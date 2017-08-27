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 Политика Украины
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Все про:выборы (21824) Гриценко Анатолий (1129) Громадянська позиція (5) объединение (167) Саакашвили (1916) Садовый (315) Самопомич (880) Шабунин (98)

 Пока результат половинчатый, но стороны постоянно контактируют, - Гриценко о перспективах объединения с антикоррупционерами

гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил о наличии предпосылок к объединению с движением антикоррупционеров.

Об этом политик рассказал в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

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Движение антикоррупционеров неформально возглавляют Сергей Лещенко (народный депутат от Блока Петра Порошенко) и Виталий Шабунин (глава Центра противодействия коррупции).

По словам Гриценко, пока результат половинчатый, но стороны постоянно контактируют.

"Если мы неспособны объединиться, чтобы вывести страну в позитивный тренд, значит мы неадекватны ситуации сами", - заявил политик.

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Гриценко отметил, что с марта был организатором процесса переговоров по объединению, в которых в разном формате участвуют такие политические силы, как "Самопомич" (Андрей Садовый), "Рух новых сил" (Михеил Саакашвили), Европейская партия Украины (Николай Катеринчук), "ДемАльянс" и другие.

Он подчеркнул, что в случае объединения готов отказаться от личных политических амбиций.

"От "Гражданской позиции" я получил мандат на проведение таких переговоров и разрешение, если нужно, опустить флаг нашей партии перед флагом другой, более сильной политической силы. Мы готовы убрать любые амбиции - персонифицированные, кадровые и так далее - только для того, чтобы это объединение состоялось", - сказал Гриценко.

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Напомним, очередные выборы в Верховную Раду запланированы на 2019 год.
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А чё, семейство Мостовых уже не уезжает из Украины? А зря!
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Уже бы назвались партией обиженых петухов ...
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У кого были понятия давно уе патриоты пусть е им больше всех надо активная гражданская позиция 3 паспорта не 2
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Якщо у демократів нової хвилі вистачить МІЗКІВ поступитися Президентством Ю.Тимошенко, а самим зосередитися на коаліції і виконавчій владі, то Україна вирветься з лап "шоколадного", а якщо і далі валятимуть дурню "Аби не юлька" і "потрібні АБСОЛЮТНО нові молоді особи в політиці"( тема вдало і вчасно підкинута АП і із задоволенням проковтнута новими демократами), то ДРУГИЙ термін у Президента - в кишені. Під демократами нової хвилі розумію " Хвиля"(Чумак), " Рух нових сил" Саакашвілі, "Самопомич", " Громадянська позиція"( Гриценко), " Справедливисть" Наливайченка, єврооптимісти, " Свобода" та інші. опозиціонери, окрім осколків Бандюковича, зрозуміло.
Для Порошенка сьогодні ГОЛОВНЕ, розігнати РЕАЛЬНУ опозицію по їх ІНДИВІДУАЛЬНИХ "квартирах". І на сьогодні йому це вдається…
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока результат половинчатый, но стороны постоянно контактируют, - Гриценко о перспективах объединения с антикоррупционерами
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