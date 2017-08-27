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Все про:Динамо (718) Мариуполь (4141) матч (32) футбол (3181)

 "Динамо" не приехало на игру Премьер-лиги в Мариуполь

динамо

Поединок 7-го тура между вице-чемпионом Украины и "Мариуполем" не состоится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

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Ранее МВД в письме для "Динамо" подчеркивало, что проведение матча 27 августа в Мариуполе - особенно опасно, поскольку на праздничный период по случаю Дня независимости обостряется ситуация на фронте.

В "Динамо" решили отказаться от поездки из-за отсутствий гарантий безопасности с учетом близости к зоне АТО, несмотря на предупреждения со стороны Федерации футбола Украины и Премьер-лиги о возможном наказании за такой шаг. При это клуб намерен обратиться в Международный спортивный суд в случае технического поражения.

Кроме того, на официальном сайте киевляне предложили перенести матч на другую дату и таки приехать в город, если в зоне АТО на Мариупольском направлении прекратится огонь.

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Да какая на... независимость у этой провинции?
https://www.youtube.com/watch?v=I3z93U4yTbo

Китайские солдаты на Красной Площади в Москве 军队 / Chinese soldiers on Red Square in Moscow,Russia
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Э-э-э! Да у них скоро бутылки из-под "Шампанского" в секс-шопах продавать будут.
)))
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ганьба, якби приїхали та ссикнули в штанці при ледь-ледь чутному пострілу на фронті. А тут дінамо повністью обісралось...
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есть подозрение, что ту же Ворсклу или кого другого, просто бы кон.чили за подобный выпендреж...
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Не корректное сравнение. У тех, что слева- выбора нет. У тех, что справа- он есть.
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а Ахметов патріот України, ура товариші, долбоєбізм крепчає.
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І Ахмєтов також сєпарська скотина. Чи може Ви не знаєте що Суркіс був членом антиукраїнської партії СДПУо ?..
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Засчитать техническое поражение, и делов то... Там пол миллиона людей день в день живут, детей отправляют в школы, садики, а у них проблема на один день приехать? Не понимаю...
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Абсолютно согласен. + штраф и переизбрание Суркиса
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это не команда .это только бренд от нее .остался
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Маріуполь команда? Фарм клуб головного сєпара країни.
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от і хай чекают дома, без з/п та командіровошних...
динамо морально діскваліфіковане народом України!
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Ніякого Динамо давно немає. Як і інших команд. То якісь найманці кукловодів. Олігархи свої амбіції за рахунок футболу вгамовують. Так що пофіг.
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Да и футбол наш на последнем ЧЕ закончился. Нет у нас такого вида спорта. Вообще нет.
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Руководство "Динамо" собирается подавать протест, если им засчитают поражение.
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Nikol Kovalenko - ага..., это называется пробить дно и капать еще глубже...
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В Премьер лигу ДНР, у Суркисни там должны быть контакты...
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Я вас прошу, это же Динамо! как бы поражение не засчитали тем кто вышел на поле...
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Не розумію киян.. Ніхто ж не забороняв виставити їм дублюючий склад, якщо так бояться за своїх "зірок".. Багато мешканців Маріуполя чекали на це футбольне свято.. Нажаль - не сталося..
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Кремль подвешен за оффшоры - Крутой эксклюзив с вражеского ресурса! - "Да и не только путинские кошельки нагуливают валютный жир на Британских Виргинских островах, в Панаме, на Кипре и других столь же удалённых от российских налоговиков пастбищах. Там же замечены племянник секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николя Патрушева, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сын ветерана КГБ и главы оборонного концерна «Ростех» Сергея Чемезова и родственники других столпов вертикали власти"
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Что не дозволено быку, дозволено сцуцкисям....
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А не мячик гонять и то херово но за сумасшедшие бабки , А поехать Родину защищать в АТО в Мариуполь будет слабо для "Динамо". Ведь в Украине организация которая называется ФСО «Динамо». Спортсменами, инструкторами и тренерами «Динамо» являются сотрудники различных государственных правоохранительных и контрольно-надзорных органов и служб.
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СЦЫКУНЫ ХРЕНОВЫ!
Карпаты ездили и нормально сыграли!
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І правильно зробили, молодці, повністю підтримую.
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предлагаю специально для девочек из Динамо переименовать на сутки в Мариуполь какой нибудь другой город, например Борисполь или Белую Церковь - почему нет, Динамо приедет и проведет матч в Мариуполе, все будет законно. Или как вариант , насколько я знаю населенный пункт с названием Мариуполь есть в кировоградской области - пусть туда съездят. Суркису для отмазки хватит. На зрителей плевать, кому интересно их мнение..
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Мы говорим о регионе с КРАСНЫМ уровнем опасности - это подразумевает возможность совершения теракта в любую минуту. И соответственно сама степень опасности считается НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ. Именно поэтому умные люди и не могли дать никаких гарантий безопасности (ссылка на письма СБУ и МВД https://www.0629.com.ua/news/1735837). В таких ситуациях во всем мире отменяются все массовые мероприятия !!! ВСЕ ! ОТМЕНЯЮТСЯ ! ВО ВСЕМ МИРЕ ! А Мариуполь - это что, не весь мир ? Ну и наше ФФУ это тоже мало касается - они просто не в теме, что там Красный...
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ФФУ - ВОРОГ УКРАЇНСЬКОГО ФУТБОЛУ, ФК ВАФЛЁР ДАУНЕЦК - ЦЕ ГАНЬБА УКРАЇНИ, КОМАНДА НА КРОВАВИХ ГРОШАХ І ТРУПАХ.
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Ужас,до чего суркисня докатилась. Медведчуковские подстилки. Что-то у меня смутные мсл насчет владельцев "Динамо". Чувствую,может выясниться много интересного.
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ДИНАМО-Об'єднання колективів фізкультури і спорту правоохоронних органів.

ментовська команда.
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О-МЕР-ЗИ-ТЕЛЬ-НО!!!!!!!!!!!!!!!!!!стыдоба перед теми, кто живет в Мариуполе.........один мой Друг-Мариуполец верно написал в ФБ : ".....если футболисты "Динамо" будут плохо себя вести в этой жизни, то после смерти попадут в Мариуполь))))),,,,,". Позорники!
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Я одного не понимаю- если даже МВД письменно предупреждало Динамо об опасности- какие вопросы к Динамо? Кроме того- мероприятие масштабное. Помимо футболистов, там будет огромное количество болельщиков (которые могут пострадать) и среди которых будут разные люди..... Если стало возможным в День Независимости возле Кабмина (!!!) бросить в людей гранату, то в Мариуполе на таком массовом мероприятии может произойти что угодно.... ФФУ и Премьер-лига не согласны? Надеюсь, их офисы в Мариуполе?
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В Киеве за последние пару лет:
1. Теракт у ВР (свободовцы-нацгвардейцы кидали гранаты в других нацгвардейцев). Три человека погибли, 150 чел. ранены.
2. Взорвали журналиста Шеремета (центр).
3. Взорвали разведчика Шаповала (центр)
4. Убили российского политика Вороненкова (центр).
5. Взорвали гранату на последнем Дне независимости (центр). Ранено 3 чел.
6. Масса прочих убийств (не таких резонансных).
А почему другие футбольные клубы из УПЛ не отказываются ехать на матчи в Киев?
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Динамо" не приехало на игру Премьер-лиги в Мариуполь
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