будут оставаться не разбитые дороги, хмурые лица, долги по ипотеке и родители с потухшими глазами, а большая, счастливая страна. Страна, которая выкарабкалась - которой уже не грозит ни вражеское вторжение, ни экономический коллапс, ни внутренний раскол, ни развал вцепившимся в руль идиотом. Страна, у которой будущее будет и без нас. Страна, чьё создание мы поставим себе в зачёт и запишем в achievements, страна, в которой потом напечатают учебники с нашими фотографиями.
Правда, из такой мы не сможем уехать. Потому что мы уже будем не просто её жителями, а её частью.
И так и будет выглядеть наша победа.
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