 Россиянка пыталась выехать из Украины на автомобиле с поддельным номером, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера в пункт пропуска "Гоптовка" прибыла гражданка России на автомобиле "ВАЗ" 2003 года выпуска. Во время прохождения пограничного контроля было зафиксировано несоответствие номера кузова с указанным в регистрационном документе. Транспортным средством российской регистрации женщина направлялась на выезд из Украины", - сообщает в воскресенье.
На гражданку РФ составлен протокол об административном нарушении по ст.121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах). Автомобиль передан представителям Национальной полиции.
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Трамп! К ноге!: Экс-мэр Архангельска вывел в центр Питера «президента США» на цепи
Экс-мэр Архангельска, акционист и художник, Александр Донской провел перформанс на Невском проспекте в Санкт-Петербурге под названием «Трамп! К ноге!».Донской провел на собачьем поводке по Невскому проспекту человека, загримированного под американского президента Дональда Трампа. Держа Трампа, он выкрикивал «Трамп! К ноге!».https://inforesist.org/eks-mer-arhangelska-vyivel-v-tsentr-pitera-trampa-na-tsepi/
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