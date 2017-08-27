 ФК "Мариуполь" о срыве матча: "Динамо" не прислало ни одного официального письма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ФК "Мариуполь".
"Динамо" не только не прибыло на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать наш клуб. "Мариуполь" в соответствии с требованиями регламента УПЛ отправил в дирекцию Премьер-лиги и "Динамо" все необходимые официальные письма относительно будущих игр (молодежных и первых команд).
Также "Мариуполь" предоставил Премьер-лиге и "Динамо" официальные письма от Управления СБУ в Донецкой области, Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области и Мариупольского городского совета.
В свою очередь от "Динамо" мы не получили ни одного официального письма о предстоящих играх (игровая форма, дата и время проведения предматчевого совещания), а также о дате и времени прибытия делегации клуба, маршрута следования и автотранспортных средств", - сказано в обращении.
Ранее сообщалось, что "Динамо" решило не приезжать на поединок Премьер-лиги в Мариуполь из-за отсутствия гарантий безопасности с учетом близости к зоне АТО. Матч должен был состояться 27 августа в 17:00.
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Пусть в следующий раз думают, крысы драные...
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Рыг Павел и родственник Генисон.
Это все Ахметовское.
Возможно, Суркис знает больше о готовившихся к этому матчу событиях, этот скандал не просто так.
Даже то, что Захарченко "прогарантировал" безопасность этого матча - а в следующий раз он прогарантирует безопасность Донбасс-Арены? И там играть?
Нормальные люди, включайте пож. голову.
Следите за развитием ситуации и не будьте троллями.
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Динамо неоднократно писало, в том числе и официально, в том числе и ФК Мариуполю.
Сутки назад не состоялся матч молодёжки.
А теперь ВНЕЗАПНО - их не предупреждали. Клоуны.
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Його вже всі обплювали, форумні діячі випорожнилися і готові розстріляти футболістів.Вболівальники матч подивляться і результат взнають. А давати платформу для такого гидоття - для чого ?
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Вот настоящий патриот! Вратарь донецкого "Киевэнерго" Пятов с торговыми партнерами и эффективными собственниками из маладой республики Дыныэр. От это смелость! Не то шо Динамо. Эгеж?
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