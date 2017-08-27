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Все про:День независимости (771) евроинтеграция (1944) Молдова (865) премьер (1540)

 "Призывы к пересмотру вектора евроинтеграции Молдовы безответственны и очень опасны", - Премьер Филип

филип

Премьер-министр Молдовы Павел Филип убежден, что европейская интеграция является естественным путем развития страны, которая с каждым годом, шаг за шагом, становится частью европейской цивилизации.

Об этом глава он заявил в своем поздравительном послании к гражданам по случаю 26-й годовщины независимости страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Молдова не только с географической и культурной точки зрения является европейским государством. Наша страна день за днем, шаг за шагом становится составной частью европейской цивилизации, и я убежден, что все призывы к пересмотру стратегического вектора европейской интеграции нашего государства безответственны и очень опасны. Настало время отказаться от спекуляций ностальгией по прошлому, потому что мы не можем оставаться государством упущенных возможностей, находясь в плену безответственных политиков", - заявил премьер.

Филип призвал политиков Молдовы мобилизоваться и объединиться в единый европейский фронт ради будущего процветания страны.

Премьер подчеркнул при этом, что за 26 лет независимости было больше обещаний, чем достижений, больше разочарований, чем осуществления намеченных целей, больше бедности, чем благополучия.

"И все же, ожидания остаются. Однако, большие ожидания требуют от всех нас и больше ответственности, терпения, и очень-очень много труда для достижения поставленных перед страной задач", - подытожил Филип.

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В воскресенье, 27 августа, Республика Молдова отмечает День государственной независимости, которая была провозглашена в 1991 году.
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Гоните путло с его обезьянами из Приднестровья .
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додона снимайте и побыстрей, а не то вам не здобровать, янукович точно такой же был.
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Янукович пытался на двух стульях усидеть, пока Хуйло ему коки не прижал. А этот ебанько Додон - явная и неприкрытая марионетка. Хорошо, что у него особых полномочий нет.
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У них наверно нет процедуры импичмента. Все законы писались с оглядкой на мацкву.
Украинцам тоже пора заставить парламент сделать закон об импичменте.
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конечно! это естественный предохранитель от всяких майданов и революций.
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украинцы на Майдане выразили свою национальную идею, суть которой противоречия устранять, с ней они и вышли устранить противоречия властей во внешней политике, а вот с чем живет твое безыдейное стадо при вашем альфа-козле?
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украинцы на Майдане выразили свою национальную идею

Не треба прикривати "національною ідеєю" злочинну політику теперішньої влади !
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поздно гнать,гондон теперь если чё,попросит ввести войска,как и овощ перед побегом быстренько состряпал маляву
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Хе-Хе... - а что о векторе развития говорит открытый предатель молдавского народа Додон? Братья молдаване, когда вы его кокните уже?
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Молдаванам надо срочно елку на площади ставить с намеком:" дуй в Ростов Додон, а то ..."
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и царя Додона на йолку!
rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0801.htm
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кого они кокнут,если там таких как "путин введи..." до хрена и больше
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Гоните фсбешного Додона. Он надодонит беду. Страшную и кровавую.
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Так Додон же Молдавский антикоррупционер и смел власть местных барыг ....
....Столь низкие показатели можно объяснить тем, что для граждан Молдовы, евроинтеграция ассоциируется с нынешними властями, которые вместо проведения реформ погрязли в коррупции, борьбе за власть и многочисленных скандалах. Молдаван так же разочаровывает то, что Европейский союз продолжает контактировать с местными коррупционерами во власти и, как им кажется, поддерживать их. И наконец на мнение молдаван повлиял сильный удар, который был нанесен по экономике республики закрытием российского рынка для молдавских товаров. Ну и не стоит забывать и о факторе российской пропаганды. В стране, где 60% населения полностью доверяют информации из телевизора, 19% безоговорочно верят российским телеканалам, местным только 9%, а румынским и того меньше - всего 6%. (с) ...
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Це просто маятник в іншу сторону хитнувся. Це буває з тими, хто вірить телевізору.
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...и соцсетям с форумами, когда информация и идеи не обсуждаются, а бездумно поглощаются...
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Вот она реальная парламентско-президентская форма правления. В параше ох-ют . Как так парламент на дондона ложить хотел? Для ватанов же президент типа царя, только еще круче
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Бомба-Долдон купленная Кацами на Гаспромоское бабло должна была когда то сработать,видимо час пришел.
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Вітаємо громадян Молдови із святом Незалежності!
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этот додон самым противоречивым образом поставил всю Молдавию в зависимость от эрэфии, в шею его гоните, он интересы своего народа предал и даже не всплакнул
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не то что на России..на Росси бомбят своих граждан..например в Ичкерии..
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Есть российский народ. Мерзкий, грязноватый, тупой, кровожадный, закомплексованный и завистливый народец.
Темный, забитый, со страстью к сапогу. Этот народ и диктует политическую повестку.
Жизнь русских предельно примитивна, и вполне укладывается в иерархию обезьяньей стаи.
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Хорошо в Молдове хоть премьер адекватный,нам нет такого счастья,у нас оба балбеса на службе у плешивого.
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Саша,поверь,я бы очень этого не хотел,но все идет именно так.
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До чого тут віра, коли є факти?
Військові країн НАТО на параді в Києві- це шлях в рашку?
Безвіз з ЕС теж? Асоціація, не "ТаЁжний Союз"?
Реформування фінансової системи під нормальні ринкові відносини- теж шлях у рашку?
Початок обладнання сторіччями відкритого кордону з тою самою рашкою- це теж шлях саме в рашку?
Чи тобі аби ляпнути?
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Хорошо, что форма правления в Молдове парламентская! додон идет на путена)))
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Нерусский Кремль продолжает все дальше превращать во врагов русских и украинцев , а против мусульман теперь и в Сургуте "появились"террористы(??-ха-ха-ха).Зомбированная жена убивает своего мужа-генерала России.Он в числе 3-х депутатов Госдумы был,кто открыто заявил о подарке Россией Иревану оружия на 1млрд дол.Все исчезли потом.А жена не может вспомнить как стреляла. Молодые(не испанцы по нац.) патриоты испанского городка становяться убийцами (?).ЕСЛИ НЕ ОСТАНОВИТЬ ЭТОТ ЗОМБОящик то он ко всем домой может прийти.Только 4 гос.могут это делать. США,Россия,Китай и Израиль.Надо им это в лицо сказать.
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А ведь додон шел к власти на лозунгах, что ЕС и россия в равной степени нужны Молдове. А теперь прикрываясь молдаванами, идет в сторону ТС. Точно так же себя вел янкукович
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Призывы к пересмотру вектора евроинтеграции Молдовы безответственны и очень опасны", - Премьер Филип
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