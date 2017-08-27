 Гройсман: "Научить контролирующие инстанции помогать, а не мешать - один из самых серьезных вызовов"

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Стать следующей start-up нацией - хорошая цель для нас и я полностью убежден в ее досягаемости. В Украине есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь", - отметил Премьер.
Он сообщил, что Кабмин уже начал работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех.
"Недавно я инициировал создание при правительстве инновационного совета и сейчас мы, опираясь на опыт в том числе Израиля, Турции и других стран, отрабатываем механизм его работы. Речь идет также и об участии государства в финансовой поддержке перспективных стартапов", - сказал Гройсман.
Он добавил, что в первую очередь необходимо обеспечить благоприятный для развития бизнеса климат.
"Заставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать" - один из самых серьезных сегодняшних вызовов, и я делаю все от меня зависящее, чтобы этого добиться", - подытожил Премьер-министр.
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Нормальных людей воротит от речей казлов с блока панамских патриотов
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но не скажут. пока другой не заплатит больше.
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Ву (Н-ській області)". Всі потуги всіх контролюючих органів Україні направлені на витискуванні із суб'єкта підприємництва "бабок". Левова частка витиснутих із бізнесу "бабок" акумулюється в регіонах, і в подальшому направляється на пагорби Печерська. Щодо ДАБІ - після голоду, викликаного Майданом , зараз не можуть нажертися.. Благо - ВР допомогла законом про зміни в містобудування. , котрий прихильники Петра позиціонували як черговий крок до "потужних реформ". Жодний контролюючих орган в Україні не направлений на допомогу, та на роз'яснення бізнесу.. Їхня мета - репресії.. Хоч в маренні Гройсмана - може воно й не так.
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А нужны отчёты по факту!
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Почему езда по ЕС по чистым отремонтированным трассам и ремонта нигде не видать, а ОДЕССКУЮ ТРАССУ ремонтируют всю лето каждый год подряд и пробки страшные?
В ЧЕМ СЕКРЕТ????
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Лукашенко, чтобы сфабриковать выборы берёт в мире только то, что его устраивает и отметает всё, что способно, им взятому, дать соответствующую оценку достоверности.
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Контролюючі орагни повинні не допомагати, а виконувати свої функції, а не перевищувати їх - оце і буде допомога.
Допомагають шляхом податкових пільг, та нормальної судової системи, яка би могла швидко захистити від контролюючих органів.
Кожна така заява - це шок.
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щодо єврейської теми - це дурниця і вона несенітниця.
У нас біля влади було більшість етнічних українців - так вони були взагалі без гальм.
де принципові люди в судах, прокуратурах в уряді і тд? там же 90% - українці.
так що не треба...
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- Хава нагіла, ве нісмеха...)))
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Це суцільний софкойд вже 26 років незалежності , а ця херня й досі гніє як до кіньця прогнити не може .
Чому , наприклад в Празі , або в Відні в меріях сидить одна або дві людини , що відповідають за пожежу , й 2 людини , що за санітарний стан комерційних й громадських організацій й робить вібіркову перевірку ... а до регістрацію бізнесу та організації ці служби взагалі не мають жодного відношення й тому регістрація займає лише час стояння у черзі до вікна в мєрії ? Тай заборонити вони не мають права ... Тільки виписують квітанції на шраф и перевіряють вібірково , або якщо буде сигнал від мешканців району , або будинку , або батьків . Але штрафи за рецидів зростають в геометричній прогрессії !
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А что навыки воровства , паразитизма , коррупции это врождённые качества , а вот быть честным , порядочным -- этому нужно "учить" ?
Типа в налоговой не знают , что они воры, рекетиры, рейдеры и кровососы поголовно все ?!
Вова , абиселе , ты типа дурачка корчишь , прикидываешься, шо я так жил ?!
Тут напалм нужен , а не Библия (Танах) . Их нужно дустом , как тараканов .
Потом место продизенфицировать 3 раз и только тогда нанимать совершенно новых , которых и учить-то особо не нужно , бо порядочность и честность она либо есть , либо её нет !
И это базовая профессиональная категория ... Единственная обязательная -- вот всему остальному можно и научить и с годами опыт приходит . И главное количество должно быть в 10 раз меньше .
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1.Відмінити ПДВ повністю (самий корумпований податок яким користується иванющенко,ахметов,фірташ,пінчук,льовочкін і інші-їх не багато яким зразу повертається 20 % з бюджету)-встановити середній процент по отраслі цього ПДВ і всім назначити скоригованний процент від обороту (статистика ще працює)
2.Податок на розкіш-хто не хоче платити,зволікає-повинен виселитись з України ( не введені маєтки хай забирає з собою або продає)
3.Перестати гребти всілякі податки з простих людей-підприємців-які не просять від держави нічого і якось виживають.Роботи -не має.
4.Всіх власників АЕС які відключать хоча б раз реактор (електроенергія в пісок)на нари на 10 років з конфіскацією.Відмовитися від донбаського вугілля (як ви туди в той роттердам вперли Трампа?)всі ТЕС модернізувати під електроенергію атомних,тим паче, що Польща готова це зробити і це набагато дешевше і екологічно-покарати винуватців,що за 3 роки війни нічого не зробили ...
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а эти скотам нужно еще больше контроллеров
замените для начала пропаганду войны в СМИ на пропаганду либерализации экономики
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