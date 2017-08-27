 В ОБСЕ отметили уменьшение случаев нарушения "школьного перемирия"

Об этом сообщается в отчете миссии, информирует Цензор.НЕТ.
"В Донецкой области СММ отметила уменьшение нарушений с 140 случаев за предыдущие сутки до 70. При этом около 70% из них произошли, начиная с полуночи до 19:30 25 августа, в основном, в районе между Авдеевкой и Ясиноватой", - отмечается в отчете.
В Луганской области наблюдатели ОБСЕ отмечают улучшение ситуации по сравнению с прошедшими 24 часами с 70 взрывов до четырех случаев различных нарушений (а именно одного взрыва и трех выстрелов).
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 35 раз обстрелял позиции сил АТО.
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Це ж не оціночна система. Тут повинно бути так - або 100% безпечно, або небезпечно для дітей.
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