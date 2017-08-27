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Все про:Госпогранслужба (3000) задержание (6151) Харьковщина (1295)

 Россиянка пыталась выехать из Украины на автомобиле с поддельным номером, - Госпогранслужба

госпогранслужба

На границе с Россией пограничники Харьковского отряда обнаружили транспортное средство с поддельным номером, на котором хотела покинуть Украину гражданка РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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"Вчера в пункт пропуска "Гоптовка" прибыла гражданка России на автомобиле "ВАЗ" 2003 года выпуска. Во время прохождения пограничного контроля было зафиксировано несоответствие номера кузова с указанным в регистрационном документе. Транспортным средством российской регистрации женщина направлялась на выезд из Украины", - сообщает в воскресенье.

На гражданку РФ составлен протокол об административном нарушении по ст.121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах). Автомобиль передан представителям Национальной полиции.
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Совсем кацапы обурели. Ведь это кража и статья, должна она сидеть.
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Это точно, как тараканы в любую щель лезут, вяличие свое показывая. Но, если она будет сидеть, то ее надо хотя раз в неделю кормить. Это ж еще один рот. Поэтому, пусть она на этой Гоптовке отрабатывает как сможет за еду.
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еще одно дно кацапами пробито :D
Трамп! К ноге!: Экс-мэр Архангельска вывел в центр Питера «президента США» на цепи

Экс-мэр Архангельска, акционист и художник, Александр Донской провел перформанс на Невском проспекте в Санкт-Петербурге под названием «Трамп! К ноге!».Донской провел на собачьем поводке по Невскому проспекту человека, загримированного под американского президента Дональда Трампа. Держа Трампа, он выкрикивал «Трамп! К ноге!».https://inforesist.org/eks-mer-arhangelska-vyivel-v-tsentr-pitera-trampa-na-tsepi/
Россиянка пыталась выехать из Украины на автомобиле с поддельным номером, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5778

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москаль с манкуртом под чужими именами - типичная для эрэфии картина, они там и русскими при ордынской москве с тем же основанием называются
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У них( в россии) есть отличное учреждение для помощи в исправлении в головах всяких ошибок.Больница имени Кащенко. Ему туда прямая дорога
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Не тільки унітази пизд@ть вялікіє, а й вазівський металобрухт.. Невже й цього у них не вистачає? І це вялікая страна?
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Тоді - як впустили? Прикордонна служба в підпорядкуванні авакова і дєєвої - нічому не здивуюсь.
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если бы я сам не столкнулся с ошибками и причудами таможни то тоже бы так удивился..однако в нашем постсоветском бардаке и не такое бывает..
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Вот сука, своё говно чудо технику от бандерлогов спасает.
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Может она тоже "Бентли" в салон ехала сдавать.
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И шо, блять!?!? На День независимости на моих глазах кацап с двумя паспортами на мерсе с крымско-кацапскими!!!! номерами въехал в Украину через пункт пропуска Краковец, и - ничего! Пропустили и погранцы и таможенник!
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Так и просится идея наловить таких пучок и менять потом на наших.
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"Транспортным средством российской регистрации" - звідки вони знають, що транспортний засіб мав російську регістрацію, якщо номер транспортного засобу не співпадав з тим, що в документі?
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Гопники едут через пункт с одноименным названием...
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Они там все какие-то поддельные . "Русские" поддельные , правительство , страна и мысли у людей такие-же .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссиянка пыталась выехать из Украины на автомобиле с поддельным номером, - Госпогранслужба
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