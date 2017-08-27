 Сбитого Шуфричем-младшим пешехода будут лечить израильские медики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
В 17-ю больницу в Киеве прибыли израильские врачи, которые будут лечить мужчину, сбитого автомобилем сына народного депутата Нестора Шуфрича.
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - сказал один из врачей. Они пока не комментировали состояние пострадавшего и не давали прогнозов относительно его лечения.
Напоминаем, в субботу вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.
Полиция возбудила по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.
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Шухрич ще й піар компанію на цьому зробить.
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Має бути суд і покарання.
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А ушлепка судить тоже израильтяне будут?
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Судя по всему, имеют право (по крайней мере у нас).
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или свой голос жоппоблоку!?
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нет, жопу жппоблоку приподнес
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Но ебкие
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Шуфричи его так отлижут, шо этот счастливый/несчастный пешеход первым побежит свечку "за здравие" Шуфричей ставить!
И я его понимаю.
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И не важно, сколь квалифицированоой будет эта помощь.
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Ребята, вы читаючи мои комменты - вгружаетесь хоть чуть-чуть в их смысл?!
Впечатение, шо - нет.
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Но моих знакомых давили мажоры, а потом делали их виновниками ДТП.
Как такой аргумент?
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Сплошные асы Люфтваффе на дорогах, за шо тогда диды воевали, их ведь интересы жопаблок отстаивает...
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В Израиле не важно сколько у тебя бабла и чей ты сын и вообще хоть призедент страны , нарушил закон сядешь и никто не поможет.
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А если бы сын Пашинского ???
Сбил бы , потом вышел и дострелил , а потом ещё и в суд бы на него подал - террорист , мол .
Так что , повезло пэрэсичному ...
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Хотя мотив, думаю, юридический - если пострадавший не выживет, статья другая, гораздно жёстче. Да и семейные / политические последствия для Шуфрича-старшего будут неприятнее. Будет выбор : либо сына в колонию отпустить, либо не отпустить, но тогда цистерну дерьма со всей страны себе на голову принять. А так (если выживет и выздоровеет пострадавший), то малой отхватит условное и всё, а старший ещё и пропиарится, какой он правильный мужик. Окупит вложения.
Так что тут общественная мораль и выгода подозреваемого и его семьи совпали, скажем так.
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