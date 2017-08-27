EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  6324  124
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6032) Шуфрич (842)

 Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания

дтпшуфрич

Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с автомобилем сына народного депутата Нестора Шуфрича находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эспрессо.TV".

Пострадавший в ДТП с авто сына Шуфрича находится в реанимации. Состояние его тяжелое, он без сознания. Ранее у него зафиксировали сложную черепно-мозговую травму.

Как сообщается, в реанимацию людей не пускают врачи. Медикаменты пострадавшему покупает человек, который передает их с другой стороны 17-й больницы в Киеве.

У входа в реанимацию находится молодой человек, который назвался соседом потерпевшего. Он, в частности, передавал телефон врачу, которая рассказала отцу потерпевшего о его состоянии.

Родственники пострадавшего из Херсона еще не прибыли в Киев. Представителей нардепа Шуфрича пока не видно у реанимации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ДТП на мосту Патона: "Москвич" с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, в субботу вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича (Нестор Несторович) на автомобиле Bentley на пешеходном переходе сбил пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован. Полиция открыла по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и крупный штраф.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Постишь рашистские фотожабы, чтобы перевести ненависть к путлеру в ненависть к украинским политикам ? Шел бы ты лучше уточке на домик зарабатывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да это постоянные чоколЯдные клоуны типа вЯликой Осландии,Гыги и прочих мразей,только сЦятся гадить под своими основными никами ,вот и выползают под новыми(а их у них десятки),меня ещё поразило,что вылупок Гепы копия бородатой женщины Лещенка,великого борцуна с коррупцией,может Гепа и его папашка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неужели не понятно. что шуфрич и его чадо в разряде "неприкасаемых". поэтому тему можно закрывать. Пипл побурлит гОвнами на форумах и все уляжется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
слєдствіє скаже, що пєшєход сам скочив на машину, в результаті пошкрябав її та ще повинен заплатити ущєрб, знаємо вже, як такі справи розслідують, шуфрич свого ущєрбка буде витягувати з усим своїм фанатизмом, або відправить за кордон, всі вже знають чим ця справа завершиться, а через деякий час цей молодий чмошник когось-таки задавить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как там дела с Калиновским . ублюдком пасынком Фирташа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть старый советский анекдот: " Заметка в городской газете. Вчера в 2 часа ночи областной прокурор на машине врезался в здание городской библиотеки. Как позже установила ГАИ библиотека при этом пересекала две сплошные".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интерестно бы было подсчитать , сколько всего за годы незалэжности власть и её детки безнаказанно угробили простых (пэрэсичных) украинцев ?
Может быть , уже пора узаконить и лимитировать сбитых пешеходов ?
Чтобы не нервировать общественность ?
Скажем , чиновник первого ранга может угрохать 5 пэрэсичных в месяц , судья или прокурор - три , а простой депутат - не больше двух . Руководитель фракции , пожалуй , может и трёх .
И тогда всё было бы нормально , законно , и Рюкзачнику с Алкашём не нужно было бы лишний раз напрягаться .
Отвлекаться , так сказать , от дум о народе ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мля, прикольная идея! 12 -баллов! Надо будет своему "помошнику депутата" об этом рассказать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"По словам советника главы МВД Антона Геращенко, суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и крупный штраф." - за те що перевисив швидкість і на пішоходному переході сбив людину - умовне покарання та штраф?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Родителей, как и законы который они пишут - не выбирают :D .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ща порохоботы перелогинятся и начнут петь про несчастного глубокотрамированого мальчика который сцын Сцуфрича...ну а как же, он так мчался на вечеринку, а ему какой-то гражданин и избиратель дорогу перешел... Если даже он сбил сына закоренелого порохобота, мерзавца Сцуфрича посадить нужно, да кто ж его посадит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему Шуфрич со своим выводком еще в Украине а не допустим в крыму где его любимый рузьгий мир? Все же ети ублюдки радовались приходу разейских войск на остров крысм и даунбас только почему то не спешат туда уезжать на ПМЖ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да потому,что на хлебушек себе сам не заработает.Кацапы уже открыто на тв называют беглецов провласных- предателями Украины.Вот и цепляется за столь ненавистную ему Украину,сей клещь.Тут Нестор при корыте,а на кацапщине-никто. Соловьев жёстко заткнул представителя олигарха Ахметова Левченко
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну вот что я и говорил сегодня, а точнее писал в другой ветке. Где те пидорки которые кричали защищая урода который сбил пешехода. Ну что докукарекались, человек при смерти, так что понять и отпустить??? Твари
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Воспитанный мальчик. Даже не пытался пристрелить пешехода, как Пашинский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
финал будет следующим: я-это не я, машина не моя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я - не сторонник власти.. " Юпитер ты мне друг, но истина дороже".....То, что он ехал на Бэнтли - в том нет преступления. То, что он сбил пешехода -обычное дело, в любом большом городе их сбивают десятками в неделю... Если бы он его сбил на "москвиче" - что, легче бы стало? А вот как он позаботится о пострадавшем - будем посмотреть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саша, ты не совсем правильно понял. Если бы это было на копейке, москвиче или таврии там бы посадили такого водилу. Но когда бентли, мерсы и прочие крутые тачки,а еще там типа приближенные к Богу, то естественно по классике жанра они отмазываются. В этом проблема, избирательная система судов, мвд и так далее, чем ты круче тем больше ты можешь беспределить и тебе все сойдет с рук. Вот в этом суть возмущений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плохо. Жалко человека. Желаем все ему выздоровления и надеемся на киевских врачей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в трезвом виде не заметить переход и человека на нем?- они там все такие?-шуфричи?.. а для влады знаки. осеньюмажоры устраивают дтп . жди смены власти..шо рыги. шо блохи пп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно,шо скота шухрича судить не будут ,его засудит другой суд так шо башка отлетит
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо потерпілий виживе, дай Бог йому здоров'я, то Шуфрич отримає умовний термін, а от якщо ні, то частина 2, але і в цьому випадку може отримати також умовно. Такі санкції, такий закон.Стаття
286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому
середньої тяжкості тілесне ушкодження, -карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років,
з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років
або без такого.2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або
заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з
позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або
без такого.


 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти