 "Призывы к пересмотру вектора евроинтеграции Молдовы безответственны и очень опасны", - Премьер Филип

Об этом глава он заявил в своем поздравительном послании к гражданам по случаю 26-й годовщины независимости страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Молдова не только с географической и культурной точки зрения является европейским государством. Наша страна день за днем, шаг за шагом становится составной частью европейской цивилизации, и я убежден, что все призывы к пересмотру стратегического вектора европейской интеграции нашего государства безответственны и очень опасны. Настало время отказаться от спекуляций ностальгией по прошлому, потому что мы не можем оставаться государством упущенных возможностей, находясь в плену безответственных политиков", - заявил премьер.
Филип призвал политиков Молдовы мобилизоваться и объединиться в единый европейский фронт ради будущего процветания страны.
Премьер подчеркнул при этом, что за 26 лет независимости было больше обещаний, чем достижений, больше разочарований, чем осуществления намеченных целей, больше бедности, чем благополучия.
"И все же, ожидания остаются. Однако, большие ожидания требуют от всех нас и больше ответственности, терпения, и очень-очень много труда для достижения поставленных перед страной задач", - подытожил Филип.
В воскресенье, 27 августа, Республика Молдова отмечает День государственной независимости, которая была провозглашена в 1991 году.
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Украинцам тоже пора заставить парламент сделать закон об импичменте.
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Не треба прикривати "національною ідеєю" злочинну політику теперішньої влади !
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rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0801.htm
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....Столь низкие показатели можно объяснить тем, что для граждан Молдовы, евроинтеграция ассоциируется с нынешними властями, которые вместо проведения реформ погрязли в коррупции, борьбе за власть и многочисленных скандалах. Молдаван так же разочаровывает то, что Европейский союз продолжает контактировать с местными коррупционерами во власти и, как им кажется, поддерживать их. И наконец на мнение молдаван повлиял сильный удар, который был нанесен по экономике республики закрытием российского рынка для молдавских товаров. Ну и не стоит забывать и о факторе российской пропаганды. В стране, где 60% населения полностью доверяют информации из телевизора, 19% безоговорочно верят российским телеканалам, местным только 9%, а румынским и того меньше - всего 6%. (с) ...
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Молдова- це Европа!
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Темный, забитый, со страстью к сапогу. Этот народ и диктует политическую повестку.
Жизнь русских предельно примитивна, и вполне укладывается в иерархию обезьяньей стаи.
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Мясное рабство: россияне работают за еду
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Військові країн НАТО на параді в Києві- це шлях в рашку?
Безвіз з ЕС теж? Асоціація, не "ТаЁжний Союз"?
Реформування фінансової системи під нормальні ринкові відносини- теж шлях у рашку?
Початок обладнання сторіччями відкритого кордону з тою самою рашкою- це теж шлях саме в рашку?
Чи тобі аби ляпнути?
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