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 Экономика, Общество
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Все про:развитие (50) Гройсман (3320) стартап (7)

 Гройсман: "Научить контролирующие инстанции помогать, а не мешать - один из самых серьезных вызовов"

гройсман

Премьер-министр Украины убежден, что у страны есть все предпосылки стать следующей start-up нацией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Стать следующей start-up нацией - хорошая цель для нас и я полностью убежден в ее досягаемости. В Украине есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь", - отметил Премьер.

Он сообщил, что Кабмин уже начал работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех.

"Недавно я инициировал создание при правительстве инновационного совета и сейчас мы, опираясь на опыт в том числе Израиля, Турции и других стран, отрабатываем механизм его работы. Речь идет также и об участии государства в финансовой поддержке перспективных стартапов", - сказал Гройсман.

Он добавил, что в первую очередь необходимо обеспечить благоприятный для развития бизнеса климат.

"Заставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать" - один из самых серьезных сегодняшних вызовов, и я делаю все от меня зависящее, чтобы этого добиться", - подытожил Премьер-министр.

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Сдохни, российская мразь!
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гросю так еще никто не называл, но мне понравилось как ты его))))
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Не мешайте Гройсману учить пчел бороться с медом.
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та только он и секта свидетелей реформ верит!
Нормальных людей воротит от речей казлов с блока панамских патриотов
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Йому не обов'язково вірити - головне , аби "піпл хавав" цю його лажу ...
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тогда работать некому будет, ведь где надо контролировать и идут что бы "подзаработать"
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Мечты мечты,где ваша сладость,мечты ушли,осталась гадость
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Те ему цену лучше всех знают.....
но не скажут. пока другой не заплатит больше.
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ага, вбить в эти нездоровые головы то, что нехорошо заниматься созданием противоречий вместо их устранения сложно, очень сложно, особенно в ситуации, когда идея недопустимости противоречий является национальной идеей страны, государству которой эти упыри служат
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Один из самых серьезных вызовов для людей это как заставить власть не пилить бюджет
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Никак. Как заставить клеща не сосать кровь?
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Я навіть допоможу панові Гройсману порадою - показово, як у Китаї розстріляти декількох "контролерів", які не на своєму місці, і решта буде ідеальними працівниками. Інакше пана Гройсмана боятися ніхто з них не буде, бо кругова порука, наявність незаконно зароблених коштів (а ми знаємо, для чого бізнесу, особливо малому. палки в колеса всякі контролери встромляють) дають їм імунітет від правоохоронних органів.
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Гнойсман, например россия по индексу легкости ведения бизнеса обгоняет Украину в два раза, мы на 80м, россия на 40м, при этом по системе налогообложения: Украина - 84 место, россия - 45е; Молдова - 31е... И ты, жирный мудак рассказываешь про контролирующие органы? Ты торгаш среднего уровня винницкого базара, в лучшем случае.
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Граждане, по подключениям к электросистеме: росия - 30е место; Украина - 130е; Молдова - 11е. У кого-то есть еще вопросы почему у нас ахметка - корешь преза и имеет в своем кармане половину энергосистемы Украины, и кто не дает возможности тупо подключиться новому предприятию к электросистеме? Твари вы йобаные, будете гореть в покрышках на Майдане, и смрад от ваших паленых вонючих шкур будет на всю Украину.
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Гнать тебя нужно пинками под зад до самой винницы, чтобы тебе тупорылому барыге мозг из жопы в голову выбить.
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Хлопотно это - "гнать пинками до самой Винницы". Проще пластиковую затяжку из хозмага на шею, рывок и пусть пару минут побегает кругами как курица с отрубленной головой и здохнет. Усилий то всего накинуть и потянуть. КПД просто офигительный!
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Скажу про те, що знаю - ДАБІ (державна архітектурно-будівельна інспекція) повертає документи на повторну подачу , наприклад із-за такої помилки бланку документації " В у (Н-ській області)". Всі потуги всіх контролюючих органів Україні направлені на витискуванні із суб'єкта підприємництва "бабок". Левова частка витиснутих із бізнесу "бабок" акумулюється в регіонах, і в подальшому направляється на пагорби Печерська. Щодо ДАБІ - після голоду, викликаного Майданом , зараз не можуть нажертися.. Благо - ВР допомогла законом про зміни в містобудування. , котрий прихильники Петра позиціонували як черговий крок до "потужних реформ". Жодний контролюючих орган в Україні не направлений на допомогу, та на роз'яснення бізнесу.. Їхня мета - репресії.. Хоч в маренні Гройсмана - може воно й не так.
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Заставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Если более чем за год гройсманства, то есть, премьерства ни капельки ничему не научил - то и за оставшиеся 2 прогресса ждать не стоит.
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Надо еще сделать сравнительную таблицу зарплат ( плюс добавки!!!) судей, министров, банкиров, нефтегаза и пенсий украинцев. Попробуй проживи на 1500 гривень. Грося, это геноцид
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И опять анонсы... Мифические?
А нужны отчёты по факту!
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Очередная чушь от "базаркома". Как можно формировать start-up нацию при нации разделенной пропастью неравенства? Как "зставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать", когда главной целью указанных инстанций и их руководства является корупция, рекет, контрабанда и рейдерство?
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Контролирующие органы должны контролировать, а помогающие помогать. Смешивать нельзя.
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В Виннице контролирующие помогают....за дополнительную оплату.
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ВОПРОС К ГРОЙСМАНУ. Хотя это касается всех предыдущих премьеров.
Почему езда по ЕС по чистым отремонтированным трассам и ремонта нигде не видать, а ОДЕССКУЮ ТРАССУ ремонтируют всю лето каждый год подряд и пробки страшные?
В ЧЕМ СЕКРЕТ????
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Нормальний,порядний менеджер бачачи,що не впорався з барижною системою.що не може нікого обєднати,що Захід вже його не сприймає або сприймає як брехуна-напьорсточника бігом подав би в відставку....а цей волає про якісь рехформи,зміни...де поділось 10 мільйонів працездатних людей,де нові підприємства і заводи,чому АЕС скидують електроенергію в пісок?А більшість підприємств закрилось?Ти не здатний ні на що!Укра]на виживає тільки завдяки долярам заробітчан.
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99.9% на этой ветке респект.Не дайте себя обмануть,ну не считая Кабминоботов.
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Беря действия необходимо брать и противодействия.
Лукашенко, чтобы сфабриковать выборы берёт в мире только то, что его устраивает и отметает всё, что способно, им взятому, дать соответствующую оценку достоверности.
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"Научить контролирующие инстанции помогать, а не мешать" сказал Гройсман, пересчитывая деньги, занесённые ему контролирующими органами.
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Україна не готова до вступу в НАТО, - ЛЮБОЙ КОРРУПЦИОНЕР ЭТО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ,РАДИ СВОЕГО ОН МОСКОВСКОЙ ОРДЕ ОТДАСТ И ХАРЬКОВ, И ДНЕПРО ,И ОДЕССУ.КОГДА ЭТУ ЭПИДЕМИЮ БУДУТ МОЧИТЬ В ХЛОРКЕ.УКРАИНА КАК ГОСУДАРСТВО ЗАВИСЛО В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ.
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Десь восени 2015 року , один переселенець з Донецької області, котрому я допомагав будувати завоз з переробки сільськогосподарської продукції в Київській області. сказав мені :" З контролюючими органами стало все набагато гірше, ніж це було при януковичі,". Тоді я з скепсисом сприйняв його слова, спивуючи їх на географічну спорідненість. Сьогодні я вимушений визнати - він був дуже обережним в своїх словах. Насправді - з контролюючими органами бізнесу в Україні ситуація зараз найгірша за всі часи незалежності.
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проблема Гройсмана в тому, що він наче і хоче щось зробити добре, але недостатня освіта дається взнаки, а консультантів або немає або якісь підлизи.
Контролюючі орагни повинні не допомагати, а виконувати свої функції, а не перевищувати їх - оце і буде допомога.
Допомагають шляхом податкових пільг, та нормальної судової системи, яка би могла швидко захистити від контролюючих органів.
Кожна така заява - це шок.
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Ага, "Пацан к успеху шел. Не подфартило"... Ніколи корумпований жид не хотів добра комусь крім себе. Ось у Пєті формально нормальна освіта, Коломойський теж свого часу вчився на відмінно. І що? Це навпаки дозволяє красти ще більше і в більш цинічній манері. У них все ділиться на "своїм" і "чужим". Це енічне кримінальне злочинне угрупування. І Вам, як "юристу" це добре відомо. Проблема Гройсмана в тому що він бездарний базарний барига.
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я юрист не в лапках, а досить таки кваліфікований...але то таке...
щодо єврейської теми - це дурниця і вона несенітниця.
У нас біля влади було більшість етнічних українців - так вони були взагалі без гальм.
де принципові люди в судах, прокуратурах в уряді і тд? там же 90% - українці.
так що не треба...
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- Хава нагіла, хава нагіла,
- Хава нагіла, ве нісмеха...)))
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Всі Контролюючі органи також потрібно контролювати . СЕС , МОЗ , Радіологічна Станція , Пожежна Служба категорично забороняє використання вироби з АЗБЕСТУ в школах , то як КРУ та Комісія приймала школу з підвісними стелями , Гранітними Сходами без Сертифікатів дозволу використання в Д / З ?? Ви почитайте всі сторінки сайтів , що батьки пишуть .. Український коледж 272 . .. школа 272 - відгуки .. потвора школи 272 - дача Тарути С . О . Благодійний Фонд школи 272 ... "" злодії в Законі "" отримали - ЛЮСТРАЦІЮ , за створення оргзлочинного бандформування , влаштовуючи ВСЮ "" братву "" та "" мертвих душ "" , створивши ТРЕСТ по відмиванню грошей ......
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Хіба в одній або в 10-х школах проблема ?!

Це суцільний софкойд вже 26 років незалежності , а ця херня й досі гніє як до кіньця прогнити не може .
Чому , наприклад в Празі , або в Відні в меріях сидить одна або дві людини , що відповідають за пожежу , й 2 людини , що за санітарний стан комерційних й громадських організацій й робить вібіркову перевірку ... а до регістрацію бізнесу та організації ці служби взагалі не мають жодного відношення й тому регістрація займає лише час стояння у черзі до вікна в мєрії ? Тай заборонити вони не мають права ... Тільки виписують квітанції на шраф и перевіряють вібірково , або якщо буде сигнал від мешканців району , або будинку , або батьків . Але штрафи за рецидів зростають в геометричній прогрессії !
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Заставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать" - один из самых серьезных сегодняшних вызовов, и я делаю все от меня зависящее, чтобы этого добиться", -Источник: https://censor.net.ua/n453094 Догообразные собаки после определенного возраста дрессуре не поддаются! В отличии от дворняжек , обучаемых всю жизнь.
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"Научить" ?!

А что навыки воровства , паразитизма , коррупции это врождённые качества , а вот быть честным , порядочным -- этому нужно "учить" ?

Типа в налоговой не знают , что они воры, рекетиры, рейдеры и кровососы поголовно все ?!

Вова , абиселе , ты типа дурачка корчишь , прикидываешься, шо я так жил ?!

Тут напалм нужен , а не Библия (Танах) . Их нужно дустом , как тараканов .
Потом место продизенфицировать 3 раз и только тогда нанимать совершенно новых , которых и учить-то особо не нужно , бо порядочность и честность она либо есть , либо её нет !
И это базовая профессиональная категория ... Единственная обязательная -- вот всему остальному можно и научить и с годами опыт приходит . И главное количество должно быть в 10 раз меньше .
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Этот тип перестал понимать реальность и перешел на спичи лозунгами. В точности, как было в совке. Глаголение штампами.
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Гройсмане,ти що баранко божий?Ти вважаєш, що змінили) податкову систему на "Кодекс" і щось змінилось?Твої кроки (це тобі скажуть бухгалтера):
1.Відмінити ПДВ повністю (самий корумпований податок яким користується иванющенко,ахметов,фірташ,пінчук,льовочкін і інші-їх не багато яким зразу повертається 20 % з бюджету)-встановити середній процент по отраслі цього ПДВ і всім назначити скоригованний процент від обороту (статистика ще працює)
2.Податок на розкіш-хто не хоче платити,зволікає-повинен виселитись з України ( не введені маєтки хай забирає з собою або продає)
3.Перестати гребти всілякі податки з простих людей-підприємців-які не просять від держави нічого і якось виживають.Роботи -не має.
4.Всіх власників АЕС які відключать хоча б раз реактор (електроенергія в пісок)на нари на 10 років з конфіскацією.Відмовитися від донбаського вугілля (як ви туди в той роттердам вперли Трампа?)всі ТЕС модернізувати під електроенергію атомних,тим паче, що Польща готова це зробити і це набагато дешевше і екологічно-покарати винуватців,що за 3 роки війни нічого не зробили ...
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Он же контролирует, он же и мешает - к кому сей поц обращается? Очередная шиза?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГройсман: "Научить контролирующие инстанции помогать, а не мешать - один из самых серьезных вызовов"
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