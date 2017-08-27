 "Полиция объективно и непредвзято проведет расследование", - Геращенко о двух ДТП с участием Шуфрича и Дыминского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат (НФ), советник главы МВД Антон Геращенко написал на странице в Facebook.
"Два ДТП с участием известных и влиятельных людей - Петра Дыминского и сына Нестора Шуфрича.
Два разных отношения к произошедшему.
Петр Дыминский улетает в Швейцарию, оставив отдуваться за все своего 43 летнего охранника в качестве стрелочника.
Нестор Шуфрич сам заявляет о том, что его собственный сын был сам за рулем, не пытаясь вывести его из под удара.
Впрочем следствие перепроверит этот факт, как и должно.
И в одном, и в другом случае могу пообещать, что полиция объективно и непредвзято проведёт расследование и передаст материалы следствия в суд для вынесения справедливого приговора. Не смотря на партийную принадлежность и политическую позицию и Дыминского, и Шуфрича.
Но во втором случае приговор будет мягче не только потому, что потерпевший остался жив, (дай бог ему здоровья) но и потому, что виновник ДТП не предпринимал попытки скрыть истину, не пытался выдавать за себя другого человека.
Уверен, что суд это учтёт.
За ущерб, нанесенный водителем, кем бы он ни был, должен нести ответственность он сам. А не фунт и не стрелочник.
И это будет примером на будущее для других депутатов, предпринимателей и чиновников, нарушавших ПДД и посягнувших на чужую жизнь и здоровье".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием Шуфрича.
В комментарии каналу "112 Украина" Геращенко сказал: "Уголовный кодекс может давать за такое правонарушение от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условное лишение свободы. Однако это (будет, - Ред.) решение суда. На сегодняшний момент следствию нужно провести экспертизу, установить скорость, с которой двигался автомобиль, все обстоятельства этого дела. Предварительно можно сказать, что пешеход проходил через пешеходный переход, поэтому водитель должен в любом случае его пропускать", - заявил Геращенко.
Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.
В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
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всем понятно, что водитель таврии не избежит заслуженного наказания...
а вот Дыминский и сын Шуфрича легко...
и есть масса примеров того....
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Я и сам все это видел
Из окошка в прошлый вечер.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
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П.С - чому "хоть одна" ? Одна нічого не змінить - треба аби вони ВСІ були покарані за всі їхні злочини ...
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Представьте если бы пешехода сбил Шабунин или Лещенко
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Коли суд виправдає Шуфрича-молодшого і він улетить кудись на Мальдіви - чому до них додому не прийде хоча б пара сотень людей зі смолоскипами ?!
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Да таких шуфричей у нас хоть пруд пруди. И как-то так получается, что большей своей частью они в ВР заседают...
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Прям как у кацапов - Боинг мы не сбивали, но если что они и так там мертвые все летели.
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