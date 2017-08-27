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Все про:Германия (2943) нелегалы (235) украинцы (2571) заробитчане (128)

 Украинцы - среди лидеров по числу нелегальных работников в Германии, - Welt am Sonntag

заробитчане

В первом полугодии 2017 года в Германии открыли более 65 000 производств в отношении нелегально трудоустроенных людей, на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украинцы среди лидеров в нелегальном трудоустройстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные совместного центра анализа и стратегии в вопросах нелегальной миграции (GASIM), в который входят, в частности, федеральная полиция и министерство иностранных дел ФРГ.

При этом количество новых производств в отношении людей, которые нелегально находятся и работают в Германии, выросло в этом году на 28 процентов и составило 941 дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только один процент украинцев за границей работает официально, - Госслужба занятости

"Незаконно трудоустроенные лица, которые нелегально находятся (в ФРГ. - Ред.), происходят преимущественно из десяти стран: Украины, Албании, Сербии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Македонии, Турции, Косово, Молдовы и Ганы", - говорится в материале.

При этом издание не уточняет, сколько людей прибыло из каждой страны.
Рост количества производств еще не означает увеличение количества людей, которые нелегально работают в Германии. Оно могло быть вызвано усилением контроля в этой сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Вроцлава Дуткевич об украинских мигрантах: "Это благословенное явление. Нам нужны рабочие руки"
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Соседям хорошо помогают. Вон поляки как тараканы окупировали Германию. Если ещё украинцам разрешат, то туши свет.
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Ну, по сравнению с расплодом какилаков в вашем ольгино это сущие пустяки
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У меня родственники работают в Стамбуле (коренные граждане) по 12 часов в день. А как турки работают в Германии?
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Турки работают как и все, но по 12 часов тут единицы работают скорее по 7,5 - 8 часов
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Значит Алекс Фибер про турок врет, я тоже слышал, что в основном нормально работают и знают язык.
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Спалились батенька В нынешние времена турки в основном работают в двух сферах. Это розничная торговля овощами и фруктами и перепродажа бывалого в употреблении транспорта. Так вот, поскольку они работают не по найму, а на себя, то трудятся как могут и по 12 часов и в выходные тоже. Попросите, чтобы вам обновили шпаргалки, а то врете больно уж неуклюже
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А я видел другие специальности у тех, кто выучился в Германии и вернулся работать в Стамбул.
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Я тоже. Но таких не много. Я знаю достаточно много турков, которые исправно работают в бундесе врачами, в сфере торговли, в финансовых учреждениях. Работают абсолютно нормально ничем не отличаясь от немцев
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ты шубс хоть знаешь где ольгино находиться?
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Безусловно. Это там, где ВЫ во двор вместо туалета бегаете
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По моему, такую цифру даже обсуждать глупо и смешно.
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еще один законник, закон это хомут для рабов, средство легального отъема имущества у низших слоев населения
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Меня уже удалили и ответить я адекватно не могу, ибо не помню шо писал под этой веткой.
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так, легалізуйте. Українці працелюбні і креативні. Їм потрібні добрі умови і "знаряддя праці" в руках -все інше вони зроблять самі
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Шо "креативні" то да "працелюбні" то дуру несёшь, нашёл трудолюбивых!
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коли роботодавці розумні і не жадібні, дотримуються норм і правил і розрахунку на 1 людину ч/г , то підганяти нас українців не треба
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"підганяти нас українців не треба" Если можно не работать, то будут неработать; если можно отволынить, то так и будет. Только при тотальном контроле нормально работают даже за относительно нормальную зарплату. Конкретно Днепр. Знаю не по наслышке.
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А сирийцы - лидеры среди легально отдыхающих.
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украинцы умеют, хотят и даже любят работать, умеют правильно к работе относиться. И есть только одна причина по которой украинцы не имеют предложений достойной работы дома, в Украине - власть в Украине за четверть века не научилась быть украинской.
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Даже больше,она и не собирается делать.Их жизнь и бог это бабло.Если мы не проведем суд Линча над этими п..рами,то лишимся государства и войдем в историю нацией неудачников и терпил.
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ничего подобного, нам нужно четко определить критерии для тех, кто хочет оказаться во власти в Украине и заставить их соответствовать этим требованиям. Сделать это проще всего через официальное признание национальной идеи Украины, по этой идее еще во времена основания Киева, Руси и Украины народ приглашал князей во власть и изгонял в ситуации, когда те не по идее править пытались. Нам не надо придумывать ничего нового и нестандартного, достаточно просто жить теми же нормами, которыми наши предки в период рассвета нашей страны жили.
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неужели? Между прочим, это факт, что в те времена, когда люди в Украине так жили страна достигла самого высокого за всю свою историю уровня развития по сравнению с соседними странами. Так что здесь розового-то и в чем несбыточный идеализм, да и чем вообще идеализм хуже марксистского материализма, чего старым отстоем жить-то, если уж на то пошло
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тут якусь лажу "Велт ам Сонтаг" намагається впарити. В Німеччині за працевлаштування нелегалів штрафи в десятки тисяч Евро за кожного окремо, а тут німці массово працевлаштовують нелегалів. Чи то німці подуріли, чи то газета пиздить?
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подозреваю что львиная доля этих нелегалов перетянутая польскими работодателями по польским визам
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ну так если поляк зарегистрированный в Польше, имеет цех в Германии, то он сам решает каких рабочих трудоустраивать в том цеху. И если польская виза есть, тогда рабочий у того поляка работодателя даже в Германии уже официально устроенный.
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Кстати начальник Мировой кацаПсинской революции Валодька чЛенин был Гастарбайтером в Браццкой Германии 9 лет,в Швейцарии 11
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Розенблат! Насиров! Добкин! Поляков! Мартыненко! Вы думаете хоть один из этих людей сидит в Тюрьме?! НЕТ! Они все на свободе! Смеются над нами! И продолжают наслаждаться красивой и сытой жизнью! Круговая порука,Коррупция и Карманные суды позволяют им и дальше грабить Украинский Народ! Грабить Нас! Наших родителей! Наших детей! При этой "Власти" коррупционеры и казнокрады стали просто Неприкасаемыми! И так будет продолжаться до тех пор пока Украинцы наконец не поднимут головы! Вот тогда Народный Гнев просто сметет всю эту Нечисть которая Паразитирует на теле Украины! Паразитирует на каждом из Нас!

Украинцы - среди лидеров по числу нелегальных работников в Германии, - Welt am Sonntag - Цензор.НЕТ 9489
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Как понимать:
"В первом полугодии 2017 года в Германии открыли более 65 000 производств в отношении нелегально трудоустроенных людей, на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года."
и
"При этом количество новых производств в отношении людей, которые нелегально находятся и работают в Германии, выросло в этом году на 28 процентов и составило 941 дело."?
На мой взгляд, звучит как полный бред...
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легалів там теж вистачає, тільки моїх знайомих там вже 4 лікаря, та в Чехії 3 і повертатися не збираються
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Ударим советскими Жигулями по немецким Мерседесам,Перестройка победит.
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в середине 60-х годов турки массово ломанулись в Германию учиться работать.
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Ну , так и по части вывода капиталов и имущества в зарубежные оффшоры мы тоже не задних пасём !
Есть чем гордиться !
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У мене тільки Українці працюють
Наймав-румин,валахів,поляків,сербів та й хорватів -гавно!
Кращє за Українців -немає
(10€ за годину платив)
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хлопці а куди це ви всє собрались їхати, Га ? А хто буде роздбудвувати...
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В германской экономике зарегистрированы 40 000 000 плательщиков налогов и/или социальных взносов (те, кто работают на минималку - 450 € в месяц). Я думаю, там есть миллиона 3 иностранцев, легальных, естественно. По сравнению с данной махиной цифры, что 65 тыс, что 941 - капля в море...
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При этом ни один украинец не замешан в терактах.Поляки это дело поняли очень быстро,и сделали их легальными.И,только в прошлом году, они принесли бюджету Польши больше четырех миллиардов евро налогов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинцы - среди лидеров по числу нелегальных работников в Германии, - Welt am Sonntag
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