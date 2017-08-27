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Все про:армия РФ (6778) Латвия (632)

 Три военных самолета РФ обнаружены возле границы Латвии

Вооруженные силы Латвии обнаружили три военных самолета Российской Федерации вблизи морской границы страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил.

Отмечается, что 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии идентифицировали три российских военно-транспортных самолета Ан-12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия готова к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017", - Минобороны
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Только надо "ждем" на "жмем" (лайк) исправить.
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Винторогие космические войска не дремлют.
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Новость должна звучать так
"Обломки трёх военных самолетов РФ обнаружены возле границы Латвии"
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Думаю это фантазии Грымчака и ничего более
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задать бы философу один контрольный вопрос: кто виноват во всем, обама или трамп?
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вообще-то из всех животных животным среди философов древние мудрецы определили собаку, только она видя человека впервые может тут же определить друг это или враг. В общем, далеко любому из безыдейного стада альфа-козла до собаки, не говоря уже о философах-то.
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Два нормальных алкаша. Такие везде бывают. И Украина не исключение.
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Пожалуй нет. А вот, такой точно типаж, и даже внешне похож, попался мне в Сумской области. Я с ним дегустировал местный самогон. Они добрые люди. И идеология их проста и понятна.
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Три военных самолета РФ обнаружены возле границы Латвии - Цензор.НЕТ 8754Он засрал мозги и просрал страну.
Поэтому у него все шансы опять стать президентом.
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если у тебя нет яо, то тебя может давить танками и откусывать куски земли любая бензоколонка.
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А ще вона може купляти твоїх політиків та урядовців.
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"торговых партнеров" покупать не обязательно.
там все на взаимовыгодных условиях построено.
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Совет по этой новости может дать только Эрдоган. Там недавно тоже летали а теперь перелетели к Латвии.
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ну призвездохали хотяб одного , щоб с концами в море .... ну па Рашня б повыла и ... и .. и ничего больше , больше б не вые.. жевались , , все понимают шо это проверка на вшивость от путлера !!
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А тем временем тор-новость России "В Томске торжественно открыли колонку с водой" (кто не верит прошу на Ленту, которая сру), вот так пиндосня, вам до такого еще далеко! Ну, в домах там воды еще нет, но колонка на улице уже есть, чай 21-й век.
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А тем временем...
В США представили смехотворный и просто жалкий ответ петуху из навоза.
Электромобиль Lucid, запас хода 640, разгон до сотни 2,5 сек, максималка 360. Идёт в серию. Цена тесловская, но Маск ухмыляется. Видать, задумал что-то... Опять...



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Потому что он сволочь, пиндос и хфошызд. И его Falcon - говно, по сравнению русскими ракетами. И скафандр его говно:
Три военных самолета РФ обнаружены возле границы Латвии - Цензор.НЕТ 4406
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пацаны, не томозим!
пример турков должен быть заразительным!!!
помним - сегодня у границы, а завтра???
и на фига оно вам надо????
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Сбить нах.
И сказать что то не мы то все верер гад ))
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Сколько, сколько? Три? Мля, они бы (да и не только они), наверное ох...ели бы от ужаса, если бы узнали о том, сколько самолетов РФ "гуляют" на границе с Украиной.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТри военных самолета РФ обнаружены возле границы Латвии
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