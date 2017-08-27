 С начала суток зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, по Авдеевской промзоне били из 82 мм миномета, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
С начала суток зафиксировано 13 случаев открытия неприцельного огня со стороны российско-оккупационных группировок.
Наиболее активные провокации боевиков были в районе поселка Водяное, что на Приморском направлении. Здесь, начиная с полуночи, наемники 6 раз обстреливали наши позиции преимущественно из стрелкового оружия и гранатометов.
На Донецком направлении враг несколько раз бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевский промзоне. А около 16 часов выпустил 3 мины калибра 82 миллиметра. Также стрелковое оружие противника работало неподалеку Зайцево.
На Луганском направлении от начала суток сохранялась тишина.
Начиная с полуночи, следуя мирным договоренностям, украинские военные оружие не применяли.
545 23
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
За прошедшие сутки враг 35 раз применил оружие, потерь среди украинских военных нет, - штаб(25)
Тайник со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(12)
Террористы ведут обстрелы на Донецком и Приморском направлениях, трое украинских бойцов получили ранения, - Мотузяник(31)
Террористы применили 120-мм минометы, за сутки зафиксировано 18 обстрелов, - штаб(23)
Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации(0)
За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб(16)
Наемники РФ совершили 18 обстрелов позиций ВСУ за сутки, один воин ранен, один - получил травмы. - штаб(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Только враг,радуясь,нарушает перемирие,а тут бац - новое перемирие. Радости уже как-бы нет, надо опять за работу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить