 "Динамо" не приехало на игру Премьер-лиги в Мариуполь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на телеканал "Футбол 1".
Ранее МВД в письме для "Динамо" подчеркивало, что проведение матча 27 августа в Мариуполе - особенно опасно, поскольку на праздничный период по случаю Дня независимости обостряется ситуация на фронте.
В "Динамо" решили отказаться от поездки из-за отсутствий гарантий безопасности с учетом близости к зоне АТО, несмотря на предупреждения со стороны Федерации футбола Украины и Премьер-лиги о возможном наказании за такой шаг. При это клуб намерен обратиться в Международный спортивный суд в случае технического поражения.
Кроме того, на официальном сайте киевляне предложили перенести матч на другую дату и таки приехать в город, если в зоне АТО на Мариупольском направлении прекратится огонь.
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https://www.youtube.com/watch?v=I3z93U4yTbo
Китайские солдаты на Красной Площади в Москве 军队 / Chinese soldiers on Red Square in Moscow,Russia
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динамо морально діскваліфіковане народом України!
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Карпаты ездили и нормально сыграли!
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ментовська команда.
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1. Теракт у ВР (свободовцы-нацгвардейцы кидали гранаты в других нацгвардейцев). Три человека погибли, 150 чел. ранены.
2. Взорвали журналиста Шеремета (центр).
3. Взорвали разведчика Шаповала (центр)
4. Убили российского политика Вороненкова (центр).
5. Взорвали гранату на последнем Дне независимости (центр). Ранено 3 чел.
6. Масса прочих убийств (не таких резонансных).
А почему другие футбольные клубы из УПЛ не отказываются ехать на матчи в Киев?
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