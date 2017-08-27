EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  2439  11
Материалы по теме:
Все про:Испания (396) теракт (2204) жертвы (970)

 Число жертв двух терактов в Каталонии возросло до 16

теракт барселона

В Испании скончалась 51-летняя гражданка Германии - одна из пострадавших в результате теракта в Барселоне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в воскресенье в департаменте здравоохранения Каталонии.

Таким образом, число погибших в результате двух терактов в Каталонии возросло до 16.

Отмечается, что речь идет о 51-летней гражданке Германии. Погибшая оставалась в одной из каталонских больниц в критическом состоянии со дня теракта.

В больницах региона все еще остаются 24 человека.

Читайте также: Полиция Каталонии ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне

Напоминаем, в четверг, 17 августа, фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Позже в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль злоумышленников. Вечером 18 августа стало известно, что среди них был и водитель автофургона, въехавшего в толпу пешеходов в Барселоне.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Знаю арабов, которые работают в ВУЗах Испании и Франции. Не все одинаковы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можете удивиться, но и в Киеве кое где нормально работают арабы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будь смелее - и кацапы не все кацапы .
Правда , не знаю , как насчёт работы . Работать нормально они генетически не способны .
Как и арабы , впрочем .
А уж о неграх и говорить не хочется ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как бы враньё, что арабы не могут работать. Вы наверно с ними не знакомы, кстати в зависимости от страны они очень разные. Да и часть кацапов умеет работать, но мы пишем про людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не понимаю смысла вашего месседжа .
Вы хотите сказать , что все нации одинаковы и всем им присущ один менталитет ?
Это не так .
Что бывают исключения ?
Да , бывают .
Но они не формируют нацию , к сожалению .
На то они и исключения .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все нации разные. Меседж в том, что в любой нации есть нормальные и паразиты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Паразиты ?
Да у нас их больше , чем в любой другой нации , судя по уровню нашей жизни !
Хуже то , что некоторые нации более чем другие склонны к безделью , уголовщине и терроризму .
Я говорю - негр , и в голове рисуется картинка : упитанный ниггер с бумбоксом на плече , в цепях и в штанах фасона "семеро срали - один носит" начитывает рэп на фоне мусорки , попутно толкая мэт или что похуже .
Я говорю араб - и вижу моджахеда с поясом шахида , или застенчивого толстяка в тюрбане , насилующего ишака где-то за барханом .
Я говорю кацап - и вижу спину в фуфайке на голое тело , и это тело лежит в лопухах под забором , причём его голые пятки перегородили тропинку вдоль того же забора . Или бурята с автоматом .
А исключения ?
Да , бывают ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все! ФеКа "Дырнамо" в Испанию не поедет. И Англию и Германию тоже. Сцыкотно, тЭрорысты . Или таки поедут? Только как это будет теперь выглядеть? Еще в вышиванках играют

 показать весь комментарий
Ответить
 
Выхода у Запада - три:
1. Принять предложение Хуйла о совместной борьбе с терроризмом.
2. Признать паРашу спонсором терроризма по иску Украины.
3. Продолжать жевать сопли и хоронить своих граждан.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧисло жертв двух терактов в Каталонии возросло до 16
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти