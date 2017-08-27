 Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети на 63 суток

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.
"Среди основных работ: капитальный ремонт второго парогенератора и главного циркуляционного насоса, гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ-2), первого цилиндра низкого давления, циркуляционного насоса, арматуры; средний ремонт реакторной установки, каналов систем безопасности, а также контрольно-профилактические работы на системе предварительного напряжения защитной оболочки", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы планируется завершить за 63 суток.
Радиационная обстановка на промышленной площадке ХАЭС и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Хмельницкая АЭС - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.
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Классная новость. Теперь энергию с Энергодара отправят на компенсацию остановки, а это значит что крысьчанам из северного и центрального крысма нужно запасаться свечками. Обрубят крысм как пить дать , или ограничат переток до минимума с Херсонщины.
Но крысьчанам это только на пользу. Повеситься они смогут и в полной темноте или при свете луны, как Иуда из города Кариота.
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Или бодрят токо хуёвые новости про кацапов. На фоне их - о своих проблемах быстро забывается?!
Я понял твой сарказм, бро. Захотелось чуть-чуть добавить.
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ты даже частично прав. Дело в том, что на юге Украины продолжается строительство Солнечных и ветровых станций. И это очень правильно.
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А когда "рисуют картины"( сам когда-то этим занимался!) и пиздят деньги( никогда не был в этом замаран!) - становится очень обидно на душе. Так обидно! - шо хочется этих сук, шо нас дурят, разорвать на куски! По живому.
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Визитка Яроша?
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Гори гори ясно, чтобы непогасло.
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Это пьяный заводской сторож. Либо работяги разворовали краску , пропили ее и чтобы скрыть это красного петуха туда пустили.
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Закупил угольную шахту в штатах и будет везти в украину уголь...
Какая такая атомная дешевая, если есть дорогая угольная???
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президент Украины Л.Д.Кучма.2002 год.
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