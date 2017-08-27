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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ДТП (6033) Киев (17986) Шуфрич (843) врачи (596)

 Сбитого Шуфричем-младшим пешехода будут лечить израильские медики

дтпшуфрич

В больницу в Киеве прибыли израильские медики, которые будут лечить мужчину, сбитого автомобилем сына народного депутата Шуфрича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

В 17-ю больницу в Киеве прибыли израильские врачи, которые будут лечить мужчину, сбитого автомобилем сына народного депутата Нестора Шуфрича.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - сказал один из врачей. Они пока не комментировали состояние пострадавшего и не давали прогнозов относительно его лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания

Напоминаем, в субботу вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

Полиция возбудила по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.

Также читайте: "Полиция объективно и непредвзято проведет расследование", - Геращенко о двух ДТП с участием Шуфрича и Дыминского
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Оце так піклування...
Шухрич ще й піар компанію на цьому зробить.
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Эту гниду шуфрича юниора, зафиксировали уличные камеры, где видно, как Бентли пролетает на большой скорости перекрёсток возле синагоги и чуть было не сбил двух людей, а на следующем перекрёстке в 10 метрах от первого сбил пешехода.
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Бо людина була здорова до наїзду.
Має бути суд і покарання.
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Яке це має відношення до його лікування та одужання?
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ты конечно велики и могуч. но ты не единствнный читатель
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Не увашаешь чєсть и савєсть хфорума ? Чей Крииииим ?
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То ви гадаєте,його вилікують,щось компенсують і все?
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Бо если пешеход умрет то там стаття другая, так что они и трупа лечить будут
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Этой статьёй можно смело тыкать в глаза зрадофилам! До прихода Порошенка, простых граждан не лечили лучшие израильские врачи!! А теперь такое себе может позволить практически каждый попавший под "бентли"!! Шах и мат зрадофилы, жизнь налаживается!!
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Так у потерпевшего пешехода появился теперь богатый спонсор
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Ну так не стал же сынок из ствола палит можно и попиарится
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За наш с вами или за счет "северного соседа".
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Бабло закрутилось...
А ушлепка судить тоже израильтяне будут?
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израильтяне бы судили. а как насчет украинцев?
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Шуфрич пригласил из Израиля наилучшего нейрохирурга страны и реаниматолога, видно плохи дела пострадавшего. Очень жаль, хоть бы эти врачи израильские помогли...
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У нас имеются нейрохирурги высшего класса.
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Пострадавший находится в какой-то частной клинике и наших врачей туда могут не допускать да и Шуфрич сам решает.
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За счет сына главного равина Украины? У него в рюкзаке явно есть все.
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Так он и оказал первую помощь пострадавшему!
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А израильские медики имеют право пользовать пациентов в любой стране?
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В Украине, довольно много клиник, где практикуют врачи из Израиля.
Судя по всему, имеют право (по крайней мере у нас).
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А Бентли прогнали через закарпатскую таможню без растаможки. Даже не сомневаюсь . Зато простые украинцы как рабы должны покупать тазики Васадзе по цене Бентли
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Бля, а нстор почку продал, чтобы сыну бентли купить!?
или свой голос жоппоблоку!?
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свой голос жоппоблоку!?

нет, жопу жппоблоку приподнес
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Даже за продажу двух почек на Бентли не заработаешь!
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Ну, значит, особые почки... их, шуфричей не разберешь, чьи они холопы...
Но ебкие
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Теперь они без хозяина оказались, не знают "Куды же бедному крестьянину податься!! Рабиновичу они не нужны, не кошерные, вот и мыкаются бедолаги. Кстати, ДТП произошло аккурат рядом с киевской синагогой!
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Сын президент футбольного клуба Говерла он себе может позволить итак игракам зарплату не плотят
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За наезд на пешеходном переходе должна быть сразу тюрьма.
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Пешеходу выпал счастливый билет!
Шуфричи его так отлижут, шо этот счастливый/несчастный пешеход первым побежит свечку "за здравие" Шуфричей ставить!
И я его понимаю.
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Сомневаюсь, что целью этого пешехода, было получение медицинской помощи.
И не важно, сколь квалифицированоой будет эта помощь.
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Однозначно - нет! Я не подозреваю пешехода.

Ребята, вы читаючи мои комменты - вгружаетесь хоть чуть-чуть в их смысл?!
Впечатение, шо - нет.
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Нет. Обходилось до сих пор.
Но моих знакомых давили мажоры, а потом делали их виновниками ДТП.
Как такой аргумент?
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моих тоже. причем прямо на тротуаре. и каким местом здесь "счастливый билет"?
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лечение процесс долгий могут начать лечить а потом пошлют нах когда все уляжется .и свечка будет не за здравие или за упокой
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ТАК И НЕ ЯСНО .-КАКУЮ ЖЕ СТРАНУ СТРОЯТ ШУФРИЧИ. КЕРНЕСЫ И ТД. -блин. в конце через -дь. суды не работают. грузинов . литовцев разогнали. врачи не лечат. вчителя багатостраждальни не учат. ну ладно .. электорат -быдло. оно понятно. но что строит ця "элита". ? ну еще при эссесесесре народ не понимал какой он дурной потому . что бедный. но теперь у фсех интернет. и фсе . что не видят где эта страна? по рейтингам. по прогнозам. ну только глисты могут поклоняться Блохам ПП. давайте вылазте уже последыши кгбистов. -схлестнемся
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так шо тогда за ВОну голосовать?? ВОна всех спасёт??
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А инженер на таврии если бы сбил,то не пригласил конечно,видать соевые в чем то правы защищая шуфрича
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и родственникам на безбедность забашляет
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Ух ты, "сбитого"! Почти как в воздушном бою!
Сплошные асы Люфтваффе на дорогах, за шо тогда диды воевали, их ведь интересы жопаблок отстаивает...
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"Они пока не комментировали состояние пострадавшего и не давали прогнозов относительно его лечения " а также сумму гонорара, который засранец папа отстегнул, чтобы облегчить участь подонка сына
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Еще успеем по шуфричам потоптаться . Пусть пострадавший на ноги поднимется , что бы все обошлось .
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а сынульку куда? мож на нары? Та не, гоню, на канары поедет!((
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А можно чтобы не только лечили но и судили израильские судья?
В Израиле не важно сколько у тебя бабла и чей ты сын и вообще хоть призедент страны , нарушил закон сядешь и никто не поможет.
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Цей шуфрич-просто паскуда ригівська.Ось і все,що треба про нього знати.
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И эти падлы до сих пор ходят по Украинской земле благодаря поросёнку

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Это хорошо , что за рулём был сын Шустрича .
А если бы сын Пашинского ???
Сбил бы , потом вышел и дострелил , а потом ещё и в суд бы на него подал - террорист , мол .
Так что , повезло пэрэсичному ...
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А если бы пострадавший оказался по национальности не еврей,тогда бы какие врачи его лечили?!
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А я вот никак не пойму "кайфа" лихачить пьяными на дороге, а потом отстегивать миллионы и прятаться от всех ... Дебилы
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А если он збил бы пашинского тот бы его пристрелил Сбитого Шуфричем-младшим пешехода будут лечить израильские медики - Цензор.НЕТ 4814
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По-человечески правильно.
Хотя мотив, думаю, юридический - если пострадавший не выживет, статья другая, гораздно жёстче. Да и семейные / политические последствия для Шуфрича-старшего будут неприятнее. Будет выбор : либо сына в колонию отпустить, либо не отпустить, но тогда цистерну дерьма со всей страны себе на голову принять. А так (если выживет и выздоровеет пострадавший), то малой отхватит условное и всё, а старший ещё и пропиарится, какой он правильный мужик. Окупит вложения.
Так что тут общественная мораль и выгода подозреваемого и его семьи совпали, скажем так.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСбитого Шуфричем-младшим пешехода будут лечить израильские медики
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