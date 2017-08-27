 Организаторы "Шествия непокоренных" призывают поддержать журналиста телеканала ZIK Лохвицкого

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении организаторов "Шествия непокоренных".
"Обращаемся к Вам с просьбой встать на защиту журналиста телеканала ZIK! 24 августа, во время "Шествия непокоренных", а именно на Майдане Незалежности, когда участники чествовали Героев Небесной Сотни и российско-украинской войны, человек в красной футболке и белым крестом поднял плакат с надписью "Порошенко наш гетман. Более достойного нет". Участники шествия восприняли это не иначе как провокацию. Не секрет, что за годы войны-АТО у ее участников - добровольцев и военнослужащих - возникло немало вопросов к действующей власти и в том числе к Президенту. В частности, родные и побратимы погибших, пленных и без вести пропавших Воинов уже третий год обивают пороги админзданий, добиваясь правдивых расследований по сбитому самолету Ил-76 над Луганским аэропортом, Зеленополью, Саур Могиле, Иловайскому котлу, Дебальцевской операции и тому подобное. Поэтому упомянутый плакат был отобран и разорван, что является абсолютно логичным. После того, как плакат порвали, к мужчине-провокатору подошел с вопросами Константин Лохвицкий, журналист телеканала ZIK, который сам воевал на Востоке страны и прошел Иловайск. Журналист спросил, известно ли мужчине о том, зачем пришли люди на Шествие? На что тот ответил, чтобы почтить Героев, и то, что он имеет право стоять здесь с плакатом. На что журналист ответил, что человек имеет право и не имеет совести, что своим плакатом провокатор "плюнул в могилы Воинов". Видео вызвало ряд возмущений в сети интернет и как результат - руководство телеканала ZIK за нарушение журналистских стандартов уволило Константина Лохвицкого.
Мы, организаторы "Шествия непокоренных", считаем, что Константин действовал как сознательный гражданин, как человек высокой чести и достоинства. Во время войны в собственной стране украинские журналисты должны иметь четкую позицию и руководствоваться прежде всего не профессиональными стандартами, а нормами морали, которые мы все отстаивали во время Революции Достоинства и за которые продолжаем бороться сейчас. Мы выражаем свою абсолютную поддержку Константину! Просим поддержать журналиста!"
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президент асоціацію підписав,
без віз зробив,
зону вільної торгівлі Канада, Ізраїль зробив,
Нафтогаз у Грязьпрома арбітраж виграв,
ворог зупинен,
армія озброюється,
газ у підорашні вже другий рік як не купляється, все йде до того що газ не буде куплятись взагалі ні у кого,
нові підприємства відкриваються,
оборонпром працює,
експорт з країни росте. Чому б мені не бути задоволенним? Це у твоїй дурній голові зрадофільство поселилось. Тому й бери валізу, і шуруй на вокзал, хоча гадаю в твоєму випадку ти вже дома, у мордорі.
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але втікти йому не вдасться
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журнашлюху Лохвицкого на расию-..
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Давайте сразу, смело, - "Прошенко - убийца, вор, предатель и агент Путина!!!!!!!!!!!!!!!!"
Я ничего не пропустил?
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Привет, привет!
Ночной баран-пидарас таки тебя посетил?
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КГБ подумало, что уже достаточно раскачало лодку и щас дедуле толпой набьют морду. ан нет.
хех. "Гетьман".
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ГДЕ ТРЕТИЙ МАЙДАН??? ГДЕ ОЧЕРЕДНЫЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕВЫБОРЫ???
ГДЕ ПАТРИОТЫ, СМЕТАЮЩИЕ ВЛАСТЬ???
Сказать - где, или сами зарифмуете?
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Потому и не спасти...
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