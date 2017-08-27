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 С начала суток зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, по Авдеевской промзоне били из 82 мм миномета, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно стабильной. В целом противник существенно уменьшил количество обстрелов наших позиций и не применял вооружение, калибр которого превышает 100 мм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

С начала суток зафиксировано 13 случаев открытия неприцельного огня со стороны российско-оккупационных группировок.

Наиболее активные провокации боевиков были в районе поселка Водяное, что на Приморском направлении. Здесь, начиная с полуночи, наемники 6 раз обстреливали наши позиции преимущественно из стрелкового оружия и гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЕ отметили уменьшение случаев нарушения "школьного перемирия"

На Донецком направлении враг несколько раз бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевский промзоне. А около 16 часов выпустил 3 мины калибра 82 миллиметра. Также стрелковое оружие противника работало неподалеку Зайцево.

На Луганском направлении от начала суток сохранялась тишина.

Начиная с полуночи, следуя мирным договоренностям, украинские военные оружие не применяли.

Также читайте: За прошедшие сутки враг 35 раз применил оружие, потерь среди украинских военных нет, - штаб
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Чем отличается школьное перемирие от хлебного?
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Ответ ниже . И тож торговые партнеры и четкие управленцы.
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Слава очередному одностороннему перемирию со стороны Украины,благодаря альтернативы нет,мирный план,а то хуйло нападе.
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Нормальный президент в другой стране давно уже в отставку подал, сколько изза его перемирий и минских договорняков людей погибло, неужели нету никакой альтернативы, кроме этой.
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О чем ты ? У него по-другому не получиться так удачно уничтожать воинов ВСУ и заниматься гешефтом при том же безвизовом режиме с парашей.
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Иногда кажется его специально поставили президентом, чтобы уничтожать украинский народ.
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Именно так,потому хуйло и сказало,что это лучший президент для Украины.
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К сожалению выбрали , выблядки которые в 91 голосовали за кравчучку а не за В. Чорновіла
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Верно,и дважды герой охуйдовский нехило подрисовал,за что очередного и получил - брежнева скоро переплюнет.
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Украина каждый день на весь мир демонстрирует, что платит дань ордынскому дракону своими детьми и героев прекратить это издевательство не зовет, не ищет, слушает сказки про перемирия
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Осенью будут в школах каникулы, значит каникульное, а потом новогоднее или рождественское.
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Ваши комментарии огорчают Верховного Главнокомандующего, первого в мире главкома, что побеждает противника, изнуряя бесконечными перемириями.
Только враг,радуясь,нарушает перемирие,а тут бац - новое перемирие. Радости уже как-бы нет, надо опять за работу.
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Обесре говорит про деэскалацию.Немного черного юмора.Пора принимать ставки,какое название получит следующее "перемирие".Простите заранее наши герои.
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вот бы тварям да в конче заспи такое мирное небо как это школьное перемирие
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, по Авдеевской промзоне били из 82 мм миномета, - штаб АТО
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