 Решение о предоставлении Украине летального оружия - за президентом США, - Волкер

Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы? Пока нет новой политики. Но разговоры ведутся на очень высоком уровне и люди относятся к этому очень серьезно. Конечно, решение будет за президентом", - сказал он.
"Там, вероятно, растет чувство, что сам конфликт на самом деле становится все хуже и что он будет продолжать ухудшаться, если мы ничего не сделаем", - добавил Волкер.
О перспективе российско-американских отношений, если не будет найдено решение украинского вопроса, Волкер сказал, что "взаимоотношения между Россией и США важны, но они будут искалечены этой проблемой в Украине".
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бєднєнькій....
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Волкер, когда говорит ПУБЛИЧНО - подозревает, что его услышат. Причём не только друзья, но и враги. Вот он и говорит так, чтобы враги услышали. Потому что друзьям он всё скажет непублично.
Итак, что же сказал Волкер врагам? Частично сказал правду. Например, : 1) Возобновление украинской ядерной програмы -не думает что это хорошая идея.
Сказал также полуправду:
2) Считает что Украина не соответствует критериям участника НАТО, а НАТО не готово к членству Украины в альянсе.
И сказал неправду.
3) Решение о предоставлении вооружений принимает Президент, а с 2014 го кто принимал ? Принимал Президент , только другой!
И, как вишенка на тортик - Волкер убаюкал врага.
4) Результатми встречи с сурковым доволен! Они нашли ,,точки соприкосновения и взаимопонимание".
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ?
Украине дадут оружие, но с обязательством применить его только в час Ч, при полномасштабной агрессии врага. До этого момента оружие будет храниться в сверхсекретных арсеналах.
Санкции никто отменять не будет, потому что они экономически убивают врага. А оставлять врага в живых - никто не планирует.
Переговоры, соглашения, подписи... Они бы не стОяли ничего (ведь одной из сторон-подписантов является Россия). Однако они нужны как повод, точка отсчёта, красная линия для наложения/продления/расширения санкций. Подписал, не сделал=санкции. Всё просто, обижаться не на кого.
В десятый раз повторю: идёт мировая война. Она УЖЕ идёт! Конечно, Запад сильнее России во всем. Абсолютно во всём... Так в чём же дело!?
Дело в простом : Запад изо всей силы не хочет гибели Украины - цветущей, яркой, красивой страны, стоящей непосредственно перед огромным бесноватым и осатанелым врагом, третьей армией мира, которая держит её на прицеле. Это не Сирия, не Афганистан, не Ирак. И если начнётся горячая мировая война - то Украина погибнет первой. И только потом будет уничтожен евроазиатский агрессор. Вот почему Запад избрал другую, сложную и малопонятную для многих тактику... Которая приведет к победе!
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Раз вас ,украинцы, такое дело устраивает и бодрит, то мне с вами не по пути.
Вредить не буду, но и на помощь не приду.
Разочарован до полного опусташения.
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http://by24.org/2017/08/27/new_police_truck_with_codename_shit_for_fighting_against_protesters_presented_in_russia/
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Подбирает крошки.
Мент-майор уже крышует цветочный ларёк.
Минкульт крышует режиссера-модерниста.
Олигарх крышует министра экономики.
Всем плохо.
И ещё не вечер.
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https://www.youtube.com/watch?v=cvOWrFOXyg4
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наша армия будет сильнее, третий год украинская армия бьет нечисть до усрачки.....
за 3 года, почти с нуля, продажными хенералами, выросла такая армия - это чего то стоит!...)
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Помните мой пост «Моя прощальная траурная речь на смерть Баталова»? Вот он:
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1449423055119004
А теперь я говорю Меньшову: и тебе туда же, фашист! Гори в аду!
http://www.aif.ru/culture/person/vladimir_menshov_zapad_nashyol_eshchyo_odin_povod_demonizirovat_rossiyu
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http://www.bbc.com/russian/vert-fut-40827447
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Забавы душевнобольных: экс-мэр Архангельска водит на поводке Дональда Трампа по Санкт-Петербургу.
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https://lenta.ru/news/2017/07/16/shineonyou/
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- Папа, а папа, купи мне куклу солдата с "джавелином"
- А зачем она тебе, доця ? У тебя ведь очень много кукол дома ?
- Так Ванька кацап с соседней парты всё время надо-мной издевается, смеётся, что у меня нет куклы российского солдата на "Буке".
- Тогда я тебе, доця, куплю куклу "вуду" и много иголок на кацапских понаехавших Ванек.
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Визитка Яроша...
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Уроки логики или Волкер - об Украине и НАТО.
Волкер, как очень грамотный дипломат, сказал всё абсолютно правильно и четко. Для тех, у кого нет проблем с логикой и кто может понимать сказанное.
Волкер сказал, что Украина, как независимое государство, сама будет определять когда ей подавать заявку в НАТО. И это знают все - и ЕС, и НАТО и тд.
Этот месседж говорит о том, что двери НАТО открыты для Украины и никакая третья сила (кроме Украины и НАТО) не вправе в это встревать или влиять. ЕС и тд перечислены, чтобы это означало - и Россия тоже. Так дипломаты говорят, чтобы формально быть объективным, но чтобы месседж получил тот, кому он предназначен - России.
И я вам могу сказать даже каким будет ответ НАТО. Ответ будет - Yes!
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Кацапы вешайтесь на своих белых бярёзках. Почти за четыре года войны Украины с кацапами ця людина жодного разу не схибила у своїх прогнозах у кацапо-українськіх відносинах
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