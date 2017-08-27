EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  416  16
Все про:КНДР (305) ракеты (586) США (13295) Тиллерсон (151)

 США продолжат оказывать на Пхеньян "мирное давление", - Тиллерсон

тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, что в Вашингтоне расценивают как провокационный акт запуск КНДР трех ракет малой дальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Запуск любой баллистической ракеты - это нарушение резолюций СБ ООН. Мы рассматриваем это как акт провокации", - сказал он в интервью телеканалу "Фокс-ньюс", добавив, что международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы у Пхеньяна было ядерное оружие.

"Мы продолжим нашу кампанию по оказанию мирного давления (...) работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, сможем ли мы усадить режим в Пхеньяне за стол переговоров", - отметил Тиллерсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для охраны северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыли бывшие сотрудники КГБ, - японские СМИ

Напоминаем, СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных сообщили, что в субботу утром КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря нескольких ракет малой дальности.

"Несколько неопознанных снарядов были запущены примерно в 6:49 утра по местному времени из провинции Канвондо. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении, отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи", - говорилось в одном из сообщений.

Читайте: Если Северная Корея начнет враждебные действия, то США вместе с союзниками применят силу, - глава Пентагона
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скорей всего толстяк Ын оказывает на Трампона давление
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разом із Хуйлом ...
Бо в них є перевага - Трампи приходять і уходять , а вони - вічно сидітимуть на троні ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кароче - х@йло как возило туда ядерное оружие, так и будет возить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плешивый попросил, чтобы американцы перестали пугать Северную Корею, тогда она не будет с перепугу срать ракетами во все стороны, а то уже к рашке полетело и москали тоже пугаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
житель страны идеи чучхэ запросто любого ордынца кору с дерева жрать научит, да и вообще для москалей за старшего брата сойдет, у него ведь хоть идея чучхэ есть, а манкурты вообще стадо безыдейное передавать технологии дрессированное
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будет и дальше жирдяй на вшивость проверять США, своими ржамыми ядерными боеголовками, а США его на шару кормить. Вот и вся политика
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І про що ви хочете говорити за столом переговорів з недоговороспроможним?
Усе це- "брудні танці", нічого більше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сегодня видел мальчика в белом пинджаке и чёрных штанах. Мальчик очень поправился. Его легче перепрыгнуть, чем обойти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та отож), як не переговори, то трохи Томагавками, будуть вчити ина)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже сев кореи сцыт пиндосы, а не то, что паРашы! А вы оружие, оружие... Вы ещё меморандум вспомните.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША продолжат оказывать на Пхеньян "мирное давление", - Тиллерсон
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти