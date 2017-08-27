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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2518) провокация (1233) скандал (5065) увольнение (1435)

 Организаторы "Шествия непокоренных" призывают поддержать журналиста телеканала ZIK Лохвицкого

лохвицкий

Организаторы "Шествия непокоренных" считают, что Константин Лохвицкий действовал как сознательный гражданин, человек высокой чести и достоинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении организаторов "Шествия непокоренных".

"Обращаемся к Вам с просьбой встать на защиту журналиста телеканала ZIK! 24 августа, во время "Шествия непокоренных", а именно на Майдане Незалежности, когда участники чествовали Героев Небесной Сотни и российско-украинской войны, человек в красной футболке и белым крестом поднял плакат с надписью "Порошенко наш гетман. Более достойного нет". Участники шествия восприняли это не иначе как провокацию. Не секрет, что за годы войны-АТО у ее участников - добровольцев и военнослужащих - возникло немало вопросов к действующей власти и в том числе к Президенту. В частности, родные и побратимы погибших, пленных и без вести пропавших Воинов уже третий год обивают пороги админзданий, добиваясь правдивых расследований по сбитому самолету Ил-76 над Луганским аэропортом, Зеленополью, Саур Могиле, Иловайскому котлу, Дебальцевской операции и тому подобное. Поэтому упомянутый плакат был отобран и разорван, что является абсолютно логичным. После того, как плакат порвали, к мужчине-провокатору подошел с вопросами Константин Лохвицкий, журналист телеканала ZIK, который сам воевал на Востоке страны и прошел Иловайск. Журналист спросил, известно ли мужчине о том, зачем пришли люди на Шествие? На что тот ответил, чтобы почтить Героев, и то, что он имеет право стоять здесь с плакатом. На что журналист ответил, что человек имеет право и не имеет совести, что своим плакатом провокатор "плюнул в могилы Воинов". Видео вызвало ряд возмущений в сети интернет и как результат - руководство телеканала ZIK за нарушение журналистских стандартов уволило Константина Лохвицкого.

Мы, организаторы "Шествия непокоренных", считаем, что Константин действовал как сознательный гражданин, как человек высокой чести и достоинства. Во время войны в собственной стране украинские журналисты должны иметь четкую позицию и руководствоваться прежде всего не профессиональными стандартами, а нормами морали, которые мы все отстаивали во время Революции Достоинства и за которые продолжаем бороться сейчас. Мы выражаем свою абсолютную поддержку Константину! Просим поддержать журналиста!"

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Ну давай,рушай.Як у нас кажуть: - Нехай щастить.(Сенс треба пояснювати,усруськоговор'ящій?)
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А мені нема чого рушати, я, на відміну від тебе, істинами не маюсь, мене все влаштовує -
президент асоціацію підписав,
без віз зробив,
зону вільної торгівлі Канада, Ізраїль зробив,
Нафтогаз у Грязьпрома арбітраж виграв,
ворог зупинен,
армія озброюється,
газ у підорашні вже другий рік як не купляється, все йде до того що газ не буде куплятись взагалі ні у кого,
нові підприємства відкриваються,
оборонпром працює,
експорт з країни росте. Чому б мені не бути задоволенним? Це у твоїй дурній голові зрадофільство поселилось. Тому й бери валізу, і шуруй на вокзал, хоча гадаю в твоєму випадку ти вже дома, у мордорі.
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я незовсім розумію вийти на підтримку чого що той лохвіцький кидаєця на вулиці на людей ???????????????? я був призваний в армію в 14 тепер в воєнкоматі чітко сказав що я нівякий резерв непіду робіть там що хочте ! мене в першу чергу записали бо водіїв з досвідом перевезень по ктегорії Е 15 років небагато ! но вибачте мені навіщо мені така країна ?щоб об мене ноги витирала ця вишивата медвичуковська та щей оголошує це жестом честі людей збирати на підтримку
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шоколадна дупа програє так саме як просрал якунович
але втікти йому не вдасться
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Рабовладелец должен чувствовать комфорт,а всякие смерды быть далеко и за стенкой
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Да, фирташ знал на кого поставить, и следующего подсунет однотуровой братии....сомнений в этом нет
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Высший уровень свободы слова, мля, по-поросячьи.
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Ты еще расскажи про стандарты бибиси как любят всяких журнашлюхи кричать... Журналист должен быть объективным, освещать события а не показывать свою неприязнь к кому либо во время эфира.
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Расскажи об этом журналистам 5 анала. Их почему-то никто за навязывание своей точки зрения на событие или человека, оскорбления и хамское поведение никто и не думал уволить.
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Ну значит они такие же журнашлюхи как и это Лохницкий.
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Ага, расскажи это торезцу с порванным плакатом!
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Реба ,зря тут чубытэсь,оллигархи каждый день разыгрывают спектакли совмесно с Рашистской наволочью по принципу разделяй и ПОДНИМАЙ ЦЕНЫ!Нельзя уподобаться животным:уважайте друг друга ,Ватанам это не касается.
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Визжат кацапоботы значит Петро Порошенко делает все правильно..
журнашлюху Лохвицкого на расию-..
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Петешлюху-нулёвку Кария - на будку Рошен.
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Треба просто всім Миром підтримати журналіста ! За правду не звільняють ! На каналі помітила вже давно почалось коїтись щось не добре ... І зараз просто вражена : хіба цей сепар , який навіть вдягнений в камуфляж компартії і явно є проплаченим провокатором без моралі і совісті ( хтось повірить що він дійсно підтримує когось з уряду - це явно розіграний театр ! ) не заслуговує на публічну правду, тим більше від Героя війни !
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Дарагая Валя! А если гражданская позиция, скажем, врача НЕ совпадёт с твоей и он откажется тебя лечить?
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"Мы, организаторы "Шествия непокоренных"........... А чё так скромно?
Давайте сразу, смело, - "Прошенко - убийца, вор, предатель и агент Путина!!!!!!!!!!!!!!!!"
Я ничего не пропустил?
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То есть по твоему у шествия не могло быть организаторов??? Чем больше читаю твои высеры тем больше убеждаюсь в том что ты неадекватный педераст (начинай писать про жопы. пальцы и прочий твой словесно-педерастический понос).
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А! Олежик!
Привет, привет!
Ночной баран-пидарас таки тебя посетил?
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явная идиотская провокация для нарасеянских СМИ.

КГБ подумало, что уже достаточно раскачало лодку и щас дедуле толпой набьют морду. ан нет.
хех. "Гетьман".
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Да они уже так нараскачивались, что уже не знают где качать!

ГДЕ ТРЕТИЙ МАЙДАН??? ГДЕ ОЧЕРЕДНЫЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕВЫБОРЫ???
ГДЕ ПАТРИОТЫ, СМЕТАЮЩИЕ ВЛАСТЬ???

Сказать - где, или сами зарифмуете?
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Честно говоря не удивлюсь на именно на это и был расчет, потому что как то не верю в то что есть настолько упоротые порохоботы которые сами по своей инициативе малюют плакаты и ходят с ними на акции людей которые мягко говоря не любят шоколадку.
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та при чём здесь любят-нелюбят. это не стиль написания адекватного украинца. украинцу всегда всего мало и хвалить кого-то, тем более на плакате он не станет. явная кремлядская провокация. пускай тот дедуля расскажет сколько ему заплатили за подержать этот плакат.
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Деминскому сейчас нельзя ссорится с шоколадкой, во всяком случае до тех пор пока не замнут ДТП в результате которого он убил женщину, ну а потом можно будет из себя оппозиционера покорчить в надежде сменить эту "злочинну владу" на себя любимых.
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как журналист он должен был найти руку москвы в ходе интервью! а как атошник, да еще и раненный под Иловайском, по голове съездить этим транспарантом. а так получилась хорошая картинка для москвы!
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Эту страну не спасти, если травят таких, как Лохвицкий...
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Увы, на ветке одни петеботы и петешлюхи.
Потому и не спасти...
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кацап не треба нас рятувати іди хуйловців своїх рятуй
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.......И только один КАЗАК даст народу настоящее огненное гавно и истинную зраду!
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бггг читаю коменти і аж сльози течуть як за нас і наших дурачків з камерами які чомусь називають себе журналістами так сильно переживають жителі іжевька і тули....
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Кодло провокаторов и зрадоговнюков решило вступиться за журнашлюху Лохвицкого. Последнего даже вигнали с канала Зік . Ето как в анекдоте, когда из борделя уволили проститутку с формулировкой " За блядство"
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Руки прочь от Розенблата!!!!!!!!!!!!!! Свободу Полякову!!!!!!!!!! Политические узники Добкин и Довгий!!!!Пр!авдолюб Доманский-незаконно преследуемый порохохунтой..Геть грязні лапи від правдолюбів!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОрганизаторы "Шествия непокоренных" призывают поддержать журналиста телеканала ZIK Лохвицкого
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