 Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эспрессо.TV".
Пострадавший в ДТП с авто сына Шуфрича находится в реанимации. Состояние его тяжелое, он без сознания. Ранее у него зафиксировали сложную черепно-мозговую травму.
Как сообщается, в реанимацию людей не пускают врачи. Медикаменты пострадавшему покупает человек, который передает их с другой стороны 17-й больницы в Киеве.
У входа в реанимацию находится молодой человек, который назвался соседом потерпевшего. Он, в частности, передавал телефон врачу, которая рассказала отцу потерпевшего о его состоянии.
Родственники пострадавшего из Херсона еще не прибыли в Киев. Представителей нардепа Шуфрича пока не видно у реанимации.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в субботу вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича (Нестор Несторович) на автомобиле Bentley на пешеходном переходе сбил пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован. Полиция открыла по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и крупный штраф.
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Может быть , уже пора узаконить и лимитировать сбитых пешеходов ?
Чтобы не нервировать общественность ?
Скажем , чиновник первого ранга может угрохать 5 пэрэсичных в месяц , судья или прокурор - три , а простой депутат - не больше двух . Руководитель фракции , пожалуй , может и трёх .
И тогда всё было бы нормально , законно , и Рюкзачнику с Алкашём не нужно было бы лишний раз напрягаться .
Отвлекаться , так сказать , от дум о народе ...
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286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому
середньої тяжкості тілесне ушкодження, -карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років,
з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років
або без такого.2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або
заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з
позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або
без такого.
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