 Украинцы - среди лидеров по числу нелегальных работников в Германии, - Welt am Sonntag

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные совместного центра анализа и стратегии в вопросах нелегальной миграции (GASIM), в который входят, в частности, федеральная полиция и министерство иностранных дел ФРГ.
При этом количество новых производств в отношении людей, которые нелегально находятся и работают в Германии, выросло в этом году на 28 процентов и составило 941 дело.
"Незаконно трудоустроенные лица, которые нелегально находятся (в ФРГ. - Ред.), происходят преимущественно из десяти стран: Украины, Албании, Сербии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Македонии, Турции, Косово, Молдовы и Ганы", - говорится в материале.
При этом издание не уточняет, сколько людей прибыло из каждой страны.
Рост количества производств еще не означает увеличение количества людей, которые нелегально работают в Германии. Оно могло быть вызвано усилением контроля в этой сфере.
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"В первом полугодии 2017 года в Германии открыли более 65 000 производств в отношении нелегально трудоустроенных людей, на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года."
и
"При этом количество новых производств в отношении людей, которые нелегально находятся и работают в Германии, выросло в этом году на 28 процентов и составило 941 дело."?
На мой взгляд, звучит как полный бред...
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http://inosmi.ru/welt_de_sonntag/
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Есть чем гордиться !
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Наймав-румин,валахів,поляків,сербів та й хорватів -гавно!
Кращє за Українців -немає
(10€ за годину платив)
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