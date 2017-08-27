 После Крыма надо было брать Донбасс, - российский кинорежиссер Меньшов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
"Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда бы "Крым, Донбасс, Луганск" шли через запятую в претензиях к нам западного общества. Но, поскольку мы этот момент уже пропустили и Порошенко понимает, что любая активизация со стороны Украины может привести к каким-то более суровым мерам с нашей стороны, лучше все подвесить в воздухе. И вот уже 3 года, к сожалению, все висит. Связано все это с гибелью множества людей. Но лучше, дескать, так, чем война, которая может оказаться по последствиям близкой к гражданской", - сказал Меньшов.
Также он надеется, что президент России Владимир Путин отдает себе отчет в действиях по Донбассу.
"Народ ждет дальнейших действий. Наиболее яркое проявление - Донбасс, где нас умоляют, чтобы мы взяли их под свое крыло. А мы делаем вид, что как бы наблюдаем за развитием событий со стороны. У Путина уже было столько успешных проектов в международных делах, что хочется думать: и здесь он отдает себе отчет в том, что делает, куда все движется, куда он направляет страну", - заявил режиссер.
Напоминаем, в апреле 2017 г. стало известно, что Меньшов передал 1 миллион рублей писателю и политруку одного из батальонов группировки "ДНР" Захару Прилепину, якобы для медчасти батальона.
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