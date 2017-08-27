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 Политика Украины
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 В ОБСЕ отметили уменьшение случаев нарушения "школьного перемирия"

обсе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала меньшее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом сообщается в отчете миссии, информирует Цензор.НЕТ.

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"В Донецкой области СММ отметила уменьшение нарушений с 140 случаев за предыдущие сутки до 70. При этом около 70% из них произошли, начиная с полуночи до 19:30 25 августа, в основном, в районе между Авдеевкой и Ясиноватой", - отмечается в отчете.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ отмечают улучшение ситуации по сравнению с прошедшими 24 часами с 70 взрывов до четырех случаев различных нарушений (а именно одного взрыва и трех выстрелов).

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Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 35 раз обстрелял позиции сил АТО.
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вот только не надо намекать на то, что ордынское ордило договороспособно, упыри есть упыри, ничего человеческого в этих касапах не было и нет.
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Если отметили нарушение перемирия, так это не перемирие
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Эти "перемирия" это как толпу гопников просить, ребята ну не надо меня вдесятером избивать, а вот втроем, это то что нужно.
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Предложение перемирия -это попытка остановить кровопролитие. Террористы российские не соблюдают перемирия. Это постепенное продвижение к международному трибуналу
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Те кому не выгодно прекращение Войны на Долбассе придумывют все больше изощреннные методы как законсервировать этот конфликт,вот эти всякие перемирия из этой области это типа как зять Трампа поменял еврейское вероисповедание на Ислам.
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Якби ще ОБСЕ пояснило різницю для занять в школі між 70 обстрілами та 140 обстрілами.
Це ж не оціночна система. Тут повинно бути так - або 100% безпечно, або небезпечно для дітей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ОБСЕ отметили уменьшение случаев нарушения "школьного перемирия"
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