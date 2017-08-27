 Пока результат половинчатый, но стороны постоянно контактируют, - Гриценко о перспективах объединения с антикоррупционерами

Об этом политик рассказал в интервью "НВ" , информирует Цензор.НЕТ

Движение антикоррупционеров неформально возглавляют Сергей Лещенко (народный депутат от Блока Петра Порошенко) и Виталий Шабунин (глава Центра противодействия коррупции).По словам Гриценко, пока результат половинчатый, но стороны постоянно контактируют."Если мы неспособны объединиться, чтобы вывести страну в позитивный тренд, значит мы неадекватны ситуации сами", - заявил политик.Гриценко отметил, что с марта был организатором процесса переговоров по объединению, в которых в разном формате участвуют такие политические силы, как "Самопомич" (Андрей Садовый), "Рух новых сил" (Михеил Саакашвили), Европейская партия Украины (Николай Катеринчук), "ДемАльянс" и другие.Он подчеркнул, что в случае объединения готов отказаться от личных политических амбиций."От "Гражданской позиции" я получил мандат на проведение таких переговоров и разрешение, если нужно, опустить флаг нашей партии перед флагом другой, более сильной политической силы. Мы готовы убрать любые амбиции - персонифицированные, кадровые и так далее - только для того, чтобы это объединение состоялось", - сказал Гриценко.Напомним, очередные выборы в Верховную Раду запланированы на 2019 год.