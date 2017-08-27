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 Политика Украины, За рубежом
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 После Крыма надо было брать Донбасс, - российский кинорежиссер Меньшов

меньшов

Советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов заявил, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда бы "Крым, Донбасс, Луганск" шли через запятую в претензиях к нам западного общества. Но, поскольку мы этот момент уже пропустили и Порошенко понимает, что любая активизация со стороны Украины может привести к каким-то более суровым мерам с нашей стороны, лучше все подвесить в воздухе. И вот уже 3 года, к сожалению, все висит. Связано все это с гибелью множества людей. Но лучше, дескать, так, чем война, которая может оказаться по последствиям близкой к гражданской", - сказал Меньшов.

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Также он надеется, что президент России Владимир Путин отдает себе отчет в действиях по Донбассу.

"Народ ждет дальнейших действий. Наиболее яркое проявление - Донбасс, где нас умоляют, чтобы мы взяли их под свое крыло. А мы делаем вид, что как бы наблюдаем за развитием событий со стороны. У Путина уже было столько успешных проектов в международных делах, что хочется думать: и здесь он отдает себе отчет в том, что делает, куда все движется, куда он направляет страну", - заявил режиссер.

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Напоминаем, в апреле 2017 г. стало известно, что Меньшов передал 1 миллион рублей писателю и политруку одного из батальонов группировки "ДНР" Захару Прилепину, якобы для медчасти батальона.
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Соснул так соснул кремлядям старый пидорас, хочет квартирку или пару лямов на фильм.
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Вжился в жукова и никак не выйдет из образа ....старый маразматик
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а вообще...не думайте что Меншов так прост - они подталкивают Путина к ещё большим авантюрам, чтобы поскорее это всё закончилось.
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Во че пропаганда нюгебельса-путлера творит и режисеришка в фашисты подался.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле Крыма надо было брать Донбасс, - российский кинорежиссер Меньшов
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