 Число жертв двух терактов в Каталонии возросло до 16

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в воскресенье в департаменте здравоохранения Каталонии.
Таким образом, число погибших в результате двух терактов в Каталонии возросло до 16.
Отмечается, что речь идет о 51-летней гражданке Германии. Погибшая оставалась в одной из каталонских больниц в критическом состоянии со дня теракта.
В больницах региона все еще остаются 24 человека.
Напоминаем, в четверг, 17 августа, фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Позже в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль злоумышленников. Вечером 18 августа стало известно, что среди них был и водитель автофургона, въехавшего в толпу пешеходов в Барселоне.
2439 11
Материалы по теме: Теракт в Барселоне
Полмиллиона людей вышли в Барселоне на марш против терроризма. ФОТОрепортаж(177)
Террористическая ячейка в Барселоне уничтожена, - глава МВД Испании(44)
Теракт в Барселоне: полиция задержала третьего подозреваемого(28)
В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран: украинцев в списках раненых нет(52)
У Бельгії автомобіль наїхав на людей: є постраждалі(0)
Количество пострадавших в результате теракта в Барселоне превысило 100 человек(91)
Теракт в Барселоне: Число пострадавших выросло до 90 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии(29)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Правда , не знаю , как насчёт работы . Работать нормально они генетически не способны .
Как и арабы , впрочем .
А уж о неграх и говорить не хочется ...
Ответить
Ответить
Вы хотите сказать , что все нации одинаковы и всем им присущ один менталитет ?
Это не так .
Что бывают исключения ?
Да , бывают .
Но они не формируют нацию , к сожалению .
На то они и исключения .
Ответить
Ответить
Да у нас их больше , чем в любой другой нации , судя по уровню нашей жизни !
Хуже то , что некоторые нации более чем другие склонны к безделью , уголовщине и терроризму .
Я говорю - негр , и в голове рисуется картинка : упитанный ниггер с бумбоксом на плече , в цепях и в штанах фасона "семеро срали - один носит" начитывает рэп на фоне мусорки , попутно толкая мэт или что похуже .
Я говорю араб - и вижу моджахеда с поясом шахида , или застенчивого толстяка в тюрбане , насилующего ишака где-то за барханом .
Я говорю кацап - и вижу спину в фуфайке на голое тело , и это тело лежит в лопухах под забором , причём его голые пятки перегородили тропинку вдоль того же забора . Или бурята с автоматом .
А исключения ?
Да , бывают ...
Ответить
Ответить
1. Принять предложение Хуйла о совместной борьбе с терроризмом.
2. Признать паРашу спонсором терроризма по иску Украины.
3. Продолжать жевать сопли и хоронить своих граждан.
Ответить