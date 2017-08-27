 Украинский воин умер в больнице Харькова от ранений, полученных возле Крымского 19 августа, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.
"Вчера 26 августа во время лечения в Харькове умер военный от ранений, которые он получил 19 августа у Крымского", - заявил Мотузяник.
Также он сообщил, что за прошлые сутки российские наемники нарушили "школьное перемирие" на Донбассе и украинские военные были вынуждены открыть огонь в ответ.
"На донецком направлении под обстрелы со стороны врага попали позиции украинских военных вблизи Зайцево и Авдеевки. Основная часть нарушений режима "тишины" пришлась на вечернее время. Боевики применяли гранатометы и пулеметы. Подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены открывать огонь в ответ на наиболее дерзкие вооруженные провокации со стороны оккупантов", - заявил Мотузяник.
На донецком направлении 13 вооруженных провокаций. Сложнее всего было у Павлополя и Водяного в Донецкой области.
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