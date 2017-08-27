 США продолжат оказывать на Пхеньян "мирное давление", - Тиллерсон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Запуск любой баллистической ракеты - это нарушение резолюций СБ ООН. Мы рассматриваем это как акт провокации", - сказал он в интервью телеканалу "Фокс-ньюс", добавив, что международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы у Пхеньяна было ядерное оружие.
"Мы продолжим нашу кампанию по оказанию мирного давления (...) работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, сможем ли мы усадить режим в Пхеньяне за стол переговоров", - отметил Тиллерсон.
Напоминаем, СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных сообщили, что в субботу утром КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря нескольких ракет малой дальности.
"Несколько неопознанных снарядов были запущены примерно в 6:49 утра по местному времени из провинции Канвондо. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении, отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи", - говорилось в одном из сообщений.
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Бо в них є перевага - Трампи приходять і уходять , а вони - вічно сидітимуть на троні ...
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Усе це- "брудні танці", нічого більше.
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