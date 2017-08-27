 Гройсман: "Выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Мы выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе", - сказал глава Правительства.
Он напомнил, что речь идет прежде всего о материально-техническом оснащение классов, которые должны стать дополнительным инструментом для учителей и образцом новых подходов в образовании маленьких украинцев.
Кроме того, Гройсман подтвердил, что в проект бюджета на 2018 год Правительство закладывает 25-процентное повышение зарплат учителей.
"Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплаты украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение - в рамках 25%", - сказал Премьер-министр.
Он обратил внимание, что запланированное увеличение зарплат станет следующим шагом Правительства по повышению престижа труда украинского учителя. Первым шагом было 50-процентное увеличение зарплат, введенное с января текущего года.
Гройсман подчеркнул, что Правительство последовательно выполняет поставленные задачи, и рассчитывает, что пример такой политики будет распространяться и на местах. Несмотря на то, что система образования - это ответственность центральной власти, органы самоуправления должны быть также привлечены ко всем процессам. И в частности это касается обустройства и ремонта школ и дошкольных учреждений.
Глава Правительства подчеркнул, что к 1 сентября на местном уровне должны быть решены все вопросы по подготовке школ к учебному году и к отопительному сезону.
"Социальная сфера должна быть готова к 1 сентября. Особое внимание - подготовке жилищного фонда, дошкольных учреждений, школ, больниц", - отметил Гройсман и добавил, что средства на проведение всех работ на местах есть, и использовать их надо максимально эффективно.
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"Война идёт и сейчас. Порошенко делает шоколадные конфеты, начинённые кровью невинных жертв Донбасса, кругами у границ Украины реет шакал Саакашвили, убивавший мирных жителей Цхинвала. Страна воплощённого бреда приглашает на марш незалежности войска чужих стран. Эта такая у них специальная незалежность, в формате психологической оккупации."
https://life.ru/t/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/1038551/okkupatsiia_odiessy
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распилреформа неинтересна
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Но! Ожидания наши порушены... Порушена вера в силовые структуры, в правосудие и самое главное, порушена вера в ГАРАНТА этих институтов, шо так слёзно клялся на Майдане!!!
А если всё это порушено, то надо кого-то на кого-то менять!?
Шобы снова понадеяться и уверовать...
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Заместителем руководителя Управления образования Краматорска стал Иван Полупан, который в 2014 году призывал юго-восток вставать.
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Почему? Да потому, что это популизм расчитан на любителей сои
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