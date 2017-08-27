EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Происшествия
  1416  20
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5311) смерть (5204) Харьков (4375) потери (1173) Мотузяник (396)

 Украинский воин умер в больнице Харькова от ранений, полученных возле Крымского 19 августа, - Минобороны

мотузяник

В субботу, 26 августа, в больнице Харькова от ранений, полученных возле Крымского 19 августа, скончался украинский воин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

"Вчера 26 августа во время лечения в Харькове умер военный от ранений, которые он получил 19 августа у Крымского", - заявил Мотузяник.

Также он сообщил, что за прошлые сутки российские наемники нарушили "школьное перемирие" на Донбассе и украинские военные были вынуждены открыть огонь в ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб вблизи Талаковки, - спикер штаба АТО

"На донецком направлении под обстрелы со стороны врага попали позиции украинских военных вблизи Зайцево и Авдеевки. Основная часть нарушений режима "тишины" пришлась на вечернее время. Боевики применяли гранатометы и пулеметы. Подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены открывать огонь в ответ на наиболее дерзкие вооруженные провокации со стороны оккупантов", - заявил Мотузяник.

На донецком направлении 13 вооруженных провокаций. Сложнее всего было у Павлополя и Водяного в Донецкой области.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А не пора-ли досрочные президентские выборы в Украине провести?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждый день "простоя" с наданням Америкой Украине летального оружия стоит последней как минимум 1 чел убитого в день.Согласитесь,это большая плата или неуплата за лжегарантии Отказа Украины от ЯО,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Царствие небесное и вечная память воину, искренние соболезнования родным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Царство небесне полеглому.. Найщиріші співчуття його родині.. А що буде від Петра? Розітре соплі й підставить другу щоку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело не только в Хуйле...... пока существует громадная амеба под названием - Рашка а не кучка безобидных монголоидных княжеств......не будет спокойной нам жизни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......Сумуємо....Спочивай з миром, Герой.....



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
под такую вот картинку и сепары своих "героев " вшановують .на сепарсайтах .интерестно кто кого копирует ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше бы сын шуфрича сдох. Или ахметов. Боец для Украины сделал больше чем барыги вместе взяты. Пипец. У.р.о.дюы живы и страну развровуют. А лучшие гибнут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это уже даже не аналогия, это практически реальность, что украинский народ живет в условиях, когда платит дань лучшими своими сыновьями и дочерьми кровавому дракону, которого все поблизости проживающие соседи украинцев ублажить предлагают и настаивают на своем предложении, и даже сама украинская власть делает вид, что все нормально, стране не нужны герои, которые все это прекратят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как там в песне..."мне все сняться военной поры пустыри,где оглохла земля от обстрела...где судьба нашей юности спета..." Да ,на жаль ,его судьба, уже спета. Но память о нем в наших сердцах,и в списках отдавших жизнь за свободу, на века. Пусть наши потомки гордятся и помнят,как греки гордятся и помнят Фермопилы по сей день, где спартанцы 2500 лет назад остановили тирана,посягнувшего на их свободу. Царство небесное.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский воин умер в больнице Харькова от ранений, полученных возле Крымского 19 августа, - Минобороны
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти