 "Ничто не оправдывает военную интервенцию в соседнее государство", - Габриэль рассказал о своих переговорах с Путиным

Об этом глава немецкой дипломатии сказал, отвечая на вопросы граждан в рамках Дня открытых дверей правительства в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обсудили две вещи: мы считаем, что соглашение о ядерных ракетах средней дальности нарушила и российская сторона также, тому есть свидетельства. Россия это отвергла и представила свои аргументы. И о том (об этом мы говорим на всех встречах), как нам справиться с ситуацией в Украине", - сказал Габриэль.
В частности, продолжил он, речь шла о том, как, по крайней мере, установить перемирие, которое пророссийские сепаратисты нарушают каждый день. "Именно Россия стала страной, которая нарушила границы", - подчеркнул немецкий министр.
Глава МИД ФРГ напомнил о Заключительном акте конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. Все ее участники признали существующие границы в Европе и обязались их уважать (тогда, после воссоединения Германии, были опасения, что ФРГ не признает границы с Польшей). Это стало прорывом в политике разрядки. "И первым, кто нарушил это обязательство, стал Владимир Путин и Российская Федерация своей аннексией Крыма", - заявил министр.
Он подчеркнул, что можно иметь совершенно разные точки зрения об отношениях России и Европы, признав, что были и ошибки со стороны Европы. "Но ничто не оправдывает военную интервенцию в соседнее государство. Это корень проблемы наших отношений с Россией", - пояснил министр.
И всегда, по его словам, когда он встречается с российскими руководителями, говорит на эту тему. В последнее время, в частности о том, что Россия отвергает, но, как надеется Габриэль, ненадолго, предложение о том, чтобы направить настоящую мощную миссию ООН на Донбасс с целью установить там перемирие. "По этим вещам мы, конечно, спорим с российским президентом", - рассказал глава МИД.
Ранее фракция Зеленых в бундестаге требовала, чтобы Габриэль рассказал, о чем шел разговор в ходе его совместного с Путиным и экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером ужина в Санкт-Петербурге.
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