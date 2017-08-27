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 Политика Украины
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 Зейтуллаев в открытом обращение призвал ООН продолжить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных

зейтуллаев

Осужденный в России крымчанин Руслан Зейтуллаев в открытом обращение призвал Организацию Объединенных Наций продолжить давление на Москву с целью освобождения всех украинских политзаключенных.

Письмо опубликовано на странице в Twitter Постоянного представительства Украины в ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Исходя из того, что более трех лет на территории Крыма...когда фактически Крымский полуостров оказался в правовом поле Российской Федерации и именем России принимаются незаконные и неконституционные решения...в своем обращении прошу вас продолжать оказывать всестороннее давление на правительство Российской Федерации до полного освобождения всех незаконно заключенных в тюрьмах граждан Украины и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа", - написал Зейтуллаев.

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По словам постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, обращение Зейтуллаева официально передали генеральному секретарю организации.

Напоминаем, Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

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27 июля Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку. Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России срока лишения свободы. По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, Руслана Зейтуллаева этапируют в российскую Республику Башкортостан.

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Адвокаты повезут картинки людей с украинскими флагами из Севастополя и Питера,и расскажут что политзаключенных в рашке быть не может
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Оон уже давным давно не существует.Один в один повторило судьбу лиги наций.История она такая,имеет свойство повторятся и преподносить уроки.
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Татары не воевали за Крым,как чеченцы за свою землю,остается ныть и переселяться на материк
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Зачем тогда освобождали Краматорск или там Мариуполь , там тоже далеко не все воевали за свою землю?
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Крым это Украина и крымцы (не татары) будут воевать за Крым рядом с украинцами.
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Gabriel Monte - зато они эксперты по написанию жалоб во все инстанции... - и это тоже нужно... За каждого репрессированного татарина чуть ли не ООН собирается...
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"Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России срока лишения свободы", - весь суд незаконный, а не протест по увеличению срока.
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это невыносимо смотреть на мучения людей - неужели весь цивилизованный мир, ничего не может сделать с Мордором?!....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗейтуллаев в открытом обращение призвал ООН продолжить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных
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