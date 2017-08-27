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 Политика Украины
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Все про:образование (1585) школа (1793) Гройсман (3321)

 Гройсман: "Выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе"

гройсман

Правительство Украины в рамках проведения образовательной реформы начинает реализацию первых пилотных проектов программы "Новая украинская школа", а также дает старт модернизации начального образования и выделяет на эти цели 1 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе", - сказал глава Правительства.

Он напомнил, что речь идет прежде всего о материально-техническом оснащение классов, которые должны стать дополнительным инструментом для учителей и образцом новых подходов в образовании маленьких украинцев.

Кроме того, Гройсман подтвердил, что в проект бюджета на 2018 год Правительство закладывает 25-процентное повышение зарплат учителей.

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"Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплаты украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение - в рамках 25%", - сказал Премьер-министр.

Он обратил внимание, что запланированное увеличение зарплат станет следующим шагом Правительства по повышению престижа труда украинского учителя. Первым шагом было 50-процентное увеличение зарплат, введенное с января текущего года.

Гройсман подчеркнул, что Правительство последовательно выполняет поставленные задачи, и рассчитывает, что пример такой политики будет распространяться и на местах. Несмотря на то, что система образования - это ответственность центральной власти, органы самоуправления должны быть также привлечены ко всем процессам. И в частности это касается обустройства и ремонта школ и дошкольных учреждений.

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Глава Правительства подчеркнул, что к 1 сентября на местном уровне должны быть решены все вопросы по подготовке школ к учебному году и к отопительному сезону.

"Социальная сфера должна быть готова к 1 сентября. Особое внимание - подготовке жилищного фонда, дошкольных учреждений, школ, больниц", - отметил Гройсман и добавил, что средства на проведение всех работ на местах есть, и использовать их надо максимально эффективно.


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Реформа школи це повний провал! Лілія Гриневич це дівчинка без стратегії та розуміння ситуації, просто випадкова людина на місці міністра освіти! Під час війни та економічної кризи, коли країна потерпає від нестачі робітників простих робочих спеціальностей, наша влада розтягує навчальний процес середньої школи на 12 класів! Це повний маразм! Потрібно скорочувати навчальний процес до 8 років і далі діти мають йти до профтехучилища - отримувати робітничу спеціальність! А ті хто має гарні оцінки чи гроші можуть йти до технікумів та ліцеїв отримувати освіту з поглибленим вивченням гуманітарних, технічних, чи наукових дисциплін для подальшого вступу в університети або для роботи по отриманій спеціальності - техників, лаборантів, менеджерів з продажу, консультантів, ІТ фахівців навчального рівня. Наступним рівнем освіти мають бути університети та інститути які вже будуть готувати інженерів (спеціалістів) у певних напрямках, далі має бути аспірантура (магістратура), а по її закінченню захист дисертації та наукова ступінь доктора наук (без кандидатів). Потрібно максимально спростити систему освіти та максимально зачистити її від шарлатанів та різноманітних аферистів!
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судя по размеру его хари, на гройсмане можно сэкономить 3млрд из бюджета
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Точно !.....и даже эти выделения от гнойсмана ....какие то жалкие и вонючие!
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вам в пожарники надо, вы проблемы как пожарник привыкли устранять заливая их тем, что под рукою
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а никто не сомневается,что кацапам и подкацапникам первая буква "П" не лишняя только для пуйла)
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И НЕМНОГО О ПОГОДЕ: В МОСКВЕ ОПЯТЬ ПУРГА
"Война идёт и сейчас. Порошенко делает шоколадные конфеты, начинённые кровью невинных жертв Донбасса, кругами у границ Украины реет шакал Саакашвили, убивавший мирных жителей Цхинвала. Страна воплощённого бреда приглашает на марш незалежности войска чужих стран. Эта такая у них специальная незалежность, в формате психологической оккупации."

https://life.ru/t/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/1038551/okkupatsiia_odiessy
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що творять ! що творять
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Стіна плачу зрадоботів
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У Гроси, всегда, всё хорошее будет происходить в будущем!
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ясень пень прошлая распил реформа неинтересна
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Одно время сталкивался с рассейскими новостями. Так более 90% это были новости из будущего. Построят, сделают, выпустят, примут, устранят, устаканят, запланируют, запланируют планирование и прочее...
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...реформации, инновации, модернизации...один имиджмейкер.
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Молодца лупатая Гройся,а главное куда эта капуста пойдёт проконтролировать просто невозможно,модернизация то виртуальная
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Рисковый мужик и любитель адреналина. А может он там в составе ДРГ, а плитка-"легенда"...?
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Выделить много ума не надо, а вот заработать...
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Не в тему, але ж..Не прихильник ні Петра, ні Гройсмана. Сьогодні проїхав з Кривого Рогу в Дніпро трасою, котра ще в травні була місцями непроїздною. Дорогу роблять, не так швидко як би нам хотілося - але роблять, і роблять добре. Сподіваюсь, що і з освітою так буде.
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50000 на школу... интересно, многое ли за эти деньги можно "изменить"? И одинаково получат что сельские, что киевские?...
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Пилотный проект это красиво чтоб никто не докопался стырить деньги... когда вы уже нажретесь.
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Я так розумію, модернізація учбового процесу???!!! - це лазерні указки, учнівські планшети, інтерактивні дошки... А ремонт класів, шкільних меблів, придбання нових штор - знову за рахунок батьків? ТА СПОЧАТКУ ЗІ ШКОЛАМИ ПОРЯДОК ТРЕБА НАВЕСТИ.Бажано, з усіма. Щоб діти взимку не мерзли і канікули зимові не продовжували. Щоб не наздоганяти матеріал потім з лазерними указками на інтерактивних дошках.
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Согласен с порохоботами, не всё шо делает шоколадная влада - во вред Украины.
Но! Ожидания наши порушены... Порушена вера в силовые структуры, в правосудие и самое главное, порушена вера в ГАРАНТА этих институтов, шо так слёзно клялся на Майдане!!!
А если всё это порушено, то надо кого-то на кого-то менять!?
Шобы снова понадеяться и уверовать...
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Меняй фамилии, но система останется та же и результаты будут те же.
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Кстати, об образовании. Живём "по-новому".
Заместителем руководителя Управления образования Краматорска стал Иван Полупан, который в 2014 году призывал юго-восток вставать.Гройсман: "Выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе" - Цензор.НЕТ 7826

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Та вже, навпевно, цей лярд вкрали...а спишуть на дітей...😁
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О намерениях выделить средства гросик заявляет 27 августа)))
Почему? Да потому, что это популизм расчитан на любителей сои
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У этой власти к чему она не прикоснется - превращается в гавно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: "Выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе"
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