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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:оружие (4083) США (13295) Трамп (1355) Волкер Курт (62)

 Решение о предоставлении Украине летального оружия - за президентом США, - Волкер

волкер

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия.

Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы? Пока нет новой политики. Но разговоры ведутся на очень высоком уровне и люди относятся к этому очень серьезно. Конечно, решение будет за президентом", - сказал он.

"Там, вероятно, растет чувство, что сам конфликт на самом деле становится все хуже и что он будет продолжать ухудшаться, если мы ничего не сделаем", - добавил Волкер.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер. ВИДЕО

О перспективе российско-американских отношений, если не будет найдено решение украинского вопроса, Волкер сказал, что "взаимоотношения между Россией и США важны, но они будут искалечены этой проблемой в Украине".
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скоро и барыга себе такие замутит, он же все копирует у хуйла, как и ваш минстець
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ну как замутит-тогда и прокукарекаешь...чего до рассвета глотку то драть?
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Від коктейля Молотову горить все, але це не для мокшів.
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А в Украине и разгонять не надо,просто вечером в АП лишают гражданства оппозиционеров
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Решение за Трампом, но у некоторых виноват Порошенко.
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навіщо вам те оружія ? ви свого гаранта баригою називаєте а вимоги предявляєте до країн інших ! спочатку в своїх головах наведіть порядок а тоді вже до когось призивайте
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ты у себя уже навел порядок? заменить мозг методичкой и продавать родину за копейки, быть чмошным жополизом это по-твоему порядок??
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так яж і кажу припеніть займатись цими брєднями і візьміця за голову
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ты, петушок, за свою сначала возьмись, а потом советы раздавай, падаль продажная
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Вся трудность этого решения, в том, что наш петрунья занимает позицию - и вашим и нашим. Нет чёткой ультимативной позиции по отношению к оккупантам и к их ставленникам в длнр. Как можно доверить оружие тому в ком не уверен?
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Я думаю додик решится дать, особенно после того, как его полуголого поводили на поводке в петерсбахе
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Та засцыт, амеры вообще сцыкуны. Если светит получить ответку, сцут не стесняясь!
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Трамп не засцить - засцить порось дати дозвіл на його застосування.
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...а в Україні ? що більш меньш варте експорту вже давно продано ...якість хліба вже давно не та ...соя і караген замість м'яса ..."пальма" замість молочки ...хімічна газована "сеча" замість пива ...ну й так далі за списком
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Может Шуфрича к Трампу отправить ведь со всеми шельма находит общий язык? Может арболеты привезёт с ядерными патронами.
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Снова. У попа была собака ........А вообще интересная такая подборка высказываний мистера Волкера за короткое время. Топ: 1) Возобновление украинской ядерной програмы -не думает что это хорошая идея.2) Считает что Украина не соответствует критериям участника НАТО, а НАТО не готово к членству Украины в альянсе.3) Решение о предоставлении вооружений принимает Президент, а с 2014 го кто принимал ? Принимал Президент , только другой! 4) Результатми встречи с сурковым доволен! Они нашли ,,точки соприкосновения и взаимопонимание" .....(без комментариев )
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Да куда тебе комментировать.
Волкер, когда говорит ПУБЛИЧНО - подозревает, что его услышат. Причём не только друзья, но и враги. Вот он и говорит так, чтобы враги услышали. Потому что друзьям он всё скажет непублично.
Итак, что же сказал Волкер врагам? Частично сказал правду. Например, : 1) Возобновление украинской ядерной програмы -не думает что это хорошая идея.
Сказал также полуправду:
2) Считает что Украина не соответствует критериям участника НАТО, а НАТО не готово к членству Украины в альянсе.
И сказал неправду.
3) Решение о предоставлении вооружений принимает Президент, а с 2014 го кто принимал ? Принимал Президент , только другой!
И, как вишенка на тортик - Волкер убаюкал врага.
4) Результатми встречи с сурковым доволен! Они нашли ,,точки соприкосновения и взаимопонимание".
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ?
Украине дадут оружие, но с обязательством применить его только в час Ч, при полномасштабной агрессии врага. До этого момента оружие будет храниться в сверхсекретных арсеналах.
Санкции никто отменять не будет, потому что они экономически убивают врага. А оставлять врага в живых - никто не планирует.
Переговоры, соглашения, подписи... Они бы не стОяли ничего (ведь одной из сторон-подписантов является Россия). Однако они нужны как повод, точка отсчёта, красная линия для наложения/продления/расширения санкций. Подписал, не сделал=санкции. Всё просто, обижаться не на кого.
В десятый раз повторю: идёт мировая война. Она УЖЕ идёт! Конечно, Запад сильнее России во всем. Абсолютно во всём... Так в чём же дело!?
Дело в простом : Запад изо всей силы не хочет гибели Украины - цветущей, яркой, красивой страны, стоящей непосредственно перед огромным бесноватым и осатанелым врагом, третьей армией мира, которая держит её на прицеле. Это не Сирия, не Афганистан, не Ирак. И если начнётся горячая мировая война - то Украина погибнет первой. И только потом будет уничтожен евроазиатский агрессор. Вот почему Запад избрал другую, сложную и малопонятную для многих тактику... Которая приведет к победе!
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"До этого момента оружие будет храниться в сверхсекретных арсеналах." - улыбнуло...
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Сам придумал? Да ты просто второй Пономарь. Анаконда в витрине! Усе буде пономарио! Сименс тоже турбины продаёт дефектные наверное кацапам с браком , чтоб они потом в час х все разом вышли из строя . Да санкции рулят.Санкции это ХОРОШО, только санкциями войны не выигрываются ими только можно приостановить агрессию .Приморозить конфликт на время . Да и действуют они на тоталитарные режимы не так эффективно как хотелось бы . Сев.корея 50 лет под санкциями и до сих пор портит жизнь всем соседям кроме паРашии , да там сено жрут но ракеты строят чтоб всему Миру угрожать , а кацапы готовы говно жрать лишь бы ,,вЯликая иНперия , саветский мир и х.йло новый царёк " . Остановить их может только наличие ЯО у Украины , визовый режим и полная экономическая изоляция.ПОЛНАЯ ! Это когда вообще НИКАКОЙ торговли , а нынешние санкции КОСМЕТИЧЕСКИЕ. Вот что приведёт к Победе .
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Пока американцы будут граться с кацапами и смотреть сквозь пальцы на наших порошонковско-гросмановских барыг - будем жрать "роттердамы+" и прочие "покращення".
Раз вас ,украинцы, такое дело устраивает и бодрит, то мне с вами не по пути.
Вредить не буду, но и на помощь не приду.
Разочарован до полного опусташения.
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все вполне грамотно обставлено, пуйло в курсе, что Трамп ему сочувствует, так сказать, но обстоятельства его вынуждают, поэтому чуть не там москва дернется, извини, друг-хутин, сам понимаешь, своя шкура ближе к телу, красиво все организовано и ведь никто кроме москалей ни в чем не виноват учитывая их планы и старания
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Власть слабеет и окукливается.
Подбирает крошки.
Мент-майор уже крышует цветочный ларёк.
Минкульт крышует режиссера-модерниста.
Олигарх крышует министра экономики.
Всем плохо.
И ещё не вечер.
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Показать Трампу видео,как его голого поц из Архангельска водит на поводку,....ну несколько раз в день.....решение правильное он быстро примет
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кина не будет - ну и ладно, никто особенно не надеялся...
наша армия будет сильнее, третий год украинская армия бьет нечисть до усрачки.....
за 3 года, почти с нуля, продажными хенералами, выросла такая армия - это чего то стоит!...)
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Тем,у кого при власти злодеи,проходимцы и предатели никогда американцы не дадут оружие.
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поэтому ты и стараешься обозвать власть злодеями и проходимцами? :D это тебе хуйло подобный бред навешало на уши?
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только дебилы вроде тебя этого не видят в упор
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То есть в россии у власти не злодеи, проходимцы и предатели??????
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минстецевые петерасты отличаются умом и сообразительностью)))
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А где шла речь о России в этой новости? Говорится о летальном оружии для Украины, соответственно и про власть украинскую.
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))) А якщо візьмуть і нам дадуть зброю ну чи то продадуть? Тоді у нас при владі не прахадімци з прЯдатєлями?
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То Обама тянул резину а теперь Трамп будет тянуть -меня только одно интересует -почему эти президенты бывший и настоящий постоянно смотрят на реакцию Х-ЙЛА -по моему этого мудака уже не чем нельзя удивить-просто его жаба начинает давить если в Украине все получается -другой бы на его месте застрелился бы от этого но это надо еще быть мужиком а путин просто ЧМО ботоксное без не каких человеческих чувств.
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Решение о предоставлении Украине летального оружия - за президентом США, заявил Курт Волкер. И сейчас он изучает этот вопрос и советуется о предоставлении летального оружия Украине со своим друганом кровавым фашистом маньяком )(уйлом - путлиным.....
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Двай Дональд решайся. Хоть жирик и лакал за тебя шампан ти ж наш в доску! )))

[url=http://radikal.ru]Решение о предоставлении Украине летального оружия - за президентом США, - Волкер - Цензор.НЕТ 3704http://s018.radikal.ru/i513/1708/3a/9bdf4299aaf5.jpg[/img][/url]
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А теперь я говорю Меньшову: и тебе туда же, фашист! Гори в аду:
Помните мой пост «Моя прощальная траурная речь на смерть Баталова»? Вот он:

https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1449423055119004

А теперь я говорю Меньшову: и тебе туда же, фашист! Гори в аду!

http://www.aif.ru/culture/person/vladimir_menshov_zapad_nashyol_eshchyo_odin_povod_demonizirovat_rossiyu

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Они послали патриотов на убой,чтобы покончить с майданом
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До ср_ки ему тот экс мэр Архангельска, когда его в Америке пуесосят все кому не лень...
https://lenta.ru/news/2017/07/16/shineonyou/
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альтернативи Мінським угодам немає - Порошенко
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Адназначна! А исчо - "конфлікт на Довбасє можно рєшіть только мірним путьом" (П. Порошенко). А Уолкер тут оружием бряцает. Империалист. Фуле взять
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Девочка в Мариуполе обращается к папе в супермаркете:

- Папа, а папа, купи мне куклу солдата с "джавелином"
- А зачем она тебе, доця ? У тебя ведь очень много кукол дома ?
- Так Ванька кацап с соседней парты всё время надо-мной издевается, смеётся, что у меня нет куклы российского солдата на "Буке".
- Тогда я тебе, доця, куплю куклу "вуду" и много иголок на кацапских понаехавших Ванек.
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Хотелось бы кого-нибудь поумнее, без замашек дуче... Noblesse oblige, как-никак. Ну ничего, пока мир обойдётся тем, что есть, а там что-нибудь другое будет. Главное, чтобы миру времени хватило...
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зачем же разделять? пиздуйте в рашку всем кодлом, из-за таких как вы и проливается кровь
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Так с хрюкальником не сложилось, что не могла нормального человека замуж выйти, что пришлось за кацапа?
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Можно много спорить о войне с оккупантом. Но пусть Волкер ответит: почему люди подконтрольные Суркову вспороли живот Рыбаку и живым бросили в реку?? Как можно руки пожимать убийцам?
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Ну в Трамп скорее всего будет ломаться как целка до последнего, пока не дожмут
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Йоське Сралину в ноябре 41-го начали помогать, а тут 4-й год бла бла бла, только Украина сохраняет дарвинско-слабоумную приверженность Будапештскому меморандуму, минским бомажкам и односторонним перемириям.
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Покажите Трампу ролик, как его на поводке водят)))
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у Жиринжопского пердак горит с того момента когда удрал Гиркин-Стрелков.Жирик первым понял,Крым наш,Украина не наш.
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если бы эта жидовская рожа была президентом рассеи, было бы тоже самое - грабил бы страну прикрываясь войной
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пожару на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле присвоена высшая категория сложности.
Визитка Яроша...
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Один през уже дал, даст второй подавимся.....
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ммм....тот самый президент против которого украина активно во время его предвыборной кампании играла ?
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мацкали всегда голосовали за Рувельта и его Тушонку...
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тут где то была речь о москалях или рузвельтах ? тут любопытно насколько злопамятен Трамп
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Олег Понамарь.
Уроки логики или Волкер - об Украине и НАТО.
Волкер, как очень грамотный дипломат, сказал всё абсолютно правильно и четко. Для тех, у кого нет проблем с логикой и кто может понимать сказанное.
Волкер сказал, что Украина, как независимое государство, сама будет определять когда ей подавать заявку в НАТО. И это знают все - и ЕС, и НАТО и тд.

Этот месседж говорит о том, что двери НАТО открыты для Украины и никакая третья сила (кроме Украины и НАТО) не вправе в это встревать или влиять. ЕС и тд перечислены, чтобы это означало - и Россия тоже. Так дипломаты говорят, чтобы формально быть объективным, но чтобы месседж получил тот, кому он предназначен - России.
И я вам могу сказать даже каким будет ответ НАТО. Ответ будет - Yes! Решение о предоставлении Украине летального оружия - за президентом США, - Волкер - Цензор.НЕТ 2522
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Кацапы вешайтесь на своих белых бярёзках. Почти за четыре года войны Украины с кацапами ця людина жодного разу не схибила у своїх прогнозах у кацапо-українськіх відносинах Решение о предоставлении Украине летального оружия - за президентом США, - Волкер - Цензор.НЕТ 2522
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Шо за великую пабеду давали тушеку платить приходилось всем может до сей поры
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"Пока нет новой политики." - мы видим, видим мистер Волкер...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение о предоставлении Украине летального оружия - за президентом США, - Волкер
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