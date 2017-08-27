 Зейтуллаев в открытом обращение призвал ООН продолжить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных

Письмо опубликовано на странице в Twitter Постоянного представительства Украины в ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Исходя из того, что более трех лет на территории Крыма...когда фактически Крымский полуостров оказался в правовом поле Российской Федерации и именем России принимаются незаконные и неконституционные решения...в своем обращении прошу вас продолжать оказывать всестороннее давление на правительство Российской Федерации до полного освобождения всех незаконно заключенных в тюрьмах граждан Украины и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа", - написал Зейтуллаев.
По словам постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, обращение Зейтуллаева официально передали генеральному секретарю организации.
Напоминаем, Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
27 июля Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку. Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России срока лишения свободы. По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, Руслана Зейтуллаева этапируют в российскую Республику Башкортостан.
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