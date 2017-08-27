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Все про:АЭС (353) ремонт (829) Хмельнитчина (389) Энергоатом (86)

 Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети на 63 суток

аэс хмельницкая

27 августа 2017 года в 10:59 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

"Среди основных работ: капитальный ремонт второго парогенератора и главного циркуляционного насоса, гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ-2), первого цилиндра низкого давления, циркуляционного насоса, арматуры; средний ремонт реакторной установки, каналов систем безопасности, а также контрольно-профилактические работы на системе предварительного напряжения защитной оболочки", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется завершить за 63 суток.

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Радиационная обстановка на промышленной площадке ХАЭС и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

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да там пока так себе, краска какая-то загорелась.
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Зачем?
Классная новость. Теперь энергию с Энергодара отправят на компенсацию остановки, а это значит что крысьчанам из северного и центрального крысма нужно запасаться свечками. Обрубят крысм как пить дать , или ограничат переток до минимума с Херсонщины.
Но крысьчанам это только на пользу. Повеситься они смогут и в полной темноте или при свете луны, как Иуда из города Кариота.
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Шо? Отвлекает от Хмельницкой АЭС?
Или бодрят токо хуёвые новости про кацапов. На фоне их - о своих проблемах быстро забывается?!

Я понял твой сарказм, бро. Захотелось чуть-чуть добавить.
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разумно, закончить ремонт к отопительному сезону.
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Плановые ремонты не привязываются к сезонам, там все очень строго. Если по плану ремонт зимой, то будут делать зимой.
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иди, помоги погорельцам из ростова... хотя бы словом...
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да некогда ему, рикшу осваивает и глаза косить учится, им надо привыкать, новый хозяин-хунхуз строг, но справедлив
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или гуманитарный фонфурик боярышника туда отправь.
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СССука, иди воды похлебай в омске, особь смехдержавы, да, и 1-го сентября не шляйся по улицам, там твои хазяйва молиться будут)))
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Там уже повально отменяют по школам 1 сентября. Боятся оскорбить кадыркина.
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к стати мордвинъ.
ты даже частично прав. Дело в том, что на юге Украины продолжается строительство Солнечных и ветровых станций. И это очень правильно.
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Очень много ремонтов, на Запорожской АЭС сейчас работает только 3 из 6 блоков.
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- Свои вротердамы с плюсами продвигают. Нужно пенсильванский уголь как-то сжечь...
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Не важно скоко ремонтов! Важно, шоб это было планово и полезно производству.
А когда "рисуют картины"( сам когда-то этим занимался!) и пиздят деньги( никогда не был в этом замаран!) - становится очень обидно на душе. Так обидно! - шо хочется этих сук, шо нас дурят, разорвать на куски! По живому.
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Нужно строить новые АЭС. Существующим нельзя продлевать ресурс вечно, как их не ремонтируй.
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Средний ремонт реакторной установки! Это то что нужно для "грязной" атомной бонбы! Наскребите оттуда трохи радиоактивного вещества, а правительство с СБУ пусть обдумает методы его секретной доставки в воинские части мордора. Хай облучаюцца.
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а что то за фонтанчики, как искуственное орошение, зачем они там, сейчас солнце злое, я имею ввиду не сейчас а вообще, хотя конец лета был жаркий, из-за озоновый дыр, хотя я никогда не любила прямые солнечные лучи когда, и загорать, больше ночь, несмотря на то что по гороскопу это планета покровительствует, вот и верь после этого в гороскопы)), но с другой стороны холодного климата не люблю, и львы ночные животные, так надо ставить везде солнечные батареи везде где можно на крышах многоэтажек и частных домах, учреждениях, должна быть гос. программа по экономии дорогих других источников энергии к тмоу же вредных для окружающей среды, что такая проблема сделать эти установки зеркальные из чого их там делают и развернуть их везде а уже если там пасмурные дни, то пользоваться другими источниками, хотя эти батареии они же могут аккумулировать энергии про запас, если их науставливать много-много специально чтобы впрок, и уже не будет такой нужды время от времени пользоваться другими
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Чувствуется, что с медицинской реформой что-то пошло не так)
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Это брызгальный бассейн, он предназначен для охлаждения оборотной воды в жаркое время года.
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точнее охладитель второго контура энергоблока.
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если их науставливать много-много. Стоить будет дорого. Срок службы очень мал. Себестоимость ну очень большая. Абсолютно не выгодная затея. Может использоваться если использовать другие источники невозможно.
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а как будет красиво! зеркала ведь расширяют пространство и блестят)
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и поглащают лишнее (и вредное) излучение, превращая его в энергию полезную
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наверное шото случилось .власти веры нет ни грамма .
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с неадекватными хамлами я не разговариваю, хотя можно использовать их дурную энергию на пользу.. но нет настроения
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Шось занадто багато ти накарябала коментів.
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с вами не сравнить) наверняка тут целый день, что не зайдёшь вы тут( а я сегодня вечером зашла, сечас посчитаю сколько, хотя чего я буду? ? сами посчитайте, если надо, навряд ли много, я сегодня не в ударе потрандеть, лениво как-то, так. идите отсюдава, или комментируйте по сути, не о чем говорите пишите в другой теме
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Я майже весь день тут, це точно. Розважаюсь сидячи в засаді.
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на РАБссии горит главный танковый завод."Уралвагонзавод".Пожару присвоен пожар высшей категории сложности.
Визитка Яроша?
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Лучше бы он полностью сгорел.
Гори гори ясно, чтобы непогасло.
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нет. ярош только оружие чистить умеет.
Это пьяный заводской сторож. Либо работяги разворовали краску , пропили ее и чтобы скрыть это красного петуха туда пустили.
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Все что связано с АЭС, после Чернобыля всегда страшно.
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ничего подобного. Да и вреда экологии они меньше приносят чем тэс или ТЭЦы
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Саяно-Шушенскую мацкали разбомбили из гранатомёта Степан Бандера.
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Ахметка лютует.

Закупил угольную шахту в штатах и будет везти в украину уголь...
Какая такая атомная дешевая, если есть дорогая угольная???
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Украина производит электроэнергии в 8 раз больше чем нужно.
президент Украины Л.Д.Кучма.2002 год.
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Все все знают, только никто ничего сделать не могут.
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Ты че такой злой на украинцев, что они тебе плохого сделали.
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КацаКрысы переживают за Украину.мышибратаны пля... плешивого Педофила страна Баклания пля..
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииЭнергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети на 63 суток
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