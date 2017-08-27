 Три военных самолета РФ обнаружены возле границы Латвии

Отмечается, что 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии идентифицировали три российских военно-транспортных самолета Ан-12.
26.08. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritor. jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnas 3x AN-12.
- NBS (@Latvijas_armija) 27 серпня 2017 р.
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"Обломки трёх военных самолетов РФ обнаружены возле границы Латвии"
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http://www.grushevskogo5.com/sobitiya/rosiya-pochala-vivoditi-svoi-viyska-z-donbasu-grimchak/
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Поэтому у него все шансы опять стать президентом.
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там все на взаимовыгодных условиях построено.
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В США представили смехотворный и просто жалкий ответ петуху из навоза.
Электромобиль Lucid, запас хода 640, разгон до сотни 2,5 сек, максималка 360. Идёт в серию. Цена тесловская, но Маск ухмыляется. Видать, задумал что-то... Опять...
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пример турков должен быть заразительным!!!
помним - сегодня у границы, а завтра???
и на фига оно вам надо????
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И сказать что то не мы то все верер гад ))
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