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Все про:Динамо (719) Мариуполь (4142) матч (33) футбол (3182)

 ФК "Мариуполь" о срыве матча: "Динамо" не прислало ни одного официального письма

мариуполь

Мариупольский клуб ответил на заявление "Динамо" о переносе матча на другую дату и на обвинения в отсутствии гарантийных писем со стороны "Мариуполя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ФК "Мариуполь".

Читайте также: "Динамо" не приехало на игру Премьер-лиги в Мариуполь

"Динамо" не только не прибыло на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать наш клуб. "Мариуполь" в соответствии с требованиями регламента УПЛ отправил в дирекцию Премьер-лиги и "Динамо" все необходимые официальные письма относительно будущих игр (молодежных и первых команд).

Также "Мариуполь" предоставил Премьер-лиге и "Динамо" официальные письма от Управления СБУ в Донецкой области, Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области и Мариупольского городского совета.

В свою очередь от "Динамо" мы не получили ни одного официального письма о предстоящих играх (игровая форма, дата и время проведения предматчевого совещания), а также о дате и времени прибытия делегации клуба, маршрута следования и автотранспортных средств", - сказано в обращении.

Читайте также: Киевское "Динамо" официально отказалось ехать на матч в Мариуполь. ДОКУМЕНТ

Ранее сообщалось, что "Динамо" решило не приезжать на поединок Премьер-лиги в Мариуполь из-за отсутствия гарантий безопасности с учетом близости к зоне АТО. Матч должен был состояться 27 августа в 17:00.
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Помылся? Ну тогда подтягивайся на онлайн трансляцию, там Верес кротов мочит. Ну твои же херои, сегодня не герои?
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Так ты еще и дебил? Твою мать, с кем имеешь дело, пора заканчивать на цензоре. Столько дегенератов-неадекватов ни где не встречал, цензор пристанище разного сброда малолеток вафлистов-онанистов верных слуг пеци чикалатного.
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тут половина, таких как ты умных и взрослых, в яйцах, в свое время носили...
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Специально для игроков ДК - игроки Мариуполя, играют на этом стадионе - ПОСТОЯННО!
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Ахметовскому клубу надо бояться сепаров?....шутник....
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А 500 тыс.жителей с детьми? Вы там в сосну в...ались?
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Тобто якщо на полі будут гравці ахметовського клубу, то динамівці в безпеці ?
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Блин... Знал бы что такие сцыкуны и так поступят, болел бы за Янг Бойз!
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В очередной раз суркисня накакала на всех и вся.
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Вболівав за "Динамо" з 1975 року.Рідне "Дніпро" було на другому плані(ну вибачайте,так сталося).Після такого цих підарасів для мене не існує.Всім сциклям призовного віку начолі з Ярмоленком повістки в зуби і вперед - вчитися Батьківщину любить.
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Ну да мяч круглый , трава зеленая, ворота прямоугольные . Но все-таки восточная "Барселона" против народного клуба и весь первый тайм - НИЧЕГО
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Так в этом же и прелесть! Лучше чем трансляция заседание с суда в ЛОзане...
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снять три очка будет мало, нужен хороший штраф минус 10 очков в таблице
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ну - 10 это может и занабто, но пресекать такую хер.ню надо в корне, кто бы подобное не учудил!
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нет, -10 будет самый раз, можно даже и -20, чтобы больше неповадно было.
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если только домашние матчи играть, то надо еще эти 20 ть набрать..
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и перенести матч на более позднее время опять в Мариуполе, и пусть снова не приезжают
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Та завжди в житті: одне діло триндіти (про патріотизм, зраду, владу, крадуть і т.д.), а інше реально щось робити, змінювати країну на краще. Виявляється що в Маріуполі справжніх патріотів більше, ніж в Києві.
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М-да... И с чего такой диабетный вывод, что в одном из рыгопритонов патриотов больше, чем в Киеве? Из того, что "Динамо" не поехало играть с "Киевэнерго-2" (Мариуполь)? Логику де вчило?
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Сурка вместе с баскетболистами на передок.Это минимум.Пусть вспомнят,что в стране война и любая поддержка там на вес золота.
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Оштрафовать Суркисов миллионов на 10 баксов и клуб ещё на столько же...
Пусть в следующий раз думают, крысы драные...
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Океан Эльзы не боялся в Мариуполе выступать.
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Идёт противостояние с Ахметовским ФФУ. Беспредел судей, беспредел т.н. экспертов и комментаторов, целенаправленная травля в футбольных СМИ (каналы Футбол-1,2 смотреть невозможно).
Рыг Павел и родственник Генисон.
Это все Ахметовское.
Возможно, Суркис знает больше о готовившихся к этому матчу событиях, этот скандал не просто так.
Даже то, что Захарченко "прогарантировал" безопасность этого матча - а в следующий раз он прогарантирует безопасность Донбасс-Арены? И там играть?
Нормальные люди, включайте пож. голову.
Следите за развитием ситуации и не будьте троллями.
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вы плохо знаете суркисов, они ещё и эту ситуацию себе в пользу обернут...
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К тому же, заголовок статьи вводит в заблуждение.
Динамо неоднократно писало, в том числе и официально, в том числе и ФК Мариуполю.
Сутки назад не состоялся матч молодёжки.
А теперь ВНЕЗАПНО - их не предупреждали. Клоуны.
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Шановний Пане Адміністраторе, як довголітній уболівальник київської команди, дуже прошу Вас не подавати більше новин про Динамо. Будуть матчі в ЛЄ, не пишіть. Є інші клуби - от про них і повідомляйте.
Його вже всі обплювали, форумні діячі випорожнилися і готові розстріляти футболістів.Вболівальники матч подивляться і результат взнають. А давати платформу для такого гидоття - для чого ?
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Футболистов в стране больше чем хлеборобов! Страна в кризисе , а они худболь развивают! Япошки экономически где? А футбол их? Паразиты, одним словом! Значит чиновников бездельников ругаем, а футболистам аплодируем!
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Кажуть, у нас еще боксеры и гандболисты в стране есть. Тоже тунеядствуют. Да да
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Вот настоящий патриот! Вратарь донецкого "Киевэнерго" Пятов с торговыми партнерами и эффективными собственниками из маладой республики Дыныэр. От это смелость! Не то шо Динамо. Эгеж?
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ДНОНАМО......фу фу фу .Потрібно речі називати сврїми іменами.ДНОНАМО вже більше 15 років як ДНОНАМО.А чому так? Тому що в ньому грают один НЕПОТРІБ,а президент його ЧМОШНИК.А брат- ЧМОШНИКА покриває....Яка ганьба.
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Цензор.НЕТНовостиСпортФК "Мариуполь" о срыве матча: "Динамо" не прислало ни одного официального письма
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