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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ДТП (6031) Шуфрич (841) Геращенко_Антон (952)

 "Полиция объективно и непредвзято проведет расследование", - Геращенко о двух ДТП с участием Шуфрича и Дыминского

дтпшуфрич

Правоохранители объективно и непредвзято проведут расследование и передадут материалы следствия в суд для вынесения справедливого приговора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат (НФ), советник главы МВД Антон Геращенко написал на странице в Facebook.

"Два ДТП с участием известных и влиятельных людей - Петра Дыминского и сына Нестора Шуфрича.
Два разных отношения к произошедшему.

Петр Дыминский улетает в Швейцарию, оставив отдуваться за все своего 43 летнего охранника в качестве стрелочника.
Нестор Шуфрич сам заявляет о том, что его собственный сын был сам за рулем, не пытаясь вывести его из под удара.

Впрочем следствие перепроверит этот факт, как и должно.

И в одном, и в другом случае могу пообещать, что полиция объективно и непредвзято проведёт расследование и передаст материалы следствия в суд для вынесения справедливого приговора. Не смотря на партийную принадлежность и политическую позицию и Дыминского, и Шуфрича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дыминский не явился на допрос по ДТП. Если он не явится и в пятницу, тогда следствие будет организовывать привод, - Геращенко

Но во втором случае приговор будет мягче не только потому, что потерпевший остался жив, (дай бог ему здоровья) но и потому, что виновник ДТП не предпринимал попытки скрыть истину, не пытался выдавать за себя другого человека.

Уверен, что суд это учтёт.

За ущерб, нанесенный водителем, кем бы он ни был, должен нести ответственность он сам. А не фунт и не стрелочник.

И это будет примером на будущее для других депутатов, предпринимателей и чиновников, нарушавших ПДД и посягнувших на чужую жизнь и здоровье".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием Шуфрича.

В комментарии каналу "112 Украина" Геращенко сказал: "Уголовный кодекс может давать за такое правонарушение от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условное лишение свободы. Однако это (будет, - Ред.) решение суда. На сегодняшний момент следствию нужно провести экспертизу, установить скорость, с которой двигался автомобиль, все обстоятельства этого дела. Предварительно можно сказать, что пешеход проходил через пешеходный переход, поэтому водитель должен в любом случае его пропускать", - заявил Геращенко.

Смотрите также: ДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО

Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП


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И посадить Бентли под замок на пять лет! А сыну Шуфрича выдать новенький и незапятнанный рейнджровер.
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как обично- накажут невіновних, інаградят кого попало...
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Высекут плетьми теперь пешехода и пешеходный переход. Да еще и Бентли восстановить, за свои безответственные действия на дороге пред Пупом Земли, заставят.
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"Полиция объективно и непредвзято !!!! НО ДОРОГО !!!! проведет расследование", - Геращенко о двух ДТП с участием Шуфрича и Дыминского
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Вбивця має сидіти!!!.......................... І не має значення - хто він і скільки в нього грошей!
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НАши толсторылые могут только языком молотить. Дыминский хрен забил и свалил - о каком сейчас следствии может идти речь ?
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Кто то между капельками дождя проходит,а этот между волосинок и в карий глаз запросто,притом к любому и не гыдко
"Полиция объективно и непредвзято проведет расследование", - Геращенко о двух ДТП с участием Шуфрича и Дыминского - Цензор.НЕТ 225

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Подивимось за пару днів по результату ...
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Та да тука еще тот фрукт, при том сука что водитель на таврии сядет в тюрьму а питерпен на бентли отмажется и ему ни хера не будет, а так в принципе да нарушать не нужно. Стратег херов
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а что там комментировать?
всем понятно, что водитель таврии не избежит заслуженного наказания...
а вот Дыминский и сын Шуфрича легко...
и есть масса примеров того....
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слухайте! Покажіть мені інженера, який купив сину Бентлі?!
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Хоть он и является одним из инициаторов *путин прийди*,но нужно отметить,что Шуфрич старший политически сильный ход сделал: не отказался и не пытался скрыть этот факт.
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Выхода у него не было.Как скроешь,в центре при толпе свидетелей.Попробовал бы сынок убегать,люди могли бы и покалечить,если не совсем того...
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У Дыминского был выход. Но ,он не правильно поступил. Вчера мама убитой( другое я не понимаю определение ) Дымиснким девушки, сказала, что он даже не позвонил и не высказал соболезнования по поводу происшедшего. Но Шуфрича я не оправдываю и не считаю достойным гражданином Украины
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Дыминский в поле девушку убил,было время сбежать и варианты отмазки придумать.А тут так не вышло бы.
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Давайте його ще й орденом нагородимо! У центрі києва, на очах у перехожих не пересадив за кермо охоронця!
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Не охоронця, а коханця - співака ротом. Може тому і не пересадив.
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Я тебе, конечно, верю.
Я и сам все это видел
Из окошка в прошлый вечер.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
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Вот когда хоть одна тварь сядет, тогда и будем за вас голосовать 😈
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Тобто - ніколи ...
П.С - чому "хоть одна" ? Одна нічого не змінить - треба аби вони ВСІ були покарані за всі їхні злочини ...
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Наш справедливый и гуманный суд обязательно рассмотрит и альтернативное решение, скажем за пару лямов гривен!
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Да справку сынку нарисуют,что совсем больной,приступ был и он не контролировал свои действия, или что-то в этом роде.Было уже такое с мажорами
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Блин писец.Дык заносить то будут не в полицию, а в суд и родственикам.
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Руснявый суд обязательно гуманно и непредвзято определит степень наказания сынку бывшего министра мчс....
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100 пудов, вот осталось разобраться нестор иванович или нестор несторович
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Все заранее известно, Дыминского по полной, ибо он владелец ZIK, пусть отдает канал. А Шуфрич не виноват, он друг.
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Якщо "все заранее известно.." - чому народ мовчить ?
Коли суд виправдає Шуфрича-молодшого і він улетить кудись на Мальдіви - чому до них додому не прийде хоча б пара сотень людей зі смолоскипами ?!
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Зачем сыну Шуфрича куда то улетать после того как суд его выправдае?
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Сказали , що він (такий принциповий !) на час розслідування здав всі свої документи для виїзду за кордон ...
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Я имел в виду что когда его суд оправдает, а суд его оправдает,либо штраф,то бежать от правосудия уже незачем.Паспорт сдал и пошел в открытую потому что ясно,что все уладиться.Главное что бы потерпевший не имел притензий, ущерб возместят.Для Шуфричей это даже не проблема, а так, досадная неприятность, испоченый выходной.
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Так і я ж про те - суд його виправдає , документи повернуть ... і молодий Шуфрич спокійно полетить на Мальдіви відпочивати !
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А почему шуфрич , пособник януковича и россии до сих пор не в тюрьме? мама ему там в 80 лет оставила 80 миллионов гривен наследства = Там статей на этого ублюдка с десяток наберётся
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У Шуфрича мамы нефтяная вышка исчо имеется,а сын типа чистый политик,вне бизнеса. Эх " Ма-а-амына вышка в са-а-а-ду!!!",любимая песня Нестора.
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А почему шуфрич , пособник януковича и россии до сих пор не в тюрьме?

Да таких шуфричей у нас хоть пруд пруди. И как-то так получается, что большей своей частью они в ВР заседают...
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В результате расследования выявлено, что страдающий эпилепсией сын Шуфрича за рулем не находился, установлено также что в момент совершения ДТП он к тому же потерял сознание.

Прям как у кацапов - Боинг мы не сбивали, но если что они и так там мертвые все летели.
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Ну если антошка-чертовое колесо сказал, тогда да........!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Полиция объективно и непредвзято проведет расследование", - Геращенко о двух ДТП с участием Шуфрича и Дыминского
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